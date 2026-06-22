Bananen har länge varit gymväskans okrönte kung. Men den gula frukten kan faktiskt göra ännu större nytta några timmar senare – när du står framför kylskåpet och funderar på vad du ska äta innan läggdags.
Frukten som kan hjälpa dig att sova bättre
Om kvällshungern slår till är en banan ett betydligt bättre val än chips, kakor eller den där överblivna pizzabiten som viskar ditt namn från nedersta hyllan.
En normalstor banan innehåller runt 100 kalorier men också fibrer, vitaminer och mineraler som hjälper till att hålla hungern i schack under natten.
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Kan hjälpa kroppen att varva ner
Banan innehåller tryptofan, en aminosyra som kroppen använder för att bilda serotonin och melatonin. Serotonin brukar kallas kroppens må bra-signal medan melatonin spelar en viktig roll för dygnsrytmen.
Det betyder inte att en banan fungerar som en sömntablett. Men den kan ge kroppen rätt förutsättningar för att komma ner i varv efter en lång dag.
Dessutom innehåller bananen vitamin B6, som behövs för att kroppen ska kunna använda tryptofanet effektivt.
Håller nattätandet borta
Den som någon gång gått och lagt sig hungrig vet hur lätt det är att vakna och rota i köket senare på kvällen.
Bananens kombination av kolhydrater och fibrer gör att mättnadskänslan håller i sig längre. Risken att avsluta dagen med okontrollerat småätande minskar därmed.
Vill du göra kvällsmålet ännu mer mättande kan du kombinera bananen med naturell yoghurt, kvarg eller en näve nötter.
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Populär bland den som tränar
Banan är också rik på kalium, ett mineral som hjälper muskler och nervsystem att fungera normalt.
Har du tränat hårt, sprungit långt eller svettats extra mycket under dagen kan en banan vara ett enkelt sätt att fylla på kroppens depåer.
Dessutom innehåller frukten magnesium, som är viktigt för musklernas funktion och kroppens energiproduktion.
Så får du ut mer av bananen
Några enkla kvällsfavoriter:
• Skivad i naturell yoghurt
• Tillsammans med kvarg och kanel
• Ovanpå havregrynsgröten
• Med nötter eller frön
• Som bas i bananpannkakor
Hemligheten är enkel: kombinerar du bananen med protein och extra fibrer håller du dig mätt längre – och ger kroppen bättre arbetsro under natten.
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