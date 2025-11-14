Klassisk öl sänker alkoholhalten – för att möta efterfrågan

Heineken UK har meddelat att Foster’s Lager kommer att bryggas med en alkoholhalt (ABV) på 3,4 procent från och med februari nästa år, ned från 3,7 procent i dag, enligt The Standard.

Detta är andra gången styrkan sänks: från 4,0 till 3,7 procent i januari 2023 och nu ytterligare en justering.

Företaget anger att ändringen speglar konsumenternas växande efterfrågan på enklare och lättare drycker, skriver Thred.

Pris, politik och alkoholhalt

Det är inte enbart smak och livsstil som styr beslutet.

Ändrade skatteregler i Storbritannien belönar öl med en alkoholhalt på 3,4 procent eller lägre med lägre alkohol­skatt, enligt rapporter från Inside.beer.

Genom att sänka styrkan reducerar Heineken sina kostnader och kan erbjuda ett konkurrenskraftigt pris till pubar och återförsäljare. Samtidigt har företaget flaggat för en prishöjning på 2,97 procent för tappad öl i pubar, vilket gör att kostnader och värdekedja fortfarande utmanas.