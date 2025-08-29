7 saker du alltid ska ta med till "ditt kök" i semesterhuset

På bara några veckor har jämförelsesajten “Billån” blivit en favorit bland dem som letar efter ett billån. Tjänsten gör det enkelt att jämföra billån – och många användare vittnar om att de lyckats få betydligt bättre räntor än via sin bilhandlare eller vanliga bank. Vi har pratat med Emil Hammarstrand, låneexpert och skribent på Billån.se, …

En gyllene solnedgång över Stockholms skärgård. Peter Jöbacks röst som rör vid talltopparna. Och gäster som Pernilla Wahlgren, Linnea Henriksson och Petra Marklund som kliver ut i gräset och sjunger tillsammans i kvällsbrisen. Och för Dagens PS läsare är detta ett unikt tillfälle att kliva rakt in i en magisk skärgårdskväll där Sveriges artistelit samlas …

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …

En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …

Skarpa saker

Knivar i hyrhus är lika slöa som ett kommunfullmäktigemöte en tisdag kväll. En egen kockkniv eller åtminstone en liten vass fickkniv gör matlagningen roligare. Vill du vara riktigt proffsig: släng ner en knivslip och en rivjärnsmikroplane.

Plastlådor – räddar både middagsrester och nattliga fyllekäk. (Foto: Canva)

Något att förvara maten i semesterhuset

Du lagar för mycket pasta – alltid. Ta med några plastlådor eller zip-påsar. De kan även fungera som cocktailskakare eller rädda kylskåpet från ketchupkatastrofer.

Läs även: Bäret USA förbjöd – nu vill forskarna att vi äter mer av det

ANNONS

Kryddhyllan från 2007 säger hej, men du säger nej och tar med lite egna grejer… (Foto: Canva)

Kryddor och smaksättare

I bästa fall finns salt och peppar, i värsta fall bara en burk curry från 1994. Ta med dina egna favoriter i små burkar. Lite kanel till pannkakorna på morgonen eller rökt paprika på grillspetten på kvällen gör underverk.

Läs även: Potatisen – Sveriges osjungna hjälte (och tomatens kusin)

Pulverkaffe är ingen start på en Perfect Weekend. (Foto: Canva)

Kaffegrejer

Utan kaffe – ingen semester. En liten moka-bryggare, filterhållare eller till och med en burk snabbkaffe kan vara räddningen innan du hittat det lokala hipsterkaféet.

Packa som en kock, laga som en mästare – även om köket är från IKEA 1999. (Foto: Canva)

Specialutrustning för nörden

ANNONS

Är du bagaren i gänget? Släng ner måttskedar, en slickepott eller en termometer. Men var realistisk – semester är inte rätt tid för macarons. Håll dig till no-bake-pajer och chokladbollar.

Något helt onödigt men kul i semesterhuset

Det kan vara en ärvd träsked, en mezzaluna från farmor eller varför inte en bordsgrill för hot pot. Det viktigaste är att det gör dig glad. Och vem vet – det kan bli hela resans snackis.

Läs även: Se upp för farligt kaffe i Norge

Även badrummet behöver vissa grejer om alla ska vara nöjda på semestern. (Foto: Canva)

Perfect Weekend Guide

– Ta med en egen kniv, du kommer tacka dig själv.

– En liten burk havssalt gör mer för stämningen än ett helt flak rosé.

– Kaffebryggare > hårtork. Alltid.

– Overkligt men sant: plastlådor kan vara semesterns bästa investering.

Källa: NY Times

Läs även: Glöm museer – nu vallfärdar turister hit istället

ANNONS