Höstauktion: 1 200 föremål som piggar upp

Klockor

Legendens guldklocka under klubban – igen

En Patek Philippe, en gång ägd av Andy Warhol, auktioneras inom kort ut av Christie’s i New York och väntas gå för ett rekordbelopp. Popkonstnären Andy Warhol, legend redan under sin livstid, var bland mycket annat en genuin samlare när det gäller klockor. Minst 313 unika ur samlade han på sig under sin livstid. Unik …