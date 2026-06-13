Sill, jordgubbar, blomsterkransar och vuxna människor som hoppar runt en midsommarstång och låtsas vara grodor. För svenskar är traditionen en självklar del av sommaren. För resten av världen är det en av planetens märkligaste högtider.
Svenska traditionen som får New York Times att jubla
Nu har New York Times ägnat en lång guide åt den svenska midsommaren och landar i en slutsats som många svenskar nog håller med om: detta är landets viktigaste fest.
Större än nationaldagen
Den amerikanska tidningen beskriver midsommar som en högtid som firas i nästan varje stad, by och skärgårdsö i Sverige. Enligt de experter som intervjuas är midsommar betydligt viktigare för många svenskar än nationaldagen den 6 juni.
Det är kanske inte så konstigt.
Nationaldagen kan passera nästan obemärkt förbi. Midsommar däremot planeras månader i förväg. Gästlistor skrivs, jordgubbar beställs och människor lämnar storstäderna i en omfattning som får Stockholm att kännas som en söndag i februari.
Midsommar markerar också något större än bara en ledig dag. Efter månader av mörker firar svenskarna att ljuset har vunnit.
”Invandrare gör midsommar möjligt”
Det är alla arbetskraftsinvandrare som gör midsommarfirandet möjligt, menar Företagarnas vd som går till angrepp mot regeringen. Man kan använda
Flykten från staden
En detalj som fascinerar New York Times är svenskarnas närmast instinktiva behov av att lämna staden.
På midsommarafton ska man helst vara någon annanstans. I en sommarstuga. På en ö i skärgården. Vid en sjö. På landet. Helst med utsikt över vatten.
Den som stannar kvar i Stockholm upptäcker snabbt att gator, restauranger och kvarter töms på folk.
För många utlänningar framstår det som märkligt att ett helt land verkar ge sig av samtidigt.
För svenskar är det bara sunt förnuft. Om sommaren varar i några få månader gäller det att använda varje minut.
Sveriges tio bästa snapsvisor till midsommar
Midsommar är Sveriges inofficiella nationaldag. Det är då vi samlas i en grönskande berså, binder kransar av ängsblommor och firar ljuset, livet och
Dalarna är midsommarens huvudstad
Om det finns ett centrum för midsommar så ligger det i Dalarna.
Särskilt Leksand lyfts fram som något av ett Mekka för högtiden. Tiotusentals människor samlas där för att se den enorma midsommarstången resas innan dansen tar vid.
Folkdräkter, spelmän och traditioner som gått i arv i generationer gör området till något av det mest svenska man kan uppleva.
För den som vill se midsommar i dess mest klassiska form är Dalarna fortfarande svårslaget.
Världens märkligaste dans
Ingen internationell beskrivning av midsommar är komplett utan ”Små grodorna”.
New York Times försöker förklara fenomenet för sina läsare. Uppdraget är inte enkelt.
Tusentals vuxna människor hoppar runt en stång och sjunger om grodor som saknar öron och svansar. Därefter fortsätter festen som om inget märkligt har hänt.
Sedd utifrån är traditionen fullständigt absurd.
Sedd inifrån är den självklar.
Kanske är det just därför den överlevt.
Sill, snaps och jordgubbar
Maten är minst lika viktig som dansen.
Tidningen konstaterar att tre saker dominerar det svenska midsommarbordet: sill, färskpotatis med dill och jordgubbar med grädde.
Till detta kommer öl, snaps och de klassiska snapsvisorna som sjungs med varierande träffsäkerhet under kvällen.
Men det handlar egentligen inte om maten.
Midsommar är en högtid byggd kring gemenskap. Familjer, vänner och grannar samlas för att fira att den svenska sommaren äntligen är här.
Och kanske är det just därför New York Times fascineras.
I en tid när världen blir allt mer digital är midsommar fortfarande en analog högtid. Den kräver ingen app, ingen skärm och inga lösenord.
Bara några jordgubbar, en blomsterkrans och en vilja att göra bort sig lite tillsammans med andra.
Perfect Weekend Guide: Midsommarens tre måsten
• Plocka en blomsterkrans, även om den ser bättre ut på Instagram än i verkligheten.
• Ät färskpotatisen medan den fortfarande smakar sommar.
• Sjung med i ”Små grodorna”. Ingen kan texten perfekt ändå.
Det är nubben som säljer bäst
På midsommarafton dukas bordet upp med sill, färskpotatis, öl och den livsviktiga nubben. Och det är en nubbe som är vår absoluta favorit. ”Mera brännvin