7 saker du alltid ska ta med till "ditt kök" i semesterhuset

Ägget sitter fast i pannan igen – varför tog vi inte med vår egen. (Foto: Canva)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 30 aug. 2025Publicerad: 30 aug. 2025

Det finns få saker som dödar känslan i semesterhuset snabbare än att kliva in i hyrhuset och inse att det finns femton smörknivar men noll skärbrädor. Att laga mat på semestern kan vara kul – om du har med dig rätt grejer. Här är sju saker som förvandlar hyrköket från en mardröm till en kulinarisk lekstuga.

En panna som faktiskt funkar i semesterhuset

Hyrhusets kastruller är ofta buckliga och gjorda av samma material som foliebollar. Ta med en egen plåt eller en rejäl panna. En gjutjärnspanna kan kännas som överkurs, men den gör skillnad. Och en gryta med lock kan fyllas med både kryddor och strumpor i resväskan.

När smörkniven inte duger till att skära gurka. Ta med din egen kockkniv som du älskar. (Foto: Canva)
Skarpa saker

Knivar i hyrhus är lika slöa som ett kommunfullmäktigemöte en tisdag kväll. En egen kockkniv eller åtminstone en liten vass fickkniv gör matlagningen roligare. Vill du vara riktigt proffsig: släng ner en knivslip och en rivjärnsmikroplane.

Plastlådor – räddar både middagsrester och nattliga fyllekäk. (Foto: Canva)

Något att förvara maten i semesterhuset

Du lagar för mycket pasta – alltid. Ta med några plastlådor eller zip-påsar. De kan även fungera som cocktailskakare eller rädda kylskåpet från ketchupkatastrofer.

Läs även: Bäret USA förbjöd – nu vill forskarna att vi äter mer av det

Kryddhyllan från 2007 säger hej, men du säger nej och tar med lite egna grejer… (Foto: Canva)

Kryddor och smaksättare

I bästa fall finns salt och peppar, i värsta fall bara en burk curry från 1994. Ta med dina egna favoriter i små burkar. Lite kanel till pannkakorna på morgonen eller rökt paprika på grillspetten på kvällen gör underverk.

Läs även: Potatisen – Sveriges osjungna hjälte (och tomatens kusin)

Pulverkaffe är ingen start på en Perfect Weekend. (Foto: Canva)

Kaffegrejer

Utan kaffe – ingen semester. En liten moka-bryggare, filterhållare eller till och med en burk snabbkaffe kan vara räddningen innan du hittat det lokala hipsterkaféet.

Packa som en kock, laga som en mästare – även om köket är från IKEA 1999. (Foto: Canva)

Specialutrustning för nörden

Är du bagaren i gänget? Släng ner måttskedar, en slickepott eller en termometer. Men var realistisk – semester är inte rätt tid för macarons. Håll dig till no-bake-pajer och chokladbollar.

Något helt onödigt men kul i semesterhuset

Det kan vara en ärvd träsked, en mezzaluna från farmor eller varför inte en bordsgrill för hot pot. Det viktigaste är att det gör dig glad. Och vem vet – det kan bli hela resans snackis.

Läs även: Se upp för farligt kaffe i Norge

Även badrummet behöver vissa grejer om alla ska vara nöjda på semestern. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide

– Ta med en egen kniv, du kommer tacka dig själv.
– En liten burk havssalt gör mer för stämningen än ett helt flak rosé.
– Kaffebryggare > hårtork. Alltid.
– Overkligt men sant: plastlådor kan vara semesterns bästa investering.

Källa: NY Times

Läs även: Glöm museer – nu vallfärdar turister hit istället

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

