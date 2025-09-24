Dagensps.se
Weekend

Här är Stockholms bästa kanelbulle 2025

När bullen är anonym blir smaken hela sanningen. (Foto: TT)
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 24 sep. 2025Publicerad: 24 sep. 2025

Kanelbullens dag närmar sig och i år har Stockholms kanelbullekungakrona utsedd. 32 bullar blindtestades av en jury på 20 personer – från foodies till proffsbakare – och vinnaren tog hem det hela på både stilpoäng och smak.

32 bullar in i ugnen, Stockholms bästa kanelbulle ut

Varje år radar Thatsup upp de bästa bullarna från stadens bagerier i vad som blivit Stockholms största kanelbulletest. Sjätte upplagan blev en nagelbitare. Poängen låg nära varandra men när smulorna sopats av bordet stod det klart: Socker Sucker är 2025 års mästare.

Socker, smör och spänning i luften. (Foto: TT)
Spela klippet
Konditorernas Zlatan och Bagarnas Messi

Bakom vinnarbullen står Frida Bäcke och Bedros Kabranian. Frida har en meritlista som får de flesta bagare att darra på kaveln: VM-guld, OS-tävlingar och jobb som chefskonditor på både Frantzén och Aira. Bedros är inte mycket sämre. Tvåfaldig nordisk mästare, utsedd till världens bästa bagare och dessutom jurymedlem i Top Chef Middle East. Att de nu även gör Stockholms bästa kanelbulle känns nästan som en formsak.

20 jurymedlemmar – 32 bullar – och en vinnare. (Foto: TT)

Så gick testet till som gav Stockholms bästa kanelbulle

Thatsup samlade in tips från läsare, scannade tidigare års vinnare och plockade in sina mest glupska ambassadörer. Alla bullar serverades anonymt och betygsattes på en femgradig skala. För att undvika kanelbullekoma började varje jurygrupp med olika bullar. Demokratisk bulle, helt enkelt.

De andra värdiga bullarna

Även om Socker Sucker knep förstaplatsen är listan lång med starka utmanare. Bland dem Stockholm 1897, K-märkt, Gateau, Pelle och Maries Brödbutik vid Vattenverket, Bakery & Spice, Frost Bageri, klassikern Ritorno, Paulinas Kök & Kakeri, MR Cake och Vallentuna Stenugnsbageri.

Från bullfest till folkfest

Den 4 oktober är det kanelbullens dag. Då lär kön ringla lång utanför Socker Sucker, men också hos de andra finalisterna. Stockholm tar helt enkelt kanelbullen på lika stort allvar som italienarna tar sin pizza. Och tur är väl det.

32 bullar in – ingen jurymedlem gick hem hungrig. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Här är topp 5 Stockholms bästa kanelbulle

  • Socker Sucker
  • Stockholm 1897
  • K-märkt
  • Gateau
  • Pelle och Maries Brödbutik, Vattenverket

Källa: Thatsup

BageriMatsockerTävling
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

