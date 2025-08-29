Det finns få saker som dödar känslan i semesterhuset snabbare än att kliva in i hyrhuset och inse att det finns femton smörknivar men noll skärbrädor. Att laga mat på semestern kan vara kul – om du har med dig rätt grejer. Här är sju saker som förvandlar hyrköket från en mardröm till en kulinarisk lekstuga.
7 saker du alltid ska ta med till "ditt kök" i semesterhuset
En panna som faktiskt funkar i semesterhuset
Hyrhusets kastruller är ofta buckliga och gjorda av samma material som foliebollar. Ta med en egen plåt eller en rejäl panna. En gjutjärnspanna kan kännas som överkurs, men den gör skillnad. Och en gryta med lock kan fyllas med både kryddor och strumpor i resväskan.
Skarpa saker
Knivar i hyrhus är lika slöa som ett kommunfullmäktigemöte en tisdag kväll. En egen kockkniv eller åtminstone en liten vass fickkniv gör matlagningen roligare. Vill du vara riktigt proffsig: släng ner en knivslip och en rivjärnsmikroplane.
Något att förvara maten i semesterhuset
Du lagar för mycket pasta – alltid. Ta med några plastlådor eller zip-påsar. De kan även fungera som cocktailskakare eller rädda kylskåpet från ketchupkatastrofer.
Läs även: Bäret USA förbjöd – nu vill forskarna att vi äter mer av det
Kryddor och smaksättare
I bästa fall finns salt och peppar, i värsta fall bara en burk curry från 1994. Ta med dina egna favoriter i små burkar. Lite kanel till pannkakorna på morgonen eller rökt paprika på grillspetten på kvällen gör underverk.
Läs även: Potatisen – Sveriges osjungna hjälte (och tomatens kusin)
Kaffegrejer
Utan kaffe – ingen semester. En liten moka-bryggare, filterhållare eller till och med en burk snabbkaffe kan vara räddningen innan du hittat det lokala hipsterkaféet.
Specialutrustning för nörden
Är du bagaren i gänget? Släng ner måttskedar, en slickepott eller en termometer. Men var realistisk – semester är inte rätt tid för macarons. Håll dig till no-bake-pajer och chokladbollar.
Något helt onödigt men kul i semesterhuset
Det kan vara en ärvd träsked, en mezzaluna från farmor eller varför inte en bordsgrill för hot pot. Det viktigaste är att det gör dig glad. Och vem vet – det kan bli hela resans snackis.
Läs även: Se upp för farligt kaffe i Norge
Perfect Weekend Guide
– Ta med en egen kniv, du kommer tacka dig själv.
– En liten burk havssalt gör mer för stämningen än ett helt flak rosé.
– Kaffebryggare > hårtork. Alltid.
– Overkligt men sant: plastlådor kan vara semesterns bästa investering.
Läs även: Glöm museer – nu vallfärdar turister hit istället
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
