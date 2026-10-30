Konsten att bli gråhårig med stil – experternas bästa råd

Grått är trendigt

Förutom att det alltså är ett tecken på god hälsa är det numera allt fler som genom en trend behåller sina naturliga hårstrån på huvudet.

För den som har färgat håret under många år kan det dock vara en utmaning att sluta. När det naturliga grå håret växer fram uppstår ofta en tydlig kontrast mot de färgade längderna.

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Hårfärgsexperten Kadi Lee, som bland annat arbetat med skådisarna Julia Roberts och Gwyneth Paltrow, rekommenderar enligt Harper’s Bazaar att man låter övergången ske gradvis.

”Djupverkande balsambehandlingar bör vara en regelbunden del av rutinen, eftersom utväxten är mer porös och behöver kontinuerlig återfuktning”, säger Kadi Lee.

Många vill numera behålla håret grått istället för att färga det.(Foto: Pexels)

Fokusera på regelbundna klippningar

Regelbundna klippningar och tillfälliga toningar kan göra skillnaden mellan det grå och färgade håret mindre framträdande.

Ett annat alternativ är att använda ljusa och mörka slingor för att blanda de olika nyanserna. Tekniken brukar kallas gray blending.

På så sätt kan man undvika en skarp utväxt och i stället skapa en mer naturlig övergång.

Torrare hår

När håret blir grått kan även dess struktur förändras. Vissa upplever att det blir torrare, grövre eller mer svårformat.

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I magasinet GQ uppger Londonfrisören TJ Hunt att det därför kan vara klokt att se över din frisyr.

En kortare och mer välklippt frisyr kan framhäva silvertonerna, medan längre hår kan behöva mer återfuktning för att behålla sin glans.

Frisyr som passar hårets nya karaktär

Det handlar därmed inte om att försöka se yngre ut, utan om att hitta en frisyr som passar hårets nya karaktär.

”Jag skulle också rekommendera att helt skippa pomador och geléer och i stället välja något lättare, mer naturligt, men fortfarande återfuktande”, säger han.

Samtidigt är det viktigt att skydda håret mot solen.

”Lösningen kan vara så enkel som att ta på sig en keps innan man går ut eller sätta sig i skuggan.”

Crew cut för män

För män med grått hår kan en kort frisyr vara ett både stilrent och lättskött alternativ.

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En så kallad crew cut, med kort hår på sidorna och lite längre upptill, är ett klassiskt och tidlöst alternativ som alltid går hem.

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