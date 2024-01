När är bästa tiden att äta middag? 

Ät inte sent

Vad vi äter påverkar också, mat som tar längre tid att smälta, som kött, håller oss mätta längre.

“Först under de senaste hundra åren har vi sett lättsmält, ultrabearbetad mat”, säger Satchidananda Panda till Wall Street Journal.

Han och förklarar att nästan 70 procent av de kalorier vi äter nu kommer från kolhydrater, vilket gör att när vi äter vår middag blir ännu viktigare.

Snaska inte eller ät mellanmål sent på kvällen. Att äta sent kan enligt en studie få kroppen att lagra mer fett och minska nivåerna av det hormon som talar om för våra hjärnor att vi är mätta, leptin.

En annan studie, från 2018, visade att personer med typ 2-diabetes som åt middag efter 20:00 på kvällen hade sämre blodsockerkontroll.

Amy Kimberlain, taleskvinna för Academy of Nutrition and Dietetics, säger att det kan påverka vår sömnkvalitet att äta för sent, vilket kan leda till hormonella förändringar som kan orsaka viktökning.

Hon säger även att sura uppstötningar kan förvärras av att gå och lägga sig med full mage.

Mer tid med barnen

Att ta en rask promenad runt kvarteret innan eller efter middagen kan också hjälpa till att reglera vårt blodsocker innan bukspottkörteln ställer in sig för natt.

När det gäller barn behöver du inte anpassa deras middagstid till när de går och lägger sig för de flesta barn har högre ämnesomsättning än vuxna och är mer aktiva på kvällen.

En annan fördel för familjer som äter tidigt är, enligt en studie från 2021, att föräldrar som äter middag med sina barn vid 18:15 spenderar mer kvalitetstid med sina barn på kvällen.

