Antibiotika – den tysta pandemin?

Ont i halsen, huvudet värker och kroppen gör ont?

Influensatiden är här och många svenskar blir tvungna att sjukskriva sig. För att bli av med problemet snabbt vänder sig vissa till sjukvården och ber om att få antibiotika utskrivet.

Viktigt att komma ihåg är dock att flera av de sjukdomar som sprids under vintermånaderna som förkylningar och influensor inte botas med antibiotika.

Antibiotika inte alltid bra

Tvärtom är det snarare kontraproduktivt. För mycket antibiotika kan nämligen påverka de goda bakterierna i tarmen som är kopplade till god hälsa.

Doktor Martin Blaser, författare av boken ”Missing Microbes – How Killing Bacteria Creates Modern Plagues” konstaterar i en artikel i The New York Times att problemet med överanvändning av antibiotika är att det inte bara dödar dåliga bakterier utan även de goda.

Eftersom antibiotika också dödar goda bakterier ökar antalet bakterier som är resistenta mot antibiotika. Det är på grund av att de goda bakterierna ser till att antibiotikaresistenta bakterier håller sig i kontroll.