En amerikansk samlare betalade 30 dollar, knappt 300 kronor, för en liten oljemålning på ett dödsbo i Michigan. I oktober såldes den för motsvarande 13,4 miljoner kronor i New York.
Tavlan kostade 300 kronor på ett dödsbo – såldes för 13 miljoner
Samlaren letade efter skivor och möbler från 1950-talet när han i juli hittade målningen ”undanstoppad i ett mörkt hörn av en hall som ledde till garaget”, enligt auktionshuset Freeman’s. Signaturen ”Abercrombie, ’51” syntes knappt mot den mörka bakgrunden, men den räckte för att han skulle satsa 30 dollar.
Gertrude Abercrombie, som dog 1977, målade i Chicago och sålde mest genom konstmässor och ett galleri i ett varuhus. Hennes tavlor gick att hitta i secondhandbutiker ända in på 2000-talet, skriver Chicago Sun-Times. Men i januari 2025 öppnade en stor retrospektiv på Carnegie Museum of Art i Pittsburgh, och i somras visades den på Milwaukee Art Museum.
Efter en första efterforskning lade samlaren om familjens semester för att se utställningen i Milwaukee. I katalogen fanns ett foto av hans tavla, ”Alderman Merriam’s Shells” från 1951, intill en recension ur Chicago Tribune från 1952.
Enligt Freeman’s hade Abercrombie aldrig sålt målningen utan gett den till en läkare i Kalamazoo som betalning för vård, och den blev kvar i läkarens familj tills dödsboet tömdes.
Samlaren mejlade sedan Freeman’s, som var en av utställningens sponsorer. ”Jag fick ett mejl där det stod ’har hittat en målning av Gertrude Abercrombie’. Sådana mejl får jag ofta, så jag hade inga höga förhoppningar”, säger Zachary Wirsum, som leder avdelningen för efterkrigskonst, till The Art Newspaper.
En konsthistoriker expert på Abercrombie bekräftade att målningen var äkta.
Priset ökade 45 000 gånger inköpet
Freeman’s värderade tavlan till mellan 150 000 och 250 000 dollar. ”Fortsätt gå på dödsbon”, sa auktionisten David Weiss när budgivningen började den 1 oktober.
Klubban föll på 1 060 000 dollar, och med köparprovisionen blev slutpriset 1 352 600 dollar, 45 000 gånger så mycket som samlaren betalade.
Innan retrospektiven öppnade i januari 2025 var rekordet för en Abercrombie 864 000 dollar. I november samma år sålde Sotheby’s hennes ”Message for Mercy” för 1,02 miljoner dollar, och ”Alderman Merriam’s Shells” slog det rekordet med 33 procent, enligt The Art Newspaper.
Kvinnliga konstnärer tar större del av pengarna
Abercrombie hör till de kvinnliga konstnärer som ökar sin andel av konstmarknaden, och marknaden växte i fjol för första gången på tre år. Den globala försäljningen steg med 4 procent till 59,6 miljarder dollar, och kvinnliga konstnärer stod för 37 procent av galleriernas försäljningsvärde, mot 28 procent 2018, enligt Art Basels och UBS:s årliga rapport.
Auktionsförsäljningen av verk över en miljon dollar ökade med 21 procent, och i november ropas en Van Gogh-tavla ut hos Sotheby’s, där den väntas gå för över två miljarder kronor.
Paul Donovan, chefekonom på UBS Global Wealth Management, förklarar skiftet i samlandet med att mer än 83 000 miljarder dollar ska gå i arv mellan generationer de kommande decennierna. ”I takt med att förmögenheterna allt oftare hamnar hos kvinnor och yngre samlare förändras dynamiken inom familjerna, motiven för att samla och de filantropiska prioriteringarna”, säger han.
I Sverige sålde Stockholms Auktionsverk i maj göteborgskoloristen Karin Parrows ”Kappseglingsdag” för 231 250 kronor, ett rekord för konstnären.
Dagen efter såldes Lena Cronqvists brons ”Flicka med flätor och parasoll” för nära 1,9 miljoner kronor, världsrekord för en skulptur av henne, samma vecka som en stor retrospektiv av Cronqvists verk öppnade på Värmlands museum.
”Dagens resultat bekräftar hennes position som en av Sveriges viktigaste samtida konstnärer”, sa Victoria Svederberg, chef för konstavdelningen på Stockholms Auktionsverk, efter auktionen.