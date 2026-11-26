Tvåsamhetens nya fiende: Schemalagd vardag

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Att leva tillsammans garanterar inte heller ett aktivt sexliv.

I Finland har den genomsnittliga frekvensen sjunkit från nästan sex gånger i månaden 1992 till färre än fyra gånger 2023. I Frankrike hade sexuellt aktiva personer sex ungefär 25 procent mer sällan 2023 än två decennier tidigare.

Småbarnsåren är särskilt utsatta. En stor tysk studie visar att par har mindre sex ju yngre deras yngsta barn är, åtminstone fram till sexårsåldern.

Det moderna föräldraskapet tar också mer tid. Amerikanska tidsstudier visar att mammor i millenniegenerationen ägnade 52 procent mer tid åt barnomsorg än mammor i babyboomgenerationen. Papporna ägnade dubbelt så mycket tid åt barnen som sina föregångare.

Lägg till heltidsarbete, hushållssysslor, träning och ett socialt liv som ska underhållas. Kalendern kan vara fullbokad långt innan någon har hunnit fundera på romantik.

Svenska siffrorna avslöjar vad som dödar lusten

I Sverige finns det liknande spår, även om vi inte har samma långa jämförelse av sexfrekvens som britterna.

I Folkhälsomyndighetens stora undersökning uppgav 20 procent av kvinnorna och 10 procent av männen att de hade varit för trötta eller stressade för att ha sex under det senaste året.

Bland kvinnor mellan 30 och 44 år var andelen hela 37 procent. För män i samma ålder var motsvarande siffra 17 procent. Dessutom uppgav 30 procent av kvinnorna i åldersgruppen att de helt hade saknat sexlust.

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Det är siffror från 2017, men de visar hur tydligt trötthet och stress redan då gjorde avtryck på den svenska lusten. Särskilt under de år då arbete och familjeliv ofta kräver som mest.

Skärmarna i sängen är inte hela förklaringen

Mobiltelefonen är en bekväm syndabock. Den ligger där på nattduksbordet och erbjuder ett oändligt utbud av underhållning utan att någon behöver anstränga sig särskilt mycket.

Pornografin har dessutom blivit mer lättillgänglig än någonsin.

Enligt den nya brittiska undersökningen har 86 procent av männen och 50 procent av kvinnorna mellan 16 och 24 år tittat på pornografi under det senaste året.

Men den enkla teorin om att porr ersätter sex håller inte särskilt väl när forskarna granskar siffrorna. Flera studier som The Economist hänvisar till visar att personer som konsumerar mer pornografi också tenderar att vara mer sexuellt aktiva med andra.

Sexfrekvensen började dessutom falla redan innan smarttelefonen hade flyttat in i sovrummet.

Slut på pliktsex

Det finns en annan sida av utvecklingen som är betydligt mindre dyster.

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I Frankrike har andelen kvinnor som ibland eller ofta har sex för att tillfredsställa sin partner trots att de själva saknar lust minskat med sju procentenheter mellan 2006 och 2023. Fortfarande uppgav 44 procent av kvinnorna att det förekom, men förändringen säger något om hur synen på sex och relationer håller på att förskjutas.

Sociologen Philip Cohen vid University of Maryland är kritisk till uttrycket sexuell recession. Han menar att ekonomins språk passar dåligt när man försöker mäta människors intima liv. En ekonomi mår i regel bättre av ökad aktivitet. I sovrummet är fler tillfällen inte nödvändigtvis ett tecken på att någon har det bättre.

Att det blir färre sexuella tillfällen kan också vara resultatet av att fler kvinnor säger nej när de inte har lust. Det som ser ut som en nedgång i statistiken kan i vissa fall vara ett framsteg för jämställdheten.

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Från sovrummet till statsbudgeten

I Japan har frågan fått en särskild laddning.

Landet brottas sedan länge med låga födelsetal, en åldrande befolkning och ett arbetsliv som lämnar begränsat utrymme för familj och fritid. Omkring 30 procent av männen och 15 procent av kvinnorna arbetar mer än 50 timmar i veckan. När gifta japanska kvinnor tillfrågas om varför de inte har sex med sina män är ett återkommande svar att det känns alltför besvärligt.

Det japanska ordet mendokusai fångar den känslan. Det används om sådant som upplevs som omständligt, tröttsamt eller helt enkelt inte värt ansträngningen.

Det är ett talande uttryck i ett samhälle där långa arbetsdagar, pendling och traditionella könsroller länge har präglat familjelivet. Forskning om pars vardag visar dessutom att kvinnors sexuella lust har samband med hur nöjda och nära de känner sig sin partner, både under den aktuella dagen och dagen före.

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Men i Japan har det privata blivit en samhällsekonomisk fråga. Färre parbildningar och låga födelsetal innebär att allt färre barn föds in i en befolkning där andelen pensionärer redan är stor. På sikt påverkas arbetskraften, skatteintäkterna och finansieringen av välfärden.

Samma demografiska oro finns i flera europeiska länder. Regeringar försöker göra det billigare att skaffa barn genom familjestöd, subventionerad barnomsorg och ekonomiska bidrag. Japan har också satsat på stöd till familjer och åtgärder för att underlätta barnafödande.

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