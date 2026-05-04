Brottsligt att tvätta bilen hemma – kan få böter på 10 000 kronor

Juridiken: ingen lag – men ett förbud ändå

Något nationellt förbud mot hemmatvätt existerar inte. Däremot slår miljöbalkens 2 kap. 2-5 §§ fast att ingen får förorena mark och vatten. Kommunernas miljönämnder har befogenhet att utfärda förbud mot enskilda hushåll och backa dem med vite.

Naturvårdsverket pekar på att de flesta som tvättar hemma helt enkelt inte vet att det är ett problem.

En vanlig invändning är att regn också sköljer av smuts, men skillnaden är stor. Kemikalier och högtryck löser tungmetaller och oljerester som regn aldrig klarar lösa upp.

Tungmetaller i ditt grundvatten

Tvättvattnet innehåller bly, krom, zink, koppar, nickel och kadmium från bromsbelägg, däckslitage och vägbana.

Till det kommer mineraloljor från drivlinan och tensider från rengöringsprodukter. Svenskt Vatten varnar för att allt rinner rakt ut i närmaste badsjö.

Miljömärkta produkter löser inte problemet. Enligt Tekniska verken i Linköping hamnar föroreningar i det översta jordlagret även vid tvätt på gräsmatta, och rester riskerar att följa med vattnet ner och förorena grundvattnet.

Reglerna varierar men trenden är tydlig

Kommunerna har olika detaljregler. Karlstad avråder helt från all tvätt utanför anläggning. Jönköping tillåter enkel avspolning med bara vatten upp till fyra gånger per år, men då bara på gräs- eller grusplan, och bara om vattnet inte når en dagvattenbrunn.

Bilschampo, avfettning och högtryckstvätt är förbjudet i samtliga kommuner.

Trenden pekar åt samma håll. Fer kommuner skärper reglerna, fler klagomål utreds, och kunskapen om miljöbalkens krav sprids.

Tvätta rätt: Så undviker du böter

En professionell tvättanläggning fångar merparten av föroreningarna via olje- och slamavskiljare innan vattnet leds vidare till reningsverk. En gör det själv-tvätt kostar runt 200 kronor. Det vill säga en bråkdel av vad bilförsäkringen kostar dig varje år.

Kommunernas råd till den som vill agera mot en hemmatvättande granne. Prata först, anmäl sedan. Erfarenheten i både Malmö och Jönköping är att de allra flesta slutar när de förstår reglerna.

Att tvätta vid fel tillfälle kan dessutom skada själva bilen. Vatten i sprickor och mekanik orsakar problem om temperaturen fortfarande pendlar kring noll.