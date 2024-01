Övervinn dina mentala hinder för att träna

Enligt experter är ett första steg att sluta se din mentala blockering mot att träna som ursäkter. Bara ordet kan få dig att känna att du misslyckats och borde känna dig besviken på din egen viljestyrka, det skriver New York Times.

Katy Milkman, beteendevetare vid University of Pennsylvania, säger att forskning har visat att självkritik och skam kan hindra oss från att nå vår mål.

Hon menar att du ska formulera om orsakerna till varför du inte tränar till riktiga hinder som du kan övervinna, de flesta behöver specifika steg och strategier att följa, inte bara ett mål.

Tid

Kate Baird, träningsfysiolog vid Hospital for Special Surgery i New York, säger att den som har ett fullspäckat schema kan planera in flera korta rörelser under dagen i stället för att träna 30 till 60 minuter ett par gånger i veckan.

Du kan gå ett par varv runt kvarteret på lunchen eller göra några knäböj mellan möten, du kan gå eller använda ett träningsband medan du ringer samtal.