Hälften har ökat sina spautgifter

I en undersökning uppger omkring hälften av de tillfrågade att de lagt mer pengar på spabehandlingar under det senaste året. För kosmetika är motsvarande andel 28 procent.

Det handlar om hur människor uppger att deras utgifter förändrats, inte om att den totala spaförsäljningen har ökat med 50 procent.

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Den brittiska hudvårdsspecialisten Jasmina Vico beskriver hur kundernas prioriteringar har skiftat. Förr kunde ett Chanel-läppstift vara tröstköpet när en handväska var utom räckhåll. Nu lockar behandlingar mer.

Även i Sverige har spa blivit en del av den exklusiva hotellmarknaden. På Lidingö har exempelvis en hotellentreprenör satsat 50 miljoner kronor på en ny wellnessanläggning med romerska bad och italiensk marmor. För gästen behöver guldkanten inte innebära en hel semester. Ett dagspa, en basturitual eller en behandling kan bli några timmars ledighet utan flygbiljett och hotellövernattning.

En marknad värd omkring 29 000 miljarder kronor

Den större wellnessmarknaden har vuxit långt bortom traditionell skönhetsvård. I rapporten Future of Wellness 2027, publicerad den 3 november 2026, uppskattar konsultbolaget McKinsey marknadens globala värde till 2 700 miljarder dollar. Det motsvarar ungefär 29 000 miljarder kronor vid en dollarkurs kring 10,75 kronor.

I den summan ryms bland annat träning, kost, hudvård, hälsoteknik och återhämtning. Det är alltså inte en uppskattning av enbart spaindustrin.

McKinsey har frågat över 10 000 konsumenter i USA, Storbritannien, Tyskland och Kina. Två av tre amerikaner uppger att de prioriterar wellness högre än för ett år sedan. Även de äldre generationerna lägger större vikt vid området. Bland amerikanska babyboomers har andelen som betraktar wellness som en viktig prioritering ökat med elva procentenheter till 49 procent.

Bastubad och kallbad är två av de områden McKinsey lyfter fram. I Tyskland uppger 34 procent att de har provat eller använder bastur och badhus, nästan dubbelt så stor andel som i USA.

Från läppstift till kalsonger – ekonomernas udda mått

Läppstiftsindexet har aldrig varit någon säker metod för att förutse en lågkonjunktur. Sambandet mellan försäljningen och ekonomiska nedgångar har varierat genom åren. Det finns dessutom gott om andra ovanliga försök att läsa av konjunkturen genom konsumtionen.

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Den tidigare amerikanske centralbankschefen Alan Greenspan förknippas exempelvis med herrunderklädesindexet. Tanken är att män väntar längre med att köpa nya kalsonger när hushållsekonomin försämras, eftersom ingen utomstående märker att inköpet skjuts upp.

Spaindexet har samma lockelse som läppstiftsindexet: Det försöker fånga ekonomiska förändringar genom de mindre utgifter människor väljer att behålla när större köp blir svårare att motivera.

Men någon etablerad konjunkturindikator är det ännu inte. McKinseys undersökning visar ett ökat intresse för wellness, inte att spabesök systematiskt ökar under lågkonjunkturer. Det återstår också att se om konsumenterna fortsätter betala för behandlingarna när hushållens ekonomi blir mer ansträngd. Ett läppstift går att använda i månader. En massage för ett par tusenlappar är över efter en timme.

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