När Irans kejsarinna Farah Pahlavi kröntes för 59 år sedan bar hon ett av världens mest spektakulära kungliga smycken, som värderas till över 200 miljoner kronor. Glansen fick dock ett snabbt slut och slutade i landsflykt.
Kejsarinnans krona värd 200 miljoner – från glans till landsflykt
Kronan består av tusentals diamanter, smaragder och pärlor.
Den ägs av den iranska staten och hade skapats av det franska lyxjuvelerarhuset Van Cleef & Arpels. I dag uppskattas dess värde till över 20 miljoner euro, motsvarande runt 220 miljoner kronor, enligt den tyska tidningen Gala.
Fick inte föras utanför Iran
Uppgifter säger att kronan väger mellan 1,5 och 2 kilo, där Van Cleef & Arpels fick resa till Teheran hela 24 gånger under ett halvår. Anledningen var att ädelstenarna skulle hämtas ur Irans nationella skattkammare och inte fick föras ut ur landet.
Juvelerarna fick därför inrätta en tillfällig verkstad inne i skattkammaren, där några av landets mest värdefulla stenar förvandlades till en kejserlig krona.
Den stora dagen skulle snart landa i den 26 oktober 1967 – som blev en av de mest påkostade ceremonierna i Irans moderna historia.
Det var då Irans shah Mohammad Reza Pahlavi kröntes tillsammans med sin hustru Farah Pahlavi.
Första kejsarinnan
Tjugonioåriga Farah blev den första kvinnan som formellt kröntes till shahbanu, kejsarinna, i Irans långa monarkiska historia.
Ceremonin skulle också symbolisera en modernisering av landet och en förbättrad roll för kvinnor i samhället.
”För mig var ceremonin en hyllning till alla iranska kvinnor”, uppgav Farah i en tidigare intervju, enligt Kayhan London.
Kläderna kom från Europa
Farahs klänning och mantel hade skapats av det franska modehuset Christian Dior. Materialen kom från flera olika europeiska länder, däribland sammet från Frankrike och päls från Schweiz.
Men glansen i Teherans Golestanpalats, där kröningen skedde, fick ett annorlunda slut än Farah kanske hade hoppats på.
Bara tolv år efter kröningen störtades shahen i den islamiska revolutionen 1979. Kungafamiljen tvingades lämna Iran, och Mohammad Reza Pahlavi dog året därpå i Egypten.
Bor i Paris
Farah, som i dag är 88 år, har fortsatt leva i exil och bor numera mest i Paris.
I en intervju med L’Orient Today tidigare i år berättade hon om sin förhoppning om en demokratisk framtid för Iran och drömmen om att återvända till Teheran.
Kronan är landets kulturarv
Nästan sex decennier efter kröningen finns kronan kvar i Teheran, där den räknas som landets kulturarv.
Den berömda kronan ingår fortfarande i landets nationella samling av kronjuveler, som förvaltas av den iranska centralbanken.
Samlingen innehåller flera av världens mest berömda historiska ädelstenar, bland annat den enorma rosa diamanten Daria-i-Noor.
Kronjuvelerna är så värdefulla att de tidigare användes som säkerhet för landets valuta, och numera är ett minne av en gyllene era för Irans kungafamilj.
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