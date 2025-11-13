Hur mår egentligen din bostadsrättsförening? Med Riksbyggens Brf-Tempen får bostadsrättsföreningar en unik möjlighet att jämföra sig med andra liknande föreningar och få en tydlig bild av sin ekonomiska hälsa och styrelsens arbetsinsats. Med 85 års erfarenhet av bostadsrättsföreningars ekonomi och förvaltning erbjuder Riksbyggen Brf-Tempen en kostnadsfri tjänst som ger styrelser en djupare förståelse för hur …

Från vin till ideologi

”Det handlar inte längre om smak, det handlar om identitet.” Orden kom från en sommelier i stickad väst som såg ut att jäsa själv. The Guardian beskrev redan 2020 trenden som delande: »de ena älskar den lantliga, funky tonen – de andra kallar det defekt.«

Bibendum Wine var mer tekniskt korrekta: de påpekade att många orangeviner ”saknar druvkaraktär och balans”. Men det verkar inte spela någon roll. I dag talar entusiasterna om energi och själ snarare än om smak. Att gilla orangevin är som att gå på experimentalteater – du förstår inte riktigt varför, men du vågar inte erkänna det.

Surdeg på flaska

Visst finns det undantag. Små producenter i Friulien, Slovenien och Georgien skapar fortfarande magi. Men för varje välgjord flaska finns tio som luktar mögel, barrskog och ånger. Vinjournalisten Simon J. Woolf kallar det ”mer ideologi än oenologi”. Och Wikipedia påminner torrt om att orangevin egentligen bara är vitt vin som jäst med skalen kvar – en definition som låter mindre spirituell än marknadsföringen.

Det är vinvärldens motsvarighet till surdeg: en gång revolution, nu ritual. Ett sätt att känna sig autentisk, utan att riktigt veta varför.

När flaskan kostar mer än din elräkning och smakar som en barrskog i oktober. (Foto: ChatGPT)

Sanningens stund

Att dricka orangevin har blivit en social övning i självbedrägeri. Du sitter där med ditt grumliga glas, nickar andäktigt och försöker känna smaken av historia – men allt du känner är att du vill ha något kallt och klart.

Så nästa gång någon erbjuder dig ett glas orangevin, säg som det är: ”Jag tar hellre något som går att dricka.” Det finns en gräns mellan naturligt och odrickbart. Orangevinet passerade den för länge sedan.

Perfect Weekend Guide: orangevin

Vad är orangevin? Vitt vin som jäst med druvskalen kvar – vilket ger färg, tanniner och ibland en existentiell kris.

Var kommer det ifrån? Georgien, men hipstrarna gjorde det till en global självhjälpsrörelse.

Hur smakar det? Som en kombination av cider, sherry och studentfilosofi.

Källor: Vanity Fair

