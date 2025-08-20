Norrmännen är kända för tre saker: olja, skidåkning och sitt kopiösa drickande av kaffe. Fyra koppar om dagen är snittet enligt Norsk Kaffeinformation. Men nu riskerar en av dessa koppar att bli den sista.
Se upp för farligt kaffe i Norge
Mest läst i kategorin
När på dagen kaffe gör oss gladare enligt forskarna
Kaffe är en självklar del av vardagen för många svenskar. Nu visar en ny studie att tidpunkten kan påverka hur drycken påverkar humöret. För många börjar inte dagen förrän kaffekoppen står på bordet. Men varför känns en kopp ibland mer effektiv än en annan? Det ville forskarna ta reda på, och svaret visar att tidpunkten …
Solkrämsdilemmat: mineral eller kemiskt filter?
Diskussionen om solkräm återkommer år efter år. Men vad vet vi egentligen – och finns det något skydd som är bättre än det andra? Intresset för solskydd med mineralfilter framför kemiska filter ökar. Men i en granskning från BBC framhåller forskare att skillnaderna inte alltid är så stora som de ofta framställs. Missa inte: Fastighetsskatt …
Svenskarna ratar USA – bokningarna rasar med 50 procent
Svenskarna har tappat suget på resor över Atlanten. Nya siffror från Ticket och andra resebyråer visar att bokningarna till USA har minskat kraftigt under 2025. Los Angeles mest drabbat Det är inte längre lika hett att promenera på Hollywood Boulevard. Ticket rapporterar att resorna till Los Angeles har minskat med hela 45 procent. Totalt sett …
Svenskarna sviker solkusten efter protesterna mot massturism
Protesterna mot turismen i Solkusten börjar märkas även i Sverige. Allt fler svenskar väljer bort solkusten i sommar, och flera av Perfect Weekends läsare har hört av sig och berättat att de inte längre känner sig välkomna bland demonstrationer, rullväskeförbud, förbud mot semesterlägenhet och stigande hyror. Ordförandens dom: Inga fler semesterlägenheter “Det kommer inte att …
Så påverkar kaffe ditt blodsocker varje dag
Kaffe är svenskarnas favorit under fikapausen och arbetsdagarna rinner det ner tolv miljoner koppar. Men vad händer med blodsockret? Svenskarna dricker näst mest kaffe per person i världen och drycken har blivit ett socialt och kulturellt fenomen. Samtidigt visar forskning att kaffet kan ge snabba blodsockersvängningar, men också en oväntad skyddseffekt. Missa inte: Forskare upptäcker …
Kaffet blev för starkt
Det norska Livsmedelsverket, Mattilsynet, har beordrat återkallelse av det populära specialkaffet Kamwenja. Skälet? Tester visade spår av klorpyrifos, ett bekämpningsmedel som är så giftigt att EU förbjudit det helt och hållet. Det är med andra ord inte bara espresson som ger dig skakiga händer.
Produkten, som importerats från Kenya, har sålts i 250-grams och 1-kilos påsar via nätbutiken Lippe.no. Om du råkar ha en påse hemma gäller bara ett råd: kasta den. Helst innan du häller upp nästa kopp.
Därför kan sushi sabba ditt blodsocker mer än tårta
Sushi och thaimat har länge haft hälsostämpel i Sverige. Men nya blodsockermätningar visar att den såsdränkta laxrullen kan få kurvan att skjuta i höjden.
Från kaffe till livsfara
Symtomen vid akut exponering är inte direkt vad du vill uppleva på en fikarast: huvudvärk, dimsyn, svettningar, kramper och i värsta fall – ja, låt oss säga att du aldrig mer behöver fundera på koffeinfria alternativ. Ännu värre är den långsiktiga risken: forskning visar att låga doser över tid kan påverka barns utveckling, IQ och öka risken för ADHD.
Kort sagt – det här är kaffe du inte vill bjuda svärmor på, hur mycket du än längtar efter en ursäkt att slippa nästa jul i Oslo.
Norge tar det på allvar
Mattilsynet har dragit tillbaka samtliga förpackningar och uppmanar konsumenter att returnera dem till säljaren. – Vi tar detta på största allvar, säger myndigheten.
Så till alla kaffesugna nordbor: den här gången är det faktiskt säkrare att dricka kokkaffe på en fjällstation än att klicka hem specialkaffe på nätet.
Källa: Mattilsynet, Norsk Kaffeinformation
Läs även: Semesterresor och mat lyfter inflationen
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Senaste nytt
När visumet kostar mer än flygbiljetten
Att betala överpris för en drink på Sturehof är en sak, men för en PDF till Storbritannien känns det genast mindre glamouröst. Ändå är det precis vad tusentals resenärer gör – helt i onödan. En svensk på villovägar Ett ögonvittne, som vill vara anonymt, berättar för Perfect Weekend hur nära det var att de betalade …
Oligarkens superyacht förbränner 1 000 liter diesel – bara för luftkonditioneringen
När solen steker över Medelhavet svalkar det behagligt i salongerna på en superyacht som tillhör världens mest påkostade. Men bekvämligheten har ett pris och det handlar inte om småpengar. Båten tillhör den ryske oligarken Roman Abramovich, och enligt tyska Focus förbrukar den enorma mängder bränsle även när den ligger för ankar. Bara för att hålla …
SJ riskerar att läxas upp i granskning
Statens Järnvägar, SJ, hamnar under Konsumentverkets lupp. Bakgrunden är bolagets upprepade förseningar. Sveriges Radio berättar att SJ har framför sig en granskning från Konsumentverket och att orsaken är anmälningar om hur kunder behandlas i samband med stora tågförseningar. Konsumentverket kräver i ett brev till SJ svar på hur beredskapen ser ut när tågen inte kommer …
Tesla säljer blinkersspak som tillval – för 4000 kronor
Efter en kontroversiell designförändring som väckte starka reaktioner, erbjuder nu Tesla en lösning. Men det är inte gratis, och det är inte tillgängligt för alla, vilket skapar en stor frustration bland kunderna. När Tesla lanserade sin uppdaterade Model 3 i slutet av 2023, känd som "Project Highland", kom den med en rad förbättringar som bättre …
Spår ny "guldrusch" med stablecoins som draglok
Enligt både Goldman Sachs och USA:s finansminister Scott Bessent hägrar en guldrusch värd biljoner dollar för stablecoins, skriver Financial Times. Efterfrågan på statsobligationer förväntas öka med stablecoins, som får stöd av den amerikanska dollarn och statsobligationer. Den nu aktuella prognosen om rallyt vilar på nya regleringar och den potential som vissa bedömare anser att det …