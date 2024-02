Kortare semester ökar din lycka

Både sådant som får oss att reagera starkt positivt och sådant som får oss att reagera starkt negativt påverkar oss med tiden allt mindre, det skriver CNN.

Det är ett mänskligt fenomen att svara mindre och mindre på stimuli som upprepar sig och samhällsvetare kallar det för habituation.

Det som en gång påverkade dig starkt, både positivt och negativt, blir helt enkelt vanligt.

Forskarna Tali Sharot och Cass R. Sunstein har utforskat hur du kan förbättra lycka, relationer, arbete och gemenskap genom att notera det du har omkring dig och se det du en gång tyckte var spännande med nya ögon.

Variation ökar lycka

I sin bok Look Again: The Power of Noticing What Was Always There, skriver de om praktiska strategier för att utnyttja din mänskliga natur för att förbättra ditt liv.

Tali Sharot säger att vi kan öka vårt flexibla tänkande med enkla metoder, som att ta en annan väg till jobbet eller jobba från ett kafé i stället från kontoret.

När våra hjärnor är inriktade på förändring tenderar vi enligt henne att tänka annorlunda och det leder till kreativitet.

“Variation ökar också lycka och välbefinnande genom att hjälpa oss att se vad som är bekant genom nya perspektiv. Impulsen att ‘blanda ihop saker’ har djup neurologisk visdom. Det hjälper dig att känna dig levande på ett sätt som du kanske inte visste att du saknade”, säger Cass R. Sunstein till CNN.

Och det krävs inga stora förändringar för att vi ska se världen på ett annorlunda sätt, även små förändringar kan ha stor effekt.

Han säger att om du funderar på att göra en förändring i livet bör du antagligen göra det. Enligt forskning mår människor som vill flytta eller byta jobb bättre när de gör det.