Du dricker ditt rödvin för varmt – här är temperaturen som gäller

Pinot Noir och Cabernet kräver olika temperatur

Hur svalt rödvinet bör serveras beror framför allt på dess kropp, struktur och aromprofil. Lätta viner med frisk syra och mjuka tanniner tål ofta lägre temperaturer, medan kraftigare viner behöver några grader extra för att utveckla sin doft och smak. Enligt vintidningen Decanter passar omkring 12–13 grader för lätta röda viner, 14–16 grader för medelfylliga och 16–18 grader för fylliga viner.

Beaujolais på druvan Gamay är ett klassiskt exempel på rödvin som gärna får serveras svalt. Den friska frukten och den livliga syran gör att vinet fungerar väl även när temperaturen närmar sig den som vanligtvis förknippas med fylligare vita viner.

Många Pinot Noir-viner från Bourgogne kommer bäst till sin rätt något varmare, omkring 14–16 grader, beroende på stil och ålder.

En kraftig Cabernet Sauvignon från Bordeaux eller en tanninrik Barolo på Nebbiolo behöver däremot mer värme i glaset. Kyls sådana viner för hårt kan tanninerna upplevas kärvare.

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Vinstil Ungefärlig serveringstemperatur Lätta röda, exempelvis Beaujolais 12–13 °C Medelfylliga röda, exempelvis många Pinot Noir 14–16 °C Kraftiga röda, exempelvis Cabernet Sauvignon 16–18 °C

Källa: Decanter

Svalare rödviner får plats på vinlistorna

På restauranger har lättare röda viner fått större utrymme, särskilt i kombination med modern gastronomi där grönsaker, fisk, svamp och fågel ofta spelar huvudrollen. Den amerikanska vinproducenten Manzanos Wines pekar i sin trendspaning för 2026 ut friskare vinstilar, högre syra och lägre alkoholhalt som växande inslag på restaurangernas vinlistor.

Bland exemplen finns Pinot Noir, Garnacha och Nebbiolo d’Alba, viner som kan vinna på att serveras svalare än traditionellt kraftiga rödviner.

Matkombinationerna är en del av förklaringen till de lättare vinernas framfart. En lätt kyld Gamay kan vara utmärkt till smörstekta kantareller, medan en frisk Pinot Noir fungerar fint till kyckling eller anka. Kraftigare rödviner med mycket tanniner passar oftare till rätter där fett och protein kan balansera vinets struktur.

Så länge ska flaskan stå i kylskåpet

Ett vanligt kylskåp räcker för att få ned temperaturen på ett rödvin som stått framme. Någon särskild vinkyl behövs inte. Omkring 10–20 minuter i kylskåp eller ishink rekommenderas som riktlinje när ett rödvin behöver svalna. Tiden varierar förstås med flaskans starttemperatur och hur kallt kylskåpet är.

Har flaskan stått i ett kök med 22 grader kan den behöva längre tid för att nå rätt temperatur. En enkel vinterkväll kan det räcka att ställa in den medan maten blir klar, men en varm sommardag kräver mer framförhållning. Temperaturen stiger dessutom snabbt efter upphällningen, särskilt i ett stort vinglas. Ett vin som serveras vid 16 grader kan snart vara flera grader varmare.

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Det går att använda en enkel vintermometer för att kontrollera flaskan, men det viktigaste är att prova sig fram. Känns vinet tungt och alkoholstarkt kan några minuter i kylen hjälpa. Är det i stället slutet, kärvt och aromfattigt kan det behöva stå en stund i glaset för att komma upp någon grad.

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