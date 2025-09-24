Kanelbullens dag närmar sig och i år har Stockholms kanelbullekungakrona utsedd. 32 bullar blindtestades av en jury på 20 personer – från foodies till proffsbakare – och vinnaren tog hem det hela på både stilpoäng och smak.
Här är Stockholms bästa kanelbulle 2025
Mest läst i kategorin
Europas mest skrämmande flygplats – från Madeira till Mykonos
Att flyga är världens säkraste sätt att resa. Men det betyder inte att alla inflygningar världens flygplatser känns särskilt trygga för den som sitter fastspänd i 14A med handsvetten rinnande. AirAdvisor har med sitt nya PURE-index listat Europas mest skrämmande flygplatser. Resultatet: öar, berg och smala landningsbanor toppar listan. Madeira en flygplats på betongpelare Vinnaren …
Regelbunden rörelse – det billigaste cancervapnet
En ny internationell studie visar att regelbunden rörelse efter avslutad behandling minskar risken för återfall i tjocktarmscancer. Professor Anna Martling på Karolinska institutet kallar resultaten “otroligt spännande” och det förstår man: här talar vi inte om ännu en dyr medicin, utan om promenader, trappor och lite puls. Det är nästan för bra för att inte …
Hollywoodstjärnan som sålde sin bokklubb för en miljard
Hollywoodstjärnan Reese Witherspoon hade kunnat nöja sig med att spela jurist i rosa dräkt och leva gott på royalties från kabel-tv. I stället startade hon en bokklubb. Och bokklubben blev till slut en affär värd nästan en miljard dollar. Från Oscarsglans till karriärkris Året var 2006. Reese Witherspoon stod på Oscarscenen med statyetten i handen …
Spanien slår mot turismen – tiotusentals lägenheter försvinner
Den spanska regeringen slår hårt mot illegala turistlägenheter. 53 000 bostäder tas nu bort från registret och ska istället göras om till permanenta hyresbostäder. Spanien är det näst mest populära resmålet för svenskarna. Men av allt att döma är det ingen lista Spanien gärna vill vara med på. Senast i somras fick utländska besökare höra …
32 bullar in i ugnen, Stockholms bästa kanelbulle ut
Varje år radar Thatsup upp de bästa bullarna från stadens bagerier i vad som blivit Stockholms största kanelbulletest. Sjätte upplagan blev en nagelbitare. Poängen låg nära varandra men när smulorna sopats av bordet stod det klart: Socker Sucker är 2025 års mästare.
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Konditorernas Zlatan och Bagarnas Messi
Bakom vinnarbullen står Frida Bäcke och Bedros Kabranian. Frida har en meritlista som får de flesta bagare att darra på kaveln: VM-guld, OS-tävlingar och jobb som chefskonditor på både Frantzén och Aira. Bedros är inte mycket sämre. Tvåfaldig nordisk mästare, utsedd till världens bästa bagare och dessutom jurymedlem i Top Chef Middle East. Att de nu även gör Stockholms bästa kanelbulle känns nästan som en formsak.
Läs även: Maten som skyddar både hjärta och hjärna
Så gick testet till som gav Stockholms bästa kanelbulle
Thatsup samlade in tips från läsare, scannade tidigare års vinnare och plockade in sina mest glupska ambassadörer. Alla bullar serverades anonymt och betygsattes på en femgradig skala. För att undvika kanelbullekoma började varje jurygrupp med olika bullar. Demokratisk bulle, helt enkelt.
Läs även: Frukostar som gör dig mätt, glad och lite snyggare
De andra värdiga bullarna
Även om Socker Sucker knep förstaplatsen är listan lång med starka utmanare. Bland dem Stockholm 1897, K-märkt, Gateau, Pelle och Maries Brödbutik vid Vattenverket, Bakery & Spice, Frost Bageri, klassikern Ritorno, Paulinas Kök & Kakeri, MR Cake och Vallentuna Stenugnsbageri.
Från bullfest till folkfest
Den 4 oktober är det kanelbullens dag. Då lär kön ringla lång utanför Socker Sucker, men också hos de andra finalisterna. Stockholm tar helt enkelt kanelbullen på lika stort allvar som italienarna tar sin pizza. Och tur är väl det.
Perfect Weekend Guide: Här är topp 5 Stockholms bästa kanelbulle
- Socker Sucker
- Stockholm 1897
- K-märkt
- Gateau
- Pelle och Maries Brödbutik, Vattenverket
Källa: Thatsup
Så lagrar du potatis som en riktig hipster
Potatis är svenskarnas mest trogna följeslagare vid matbordet.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Här är Stockholms bästa kanelbulle 2025
Kanelbullens dag närmar sig och i år har Stockholms kanelbullekungakrona utsedd. 32 bullar blindtestades av en jury på 20 personer – från foodies till proffsbakare – och vinnaren tog hem det hela på både stilpoäng och smak. 32 bullar in i ugnen, Stockholms bästa kanelbulle ut Varje år radar Thatsup upp de bästa bullarna från …
Saab-aktien flyger högt– men analytiker varnar för tvärstopp
Saab fortsätter att rusa på börsen trots att allt fler rekommenderar sälj. Enligt experterna finns det dock inte mycket utrymme kvar i aktien att expandera. Saab har vuxit med hela 140 procent sedan årsskiftet och under onsdagen var aktien på väg mot nya rekordnivåer då den, i skrivande stund ökat i pris med 3,93 procent. …
Ny metod förvandlar plast till flytande bränslen
En ny katalysator gör avfall av plast till flytande bränslen. Forskare visar en snabbare och mer miljövänlig process än tidigare metoder. Plastavfall är ett av vår tids största miljöproblem. Nu visar en ny studie en metod som kan omvandla envis plast till rena bränslen med hjälp av nanomaterial. Missa inte: Dold plastkyrkogård hittad på Medelhavets …
Nato splittrat om svar på ryska kränkningar
Det råder vitt skilda meningar inom Nato hur försvarsalliansen ska reagera på de ryska luftrumskränkningarna. Bloomberg har sammanställt de spridda åsikterna inom Nato, där militäralliansen samtidigt kämpar med att försöka samordna en reaktion. Anmärkningsvärt är att länderna motsäger varandra öppet. Exempelvis manar Tyskland till en försiktig hållning och varnar för att nedskjutna ryska flygplan kan …
Ryssland måste höja skatterna för att bekosta kriget
Rysslands budgetunderskott växer samtidigt som kriget i Ukraina drar ut på tiden, sanktionerna biter och råvarupriserna sjunker. Därför höjer man nu skatten. Ryssland planerar att höja sin konsumtionsskatt och bredda basen av företag som är skyldiga att betala den för att täcka ett växande budgetunderskott, skriver Bloomberg. Momssatsen kommer att höjas till 22 procent från …