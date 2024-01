Sju livsmedel som främjar din mentala hälsa

Det finns en koppling mellan maten du äter och ditt psykiska välmående.

The Washington Post intervjuade näringspsykiatrikern Uma Naidoo om hur livsmedel påverkar välmåendet, framför allt då vårt psykiska välmående.

Tarm-hjärna axeln

Naidoo har forskat om tarm-hjärna axeln, ett dubbelriktat signalsystem mellan tarm om hjärna som förklarar hur kommunikationen mellan tarm och hjärna ser ut.

I sin senaste bok ”Calm Your Mind With Food: A Revolutionary Guide to Controlling Your Anxiety” beskriver hon hur hjärnan och tarmen står i dialog med varandra och påverkar hur vi känner oss.