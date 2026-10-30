Grått hår har blivit trendigt och många vill inte längre dölja sin naturliga hårfärg. Här är experterans bästa råd i att framhäva den gråa looken.
Konsten att bli gråhårig med stil – experternas bästa råd
Att upptäcka de första grå hårstråna har länge varit en anledning att boka tid hos frisören.
Men i dag väljer många att göra tvärtom – sluta färga håret och i stället låta det grå håret vara just det – grått.
Det betyder däremot inte att du behöver ge upp vare sig frisyr eller hårvård.
Gråhårig på bästa sätt
I en guide i Harper’s Bazaar beskriver hårfärgsexperter hur övergången från färgat till naturligt grått hår kan göras på bästa sätt för att framhäva de där gråa lockarna.
Grått hår är ett tecken för många av oss att vi börjar bli gamla och många har velat skjuta på det så länge som möjligt för att dölja just åldern och för att se fräschare ut.
Studier visar dock att dina grå hårstrån kan vara ett tecken på god hälsa.
Att bli gråhårig kan vara ett tecken på mer än att du åldras, det har i ny forskning visat sig återspegla kroppens naturliga försvar mot cancer.
Grått är trendigt
Förutom att det alltså är ett tecken på god hälsa är det numera allt fler som genom en trend behåller sina naturliga hårstrån på huvudet.
För den som har färgat håret under många år kan det dock vara en utmaning att sluta. När det naturliga grå håret växer fram uppstår ofta en tydlig kontrast mot de färgade längderna.
Hårfärgsexperten Kadi Lee, som bland annat arbetat med skådisarna Julia Roberts och Gwyneth Paltrow, rekommenderar enligt Harper’s Bazaar att man låter övergången ske gradvis.
”Djupverkande balsambehandlingar bör vara en regelbunden del av rutinen, eftersom utväxten är mer porös och behöver kontinuerlig återfuktning”, säger Kadi Lee.
Fokusera på regelbundna klippningar
Regelbundna klippningar och tillfälliga toningar kan göra skillnaden mellan det grå och färgade håret mindre framträdande.
Ett annat alternativ är att använda ljusa och mörka slingor för att blanda de olika nyanserna. Tekniken brukar kallas gray blending.
På så sätt kan man undvika en skarp utväxt och i stället skapa en mer naturlig övergång.
Torrare hår
När håret blir grått kan även dess struktur förändras. Vissa upplever att det blir torrare, grövre eller mer svårformat.
I magasinet GQ uppger Londonfrisören TJ Hunt att det därför kan vara klokt att se över din frisyr.
En kortare och mer välklippt frisyr kan framhäva silvertonerna, medan längre hår kan behöva mer återfuktning för att behålla sin glans.
Frisyr som passar hårets nya karaktär
Det handlar därmed inte om att försöka se yngre ut, utan om att hitta en frisyr som passar hårets nya karaktär.
”Jag skulle också rekommendera att helt skippa pomador och geléer och i stället välja något lättare, mer naturligt, men fortfarande återfuktande”, säger han.
Samtidigt är det viktigt att skydda håret mot solen.
”Lösningen kan vara så enkel som att ta på sig en keps innan man går ut eller sätta sig i skuggan.”
Crew cut för män
För män med grått hår kan en kort frisyr vara ett både stilrent och lättskött alternativ.
En så kallad crew cut, med kort hår på sidorna och lite längre upptill, är ett klassiskt och tidlöst alternativ som alltid går hem.
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