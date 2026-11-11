Skånskt vin slog Bourgogne i blindtest – nu hyllas det internationellt

Knapp seger i blindtest

Provningen hölls den 28 augusti 2024 på Koenigsegg i Ängelholm. Arton provare, bland dem Masters of Wine och sommelierer, blindprovade 24 viner: Tolv svenska och tolv europeiska som valts för att matcha dem i stil och pris.

Etta blev Kullabergs Immelen 2021 med 81,81 poäng av 100. Efter kom Louis Jadot Pouilly-Fuissé 2022 med 81,00 och engelska Langham Culver med 80,81, enligt arrangörens resultat. En vinst med liten marginal, men ändå en vinst! Tyvärr bör man kanske tillägga att flera andra svenska viner hamnade långt ned på listan.

Druvorna som tål kylan

Kullabergs vd Victor Dahl menar att det nordliga klimatet är vingårdens största tillgång. Foto: Johan Nilsson/TT

Immelen bygger på så kallade PIWI-druvor, svampresistenta sorter som inte behöver behandlas som vanliga druvor. Årgång 2022 består mest av Solaris, enligt Kullabergs Vingård.

Druva Andel i Immelen 2022 Vad den tillför Solaris 87 procent Mognar tidigt och ger hög sockerhalt, men kan tappa syra mot slutet Souvignier Gris Del av resterande 13 procent Syra och friskhet Muscaris Del av resterande 13 procent Ingår i blandningen

Vinet serverades till huvudrätten på Nobelbanketten 2025, första gången ett svenskt vin gjorde det och dessutom ett vitt. Det serverades till piggvar fylld med pilgrimsmussla, och källor berättar att 300 flaskor öppnades.

Klimatet är en del av förklaringen, men Kullabergs vd Victor Dahl menar att framgången inte beror på ett varmare klimat. Det nordliga klimatet är vingårdens största tillgång, säger han till EFN.

ANNONS

Vad händer nu?

Vingården planterade sina första stockar 2006, och ungefär 80 procent av produktionen finns i Skåne. I nordvästra Skåne samarbetar producenterna för att göra området till en vindestination. Forskare vid Jönköping University, Stockholms universitet och Lunds universitet har startat ett projekt om Sverige som vindestination, med vingårdar i bland annat Skåne, Halland, Gotland och Öland.

Läs mer: Vinvärldens elit till Skåne – och Nobel har redan öppnat dörren. Dagens PS