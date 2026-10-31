Kejsarinnans krona värd 200 miljoner – från glans till landsflykt

Första kejsarinnan

Tjugonioåriga Farah blev den första kvinnan som formellt kröntes till shahbanu, kejsarinna, i Irans långa monarkiska historia.

Ceremonin skulle också symbolisera en modernisering av landet och en förbättrad roll för kvinnor i samhället.

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”För mig var ceremonin en hyllning till alla iranska kvinnor”, uppgav Farah i en tidigare intervju, enligt Kayhan London.

Ceremonin skulle symbolisera en modernisering av landet och en förbättrad roll för kvinnor i samhället. (Foto: Wikimedia Commons)

Kläderna kom från Europa

Farahs klänning och mantel hade skapats av det franska modehuset Christian Dior. Materialen kom från flera olika europeiska länder, däribland sammet från Frankrike och päls från Schweiz.

Men glansen i Teherans Golestanpalats, där kröningen skedde, fick ett annorlunda slut än Farah kanske hade hoppats på.

Bara tolv år efter kröningen störtades shahen i den islamiska revolutionen 1979. Kungafamiljen tvingades lämna Iran, och Mohammad Reza Pahlavi dog året därpå i Egypten.

Bor i Paris

Farah, som i dag är 88 år, har fortsatt leva i exil och bor numera mest i Paris.

I en intervju med L’Orient Today tidigare i år berättade hon om sin förhoppning om en demokratisk framtid för Iran och drömmen om att återvända till Teheran.

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Kronan är landets kulturarv

Nästan sex decennier efter kröningen finns kronan kvar i Teheran, där den räknas som landets kulturarv.

Den berömda kronan ingår fortfarande i landets nationella samling av kronjuveler, som förvaltas av den iranska centralbanken.

Samlingen innehåller flera av världens mest berömda historiska ädelstenar, bland annat den enorma rosa diamanten Daria-i-Noor.

Kronjuvelerna är så värdefulla att de tidigare användes som säkerhet för landets valuta, och numera är ett minne av en gyllene era för Irans kungafamilj.

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