Här är Stockholms bästa kanelbulle 2025

Konditorernas Zlatan och Bagarnas Messi

Bakom vinnarbullen står Frida Bäcke och Bedros Kabranian. Frida har en meritlista som får de flesta bagare att darra på kaveln: VM-guld, OS-tävlingar och jobb som chefskonditor på både Frantzén och Aira. Bedros är inte mycket sämre. Tvåfaldig nordisk mästare, utsedd till världens bästa bagare och dessutom jurymedlem i Top Chef Middle East. Att de nu även gör Stockholms bästa kanelbulle känns nästan som en formsak.

20 jurymedlemmar – 32 bullar – och en vinnare. (Foto: TT)

Så gick testet till som gav Stockholms bästa kanelbulle

Thatsup samlade in tips från läsare, scannade tidigare års vinnare och plockade in sina mest glupska ambassadörer. Alla bullar serverades anonymt och betygsattes på en femgradig skala. För att undvika kanelbullekoma började varje jurygrupp med olika bullar. Demokratisk bulle, helt enkelt.

De andra värdiga bullarna

Även om Socker Sucker knep förstaplatsen är listan lång med starka utmanare. Bland dem Stockholm 1897, K-märkt, Gateau, Pelle och Maries Brödbutik vid Vattenverket, Bakery & Spice, Frost Bageri, klassikern Ritorno, Paulinas Kök & Kakeri, MR Cake och Vallentuna Stenugnsbageri.

Från bullfest till folkfest

Den 4 oktober är det kanelbullens dag. Då lär kön ringla lång utanför Socker Sucker, men också hos de andra finalisterna. Stockholm tar helt enkelt kanelbullen på lika stort allvar som italienarna tar sin pizza. Och tur är väl det.

32 bullar in – ingen jurymedlem gick hem hungrig. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Här är topp 5 Stockholms bästa kanelbulle

Socker Sucker

Stockholm 1897

K-märkt

Gateau

Pelle och Maries Brödbutik, Vattenverket

Källa: Thatsup

