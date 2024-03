Äntligen bevisat: Vinerna som gör oss lyckligare

Fina viner. Himmelriket för vissa, rena grekiskan för andra.

För visst skulle vi ljuga om vi sade att fina viner gärna kommer med vissa förkunskaper, som kan kännas överväldigande?

Det kan även sägas att definitionen av “ett bra vin” sannolikt varierar beroende på vem du frågar, men det är en annan artikel att skriva.

Vetenskapligt bevisat

Nu ska det nämligen handla om huruvida fina viner, av hög kvalitet, gör att vi känner oss lyckligare. För det gör de.

Det har vetenskapen nu bevisat. Detta i en studie som publicerats i tidskriften Journal of the Science of Food and Agriculture, skriver The Drinks Business.