Tavlan kostade 300 kronor på ett dödsbo – såldes för 13 miljoner

Gertrude Abercrombie, som dog 1977, målade i Chicago och sålde mest genom konstmässor och ett galleri i ett varuhus. Hennes tavlor gick att hitta i secondhandbutiker ända in på 2000-talet, skriver Chicago Sun-Times. Men i januari 2025 öppnade en stor retrospektiv på Carnegie Museum of Art i Pittsburgh, och i somras visades den på Milwaukee Art Museum.

Efter en första efterforskning lade samlaren om familjens semester för att se utställningen i Milwaukee. I katalogen fanns ett foto av hans tavla, ”Alderman Merriam’s Shells” från 1951, intill en recension ur Chicago Tribune från 1952.

Enligt Freeman’s hade Abercrombie aldrig sålt målningen utan gett den till en läkare i Kalamazoo som betalning för vård, och den blev kvar i läkarens familj tills dödsboet tömdes.

Samlaren mejlade sedan Freeman’s, som var en av utställningens sponsorer. ”Jag fick ett mejl där det stod ’har hittat en målning av Gertrude Abercrombie’. Sådana mejl får jag ofta, så jag hade inga höga förhoppningar”, säger Zachary Wirsum, som leder avdelningen för efterkrigskonst, till The Art Newspaper.

En konsthistoriker expert på Abercrombie bekräftade att målningen var äkta.

Priset ökade 45 000 gånger inköpet

Freeman’s värderade tavlan till mellan 150 000 och 250 000 dollar. ”Fortsätt gå på dödsbon”, sa auktionisten David Weiss när budgivningen började den 1 oktober.

Klubban föll på 1 060 000 dollar, och med köparprovisionen blev slutpriset 1 352 600 dollar, 45 000 gånger så mycket som samlaren betalade.

Innan retrospektiven öppnade i januari 2025 var rekordet för en Abercrombie 864 000 dollar. I november samma år sålde Sotheby’s hennes ”Message for Mercy” för 1,02 miljoner dollar, och ”Alderman Merriam’s Shells” slog det rekordet med 33 procent, enligt The Art Newspaper.