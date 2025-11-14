Dagensps.se
Mat & Vin

Klassisk öl sänker alkoholhalten – för att möta efterfrågan

Öl
Klassisk lager sänker alkoholhalten – markerar ny riktning för branschen. (Foto: Unsplash)
Tim Waage
Tim Waage
Uppdaterad: 14 nov. 2025Publicerad: 14 nov. 2025

En av Storbritanniens mest sålda lager sänker sin alkoholhalt i ölen nästa år. Beslutet speglar både förändrade dryckesvanor och nya ekonomiska incitament i branschen.

Heineken UK har meddelat att Foster’s Lager kommer att bryggas med en alkoholhalt (ABV) på 3,4 procent från och med februari nästa år, ned från 3,7 procent i dag, enligt The Standard.

Detta är andra gången styrkan sänks: från 4,0 till 3,7 procent i januari 2023 och nu ytterligare en justering.

Företaget anger att ändringen speglar konsumenternas växande efterfrågan på enklare och lättare drycker, skriver Thred.

Pris, politik och alkoholhalt

Det är inte enbart smak och livsstil som styr beslutet.

Ändrade skatteregler i Storbritannien belönar öl med en alkoholhalt på 3,4 procent eller lägre med lägre alkohol­skatt, enligt rapporter från Inside.beer.

Genom att sänka styrkan reducerar Heineken sina kostnader och kan erbjuda ett konkurrenskraftigt pris till pubar och återförsäljare. Samtidigt har företaget flaggat för en prishöjning på 2,97 procent för tappad öl i pubar, vilket gör att kostnader och värdekedja fortfarande utmanas.

Konsumentreaktioner och framtidens öl

Reaktionen från konsumenter har varit blandad.

I bild syns julöl med lägre alkoholhalt. (Foto:
Fredrik Sandberg/TT)

Vissa välkomnar alternativ med lägre alkohol, en trend som hänger samman med hälsa och nya festvanor bland yngre generationer.

Andra menar att man förväntar sig samma smak och upplevelse, vilket Heineken säger sig ha säkrat genom lång testning och receptjusteringar.

Frågan är vad detta betyder för framtiden inom lager och ölindustrin. Om fler stora varumärken väljer att sänka alkoholstyrkan, kan det leda till en ny norm för “standard­öl”.

Samtidigt uppstår risk för konsumentkritik om upplevelsen upplevs som sämre eller priset för högt för “mindre styrka”.

För svenska marknaden blir frågan: kommer liknande justeringar att nå Sverige?

Med en växande lågalkohol­trend och ökat fokus på hälsa och måttlighet, kan vi mycket väl stå inför fler styrkebeslut även här.

alkoholDrycköl
Tim Waage
Tim Waage

Tim Waage är en skribent och reporter som gärna skriver om såväl globala frågor samt lokaljournalistik. Han har en akademisk bakgrund från internationella relationer och journalistik, och har tidigare jobbat inom public service.

