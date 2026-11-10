Femstjärnigt på julmarknad: 6 200 kronor i Strasbourg, 16 500 kronor i Wien

2. Strasbourg – mat före dekorationer

Bo femstjärnigt på Maison Rouge Strasbourg Hotel & Spa bara 240 meter från julmarknaden på Place Kléber. Foto: Agence Pan

Strasbourgs julmarknad pågår 27 november–24 december, enligt stadens egen information. Kullerstensgränder, korsvirkeshus och den stora granen på Place Kléber är ramen, men många reser hit för maten. Alsaces kök blandar franska och tyska traditioner: tarte flambée, lokal riesling och bredele, de små julkakorna som bakas i många varianter.

Maison Rouge Strasbourg Hotel & Spa ligger omkring 240 meter från Place Kléber. Det är ett femstjärnigt hotell med inredning inspirerad av 1920-talets art déco, med spa och salonger för eftermiddagste. Ett dubbelrum kostade cirka 560 euro, eller 6 200 kronor per natt. Priset avsåg ett förbetalt rum utan möjlighet till återbetalning, exklusive skatter.

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Den som vill undvika folkmassorna bör välja en vardag eller en förmiddag. Staden pekar själv ut måndagar, tisdagar och förmiddagar som lugnast.

3. Köpenhamn – sovrum bland Tivolis ljus

Vi svenskar har nära till Köpenhamn och här väntar för den som vill både badkar för två på Nimb Hotel och julmarknad på Tivoli. Foto: Nicolas Tobias Følsgaard

Köpenhamn är det smidigaste alternativet för svenska resenärer, särskilt från södra Sverige. Under julen i Tivoli blir parken ett upplyst vinterlandskap med granar, hantverksstånd och gløgg med mandel och russin, och programmet rymmer konserter, föreställningar och ljusinstallationer. Stadens restauranger är ett bra skäl till en längre vistelse, och fler tips hittar du i fem Köpenhamnsfavoriter från stjärnan i The Bear.

Nimb Hotel ligger mitt i parken. Byggnaden är moriskt inspirerad och från 1909, och flera rum har utsikt över trädgården. I Terrace Junior Suite får gästerna egen balkong med utsikt över Tivoli, himmelssäng och badkar för två. Entré till Tivoli och fria åk ingår när parken är öppen. Sviten kostade omkring 8 800 danska kronor, 12 900 svenska, per natt i den undersökta decemberbokningen.

Julen i Tivoli pågår 13 november 2026–3 januari 2027, så Köpenhamn fungerar även för en resa mellan jul och nyår.

4. Prag – gränder, korv och Moldau

Pampigt i Prag. Foto: Prague City Tourism

På Gamla stans torg trängs marknadsstånden med juldekorationer, grillad korv och varmt vin framför det astronomiska uret. Mycket av Pragupplevelsen ligger i promenaderna. En tidig morgon över Karlsbron, innan turistgrupperna kommit ut, ger en helt annan stad än julmarknaden några timmar senare.

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Four Seasons Hotel Prague ligger vid Moldaus strand i gamla stan, nära både Karlsbron och torget. Restaurangen har utsikt över floden och Pragborgen. Ett dubbelrum kostade omkring 22 500 tjeckiska kronor, cirka 10 200 svenska, per natt.

Julmarknaden på Gamla stans torg är öppen 28 november–6 januari, vilket gör Prag till ett av de bättre alternativen för en resa efter julafton.

5. Montreux – raclette vid Genèvesjön

Varför inte bo i ett Belle Époque-palats från 1906 med närhet till den vackra julmarknaden i Montreux? Foto: Rijken-Productions

I Montreux står julmarknadens trästugor längs strandpromenaden, med snöiga berg bakom. Matstånden säljer raclette, fondue och glühwein. Staden har länge förknippats med musik, och jazztraditionen lever kvar på flera scener. I december kan man också besöka slottet Château de Chillon eller ta bergtåget upp till Rochers-de-Naye.

Fairmont Le Montreux Palace är ett Belle Époque-palats från 1906 med stora salonger, spa och utsikt över sjön. Här finns även Montreux Jazz Café. Hotellet ligger knappt en kilometer från julmarknadens centrala delar. Ett dubbelrum kostade omkring 651 euro, cirka 7 200 kronor per natt.

Enligt arrangören Montreux Noël pågår marknaden 20 november–24 december. Bland attraktionerna finns en flygande jultomte över marknadsområdet, och vissa dagar går en jultomtekryssning på Genèvesjön med en Belle Époque-båt.

En flygande jultomte över marknadsområdet i Montreux. Foto: Rijken-Productions

Välj rätt helg

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Tidpunkten avgör mycket. Strasbourgs marknad stänger redan på julafton, medan Prag och Köpenhamn fortsätter in i januari. Wien har öppet efter julafton, men flera av stadens mindre marknader stänger tidigare. Vill du slippa trängseln är en vardag bättre än en adventshelg.

Priserna kontrollerades den 30 oktober för två personer natten mellan den 10 och 11 december 2026. De varierar med bokningsdatum och rumstyp, och i vissa fall tillkommer skatter. På Nimb ingår tillgång till Tivoli och åkattraktionerna under öppettiderna, medan andra hotell tar separat betalt för spa, frukost eller sen utcheckning. Det är värt att räkna på innan du bokar.

Läs mer: Här är Europas billigaste julmarknader 2026 – bästa tipsen för svenskar. Dagens PS

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