Expertbråk om konstvärlden: En fristad för kriminellas pengar?

Europol varnar för kulturen av sekretess

Bedömningen går på tvärs med varningar från Europol, EU brottsbekämpande myndighet.

Jean-Yves Goriou, chef för Europols enhet för organiserad brottslighet, beskriver konstmarknaden som särskilt utsatt för penningtvätt.

Enligt honom bidrar en kultur av sekretess och bristande kontroll av pengarnas ursprung till att göra marknaden attraktiv för kriminella.

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”Det finns, skulle jag säga, definitivt nästan alltid ett penningtvättsupplägg bakom stölden av ett konstverk”, säger han enligt Financial Times.

Julian Radcliffe, ordförande för databasen Art Loss Register, gör en något mer försiktig bedömning. Han tror att det kan finnas inslag av penningtvätt i de uppmärksammade museirånen, men menar att det sällan är huvudsyftet.

Han pekar däremot på kopplingar mellan narkotikagäng som behöver tvätta pengar och kriminella som handlar med stulen konst.

Juveler och ädelstenar lockar tjuvarna

Under de senaste åren har flera spektakulära rån riktat strålkastarljuset mot Europas museer.

Det mest uppmärksammade inträffade i oktober 2025, när tjuvar använde en lastbilsmonterad lift för att ta sig in i Louvren i Paris mitt på ljusa dagen. Bytet blev åtta smycken från 1800-talet med koppling till den franska kungafamiljen. Flera misstänkta har sedan dess gripits.

Även Musée Renoir i Frankrike och Museum of Applied Arts i Wien har utsatts för stölder.

Enligt experter har smycken blivit allt mer attraktiva mål eftersom ädelmetaller kan smältas ned och ädelstenar slipas om. Målningar är svårare att sälja vidare, men kan användas som säkerhet, påtryckningsmedel eller betalningsmedel i den kriminella världen.

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