Frukten som kan hjälpa dig att sova bättre

En normalstor banan innehåller runt 100 kalorier men också fibrer, vitaminer och mineraler som hjälper till att hålla hungern i schack under natten.

Kan hjälpa kroppen att varva ner

Banan innehåller tryptofan, en aminosyra som kroppen använder för att bilda serotonin och melatonin. Serotonin brukar kallas kroppens må bra-signal medan melatonin spelar en viktig roll för dygnsrytmen.

Det betyder inte att en banan fungerar som en sömntablett. Men den kan ge kroppen rätt förutsättningar för att komma ner i varv efter en lång dag.

Dessutom innehåller bananen vitamin B6, som behövs för att kroppen ska kunna använda tryptofanet effektivt.