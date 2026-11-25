Från Pan Am till jetsetlivet i Toscana

Christiansen och Felice ”Felicino” Riva bosatte sig i Forte dei Marmi, där Riva avled 2017. Foto: Wikimedia Commons samt Unsplash

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Christiansen arbetade tidigare som flygvärdinna på Pan Am och träffade den italienske textilarvingen Felice ”Felicino” Riva i Beirut i slutet av 1960-talet. Riva hade varit ordförande i fotbollsklubben AC Milan och tillhörde en av Italiens välkända industrifamiljer. Efter textilkoncernen Vallesusas kollaps dömdes han för konkursbrott och lämnade Italien.

Christiansen blev hans livskamrat. Paret bosatte sig så småningom i Forte dei Marmi, där Riva avled 2017.

Huvudvillan ligger i Roma Imperiale, ett av badortens mest exklusiva bostadsområden. Här finns stora fastigheter bakom höga murar och lummiga trädgårdar, i en miljö som länge har lockat italienska industrifamiljer och internationella celebriteter.

Enligt La Nazione har villan pool, park med pinjeträd och tennisbanor. Christiansen har fortsatt att vistas där tillsammans med parets dotter Maria. Villan ingår bland de beslagtagna fastigheterna. De två övriga ligger i Seravezza och Pietrasanta, båda i Versilia.

Mobilen avslöjade 203 dagar i Italien

Finanspolisen har granskat Christiansens telefonuppgifter och kartlagt hennes vardag. Enligt utredarna befann sig hennes mobil i Italien under 203 dagar 2022 och 227 dagar 2023, medan uppkopplingarna i Monaco och Schweiz var betydligt färre.

Matinköp, veterinärbesök och kontakter med lokala företag har fått betydelse i utredningen. Enligt nyhetsbyrån Ansa har finanspolisen även undersökt hushållets förbrukning av el och andra tjänster samt uppgifter om personal som skött villan.

Åklagarna anser att materialet visar att Christiansens huvudsakliga liv fanns i Italien. Den första domaren avslog dock begäran om beslag, bland annat efter invändningar mot hur antalet vistelsedagar hade beräknats. Åklagarna överklagade och fick därefter rätt i Milanos omprövningsdomstol, som godkände beslaget.

Hyr lyxvillan för över en halv miljon i månaden

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De tre beslagtagna fastigheterna ägs enligt försvaret av Luxemburgbolaget Laburnum Investments, som har kopplingar till truster knutna till Christiansen. Huvudvillan i Forte dei Marmi är den bostad där åklagarna anser att hon har haft sin stadigvarande hemvist.

I juli 2025, sedan skattegranskningen hade inletts, genomfördes en omorganisation av Laburnum Investments. Bolaget ändrade bland annat sin ledning, etablerade verksamhet i Italien och förde över huvudvillan till den italienska verksamheten. I samband med detta upprättades ett hyresavtal där Christiansen skulle betala 600 000 euro om året för att bo i villan. Det motsvarar omkring 6,7 miljoner kronor per år, eller drygt 560 000 kronor i månaden.

Åklagarna misstänker att förändringarna gjordes för att i efterhand anpassa upplägget till italienska skatteregler. För dem är hyresavtalet och omorganisationen ytterligare omständigheter som talar för att Christiansens faktiska hemvist fanns i Italien.

Laburnum Investments bestrider den tolkningen. Enligt bolagets advokater är fastigheterna bolagets egendom och hyresavtalet både marknadsmässigt och korrekt registrerat samt att hyrorna deklareras och beskattas i Italien.

Försvaret bestrider skattekravet

Christiansens advokater invänder mot att utredarna använder antalet vistelsedagar som stöd för skattskyldighet under 2022. Enligt försvaret infördes fysisk närvaro som självständigt kriterium för skattemässig bosättning först genom Italiens skattereform 2024.

De anser att myndigheterna har dragit fel slutsatser av telefonuppgifterna och ifrågasätter även vissa uppgifter om sjukhusvistelser. Matinköp, strandbesök och andra vardagsaktiviteter visar enligt advokaterna inte att en person har flyttat sin skattemässiga hemvist till Italien.

I ett uttalande till La Nazione den 25 november framhåller försvaret att Laburnum Investments är en separat juridisk person som inte är misstänkt för något brott. Advokaterna bestrider att de beslagtagna fastigheterna kan behandlas som Christiansens privata egendom. Försvaret för samtal med skattemyndigheten Agenzia delle Entrate om huruvida någon skatteskuld finns och planerar att överklaga beslaget till Italiens högsta domstol.

Beslutet om beslag är en säkerhetsåtgärd under utredningen. Någon slutlig dom om skattebrott har inte meddelats.

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Följ pengarna: Från Armanis palats till beslagtagna villor

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Beslaget är en åtgärd under utredningen. Christiansen bestrider skattekravet och har inte dömts för skattebrott.

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