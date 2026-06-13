Svenska traditionen som får New York Times att jubla

Flykten från staden

En detalj som fascinerar New York Times är svenskarnas närmast instinktiva behov av att lämna staden.

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På midsommarafton ska man helst vara någon annanstans. I en sommarstuga. På en ö i skärgården. Vid en sjö. På landet. Helst med utsikt över vatten.

Den som stannar kvar i Stockholm upptäcker snabbt att gator, restauranger och kvarter töms på folk.

För många utlänningar framstår det som märkligt att ett helt land verkar ge sig av samtidigt.

För svenskar är det bara sunt förnuft. Om sommaren varar i några få månader gäller det att använda varje minut.

Dalarna är midsommarens huvudstad

Om det finns ett centrum för midsommar så ligger det i Dalarna.

Särskilt Leksand lyfts fram som något av ett Mekka för högtiden. Tiotusentals människor samlas där för att se den enorma midsommarstången resas innan dansen tar vid.

Folkdräkter, spelmän och traditioner som gått i arv i generationer gör området till något av det mest svenska man kan uppleva.

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För den som vill se midsommar i dess mest klassiska form är Dalarna fortfarande svårslaget.

Världens märkligaste dans

Ingen internationell beskrivning av midsommar är komplett utan ”Små grodorna”.

New York Times försöker förklara fenomenet för sina läsare. Uppdraget är inte enkelt.

Tusentals vuxna människor hoppar runt en stång och sjunger om grodor som saknar öron och svansar. Därefter fortsätter festen som om inget märkligt har hänt.

Sedd utifrån är traditionen fullständigt absurd.

Sedd inifrån är den självklar.

Kanske är det just därför den överlevt.

Midsommar innebär färskpotatis, sill, matjessill, gräslök, dill, snaps, öl, ost.

Foto: Johan Nilsson / TT / Kod 50090

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Sill, snaps och jordgubbar

Maten är minst lika viktig som dansen.

Tidningen konstaterar att tre saker dominerar det svenska midsommarbordet: sill, färskpotatis med dill och jordgubbar med grädde.

Till detta kommer öl, snaps och de klassiska snapsvisorna som sjungs med varierande träffsäkerhet under kvällen.

Men det handlar egentligen inte om maten.

Midsommar är en högtid byggd kring gemenskap. Familjer, vänner och grannar samlas för att fira att den svenska sommaren äntligen är här.

Och kanske är det just därför New York Times fascineras.

I en tid när världen blir allt mer digital är midsommar fortfarande en analog högtid. Den kräver ingen app, ingen skärm och inga lösenord.

Bara några jordgubbar, en blomsterkrans och en vilja att göra bort sig lite tillsammans med andra.

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Perfect Weekend Guide: Midsommarens tre måsten

• Plocka en blomsterkrans, även om den ser bättre ut på Instagram än i verkligheten.

• Ät färskpotatisen medan den fortfarande smakar sommar.

• Sjung med i ”Små grodorna”. Ingen kan texten perfekt ändå.