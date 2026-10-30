PS Weekend vecka 44: Fantastiska Dolomiterna

Oavsett hur din perfekta helg ser ut hoppas jag att du hittar härlig läsning i PS Weekend. Vi finns till för dig som tycker om livets goda, och varje vecka bjuder vi på läsvärda artiklar om resor, inredning, design, mat och vin, och om upplevelser utöver det vanliga.

Några av godbitarna i PS Weekend:

Tavlan som köptes på ett dödsbo för 300 kronor och såldes för 13 miljoner. Samlaren letade egentligen efter gamla skivor och möbler.

Dolomiternas bästa hotell, för dig som drömmer om bergsluft och italiensk frukost.

Oktobers bästa nya serier, från Stephen King till Lars Kepler, perfekt när kvällarna blir långa.

I tidningen kan du också läsa om världens bästa barer, en egen ö i Stockholms skärgård och en Rolex som är dyrare begagnad än ny.

För mig handlar helgen om vänner, god mat och tid utomhus, helst spenderad i stallet. Den här helgen ser jag fram emot att hälsa på nära vänner på deras gård i Finspång. Kanske blir det en tur till Reijmyre för att besöka hantverksbyn med glasbruk och destilleri för att inspireras av svenskt kulturarv och hantverk på absolut högsta nivå.

Jag hoppas att du hittar något i det här numret som ger din helg lite guldkant. Trevlig läsning!