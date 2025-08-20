Dagensps.se
Weekend

Se upp för farligt kaffe i Norge

kaffe
Fyra koppar om dagen – men den här vill du inte ha i termosmuggen.. (Foto: Anders Wiklund/TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 20 aug. 2025Publicerad: 20 aug. 2025

Norrmännen är kända för tre saker: olja, skidåkning och sitt kopiösa drickande av kaffe. Fyra koppar om dagen är snittet enligt Norsk Kaffeinformation. Men nu riskerar en av dessa koppar att bli den sista.

Kaffet blev för starkt

Det norska Livsmedelsverket, Mattilsynet, har beordrat återkallelse av det populära specialkaffet Kamwenja. Skälet? Tester visade spår av klorpyrifos, ett bekämpningsmedel som är så giftigt att EU förbjudit det helt och hållet. Det är med andra ord inte bara espresson som ger dig skakiga händer.

Produkten, som importerats från Kenya, har sålts i 250-grams och 1-kilos påsar via nätbutiken Lippe.no. Om du råkar ha en påse hemma gäller bara ett råd: kasta den. Helst innan du häller upp nästa kopp.

Från kaffe till livsfara

Symtomen vid akut exponering är inte direkt vad du vill uppleva på en fikarast: huvudvärk, dimsyn, svettningar, kramper och i värsta fall – ja, låt oss säga att du aldrig mer behöver fundera på koffeinfria alternativ. Ännu värre är den långsiktiga risken: forskning visar att låga doser över tid kan påverka barns utveckling, IQ och öka risken för ADHD.

Kort sagt – det här är kaffe du inte vill bjuda svärmor på, hur mycket du än längtar efter en ursäkt att slippa nästa jul i Oslo.

Norge tar det på allvar

Mattilsynet har dragit tillbaka samtliga förpackningar och uppmanar konsumenter att returnera dem till säljaren. – Vi tar detta på största allvar, säger myndigheten.

Så till alla kaffesugna nordbor: den här gången är det faktiskt säkrare att dricka kokkaffe på en fjällstation än att klicka hem specialkaffe på nätet.

Källa: Mattilsynet, Norsk Kaffeinformation

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

