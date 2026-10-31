När klubban föll hos Sotheby’s i New York i tisdags hade sex budgivare på tolv minuter drivit upp priset på ett 67 miljoner år gammalt dinosaurieskelett till 47,3 miljoner dollar, mer än fem gånger auktionshusets övre estimat. Köparen är okänd, men Sotheby’s vd pekade redan i somras ut de nya techförmögenheterna som marknadens starkaste drivkraft.
Från SpaceX till T-rex – här landar techmiljardärernas pengar
Skelettet kallas Jodi efter ranchägaren som 2019 hittade det på sin mark i Hell Creek-formationen i Montana. Det är knappt sex meter långt, består av 191 fossila ben och är en Nanotyrannus, en smäckrare släkting till Tyrannosaurus rex som forskarna så sent som i fjol slog fast är ett eget släkte.
Enligt Sotheby’s är det ett av bara tre större skelett av släktet som forskningen känner till, och det första som kommit ut på marknaden sedan släktet fastställdes. Köparen bjöd per telefon och har inte gett sig till känna, skriver The Guardian.
Det var andra gången i år som ett dinosaurieskelett gick för nästan en halv miljard kronor. I juli såldes T-rex-skelettet Gus, elva och en halv meter långt och med läkta revbensbrott och bitmärken i skallen, för rekordpriset 50,1 miljoner dollar mot ett estimat på 20 till 30 miljoner dollar, även det till en anonym köpare.
De två skeletten gick sammanlagt för knappt två och en halv gånger de övre estimaten.
Pengarna söker tillgångar som håller värdet
Efter försäljningen av Gus beskrev Sotheby’s vd Charles Stewart vilka som bjöd. ”Jag brukar säga ’från SpaceX till T-rex’. Det handlar inte bara om att de har tjänat pengarna. De tittar på hur marknaden värderar tillgångar och bedömer vad som håller sitt värde”, sa han till CNBC i juli.
Pengarna har vuxit fram på kort tid. Forbes räknade i mars till 86 miljardärer som byggt sina förmögenheter på AI, med sammanlagt 2 900 000 000 000 dollar, drygt fyra gånger så mycket som Sveriges BNP förra året. Av dem hade 45 blivit miljardärer under det senaste året.
I juni gjorde SpaceX, som i februari köpt Elon Musks AI-bolag xAI, historiens största börsintroduktion, och tusentals anställda blev miljonärer.
I samma intervju kallade Stewart de nya förmögenheterna ”den viktigaste faktorn i vår verksamhet just nu”, och det syns i auktionshusens försäljning.
Sotheby’s sålde för 4,4 miljarder dollar under första halvåret, 58 procent mer än samma period i fjol och det bästa halvåret i husets 282-åriga historia.
Christie’s ökade med 71 procent till 4,5 miljarder dollar. Även kläder som techbranschens förgrundsgestalter har burit har blivit samlarobjekt, och en svart skinnjacka från Tom Ford som Nvidias vd Jensen Huang bar på ett evenemang i Taiwan 2023 gick för 960 000 dollar, cirka 9,5 miljoner kronor, mot ett estimat på 40 000 till 60 000 dollar, enligt CNBC.
Meteoriter och ett eget volleybollslag
Bland de anställda som blev miljonärer på SpaceX-noteringen finns en före detta dataanalytiker som Reuters bara kallar Chip. Han sitter på aktier för omkring 3,5 miljoner dollar och har köpt meteoriter för 10 000 dollar och en brandbil för 5 000 dollar.
Brandbilen kan komma till användning på treåringens kalas, enligt Reuters, men märkeskläder har han inget intresse av. ”Jag har gått i t-shirt och shorts i flera år. Det är det jag trivs i, och jag ser inte att det kommer att ändras”, sa han till nyhetsbyrån i somras.
Zack Kass, som ledde OpenAI:s försäljning fram till 2023, lade sina pengar på idrott. ”Jag tog helt enkelt pengarna jag tjänat på OpenAI och köpte ett proffslag”, sa han till Reuters i juli.
Charterbolaget Amalfi Jets har fått förfrågningar från kunder som tjänat pengar på SpaceX-noteringen, sa bolagets vd Kolin Jones till CNBC.
Ibland ringer förmögenhetsförvaltarna och vill boka om resorna till mindre plan. ”Det är ibland komiskt att se klienterna bråka med sin förmögenhetsförvaltare och säga ’Nej, det är mina pengar, jag vill ha Gulfstreamen’”, sa Jones om samtalen från förvaltarna.
Villa med koidamm och Bellagio-fontäner
De nyrika lägger ungefär en tredjedel mindre på kläder och lädervaror än de som ärvt sina förmögenheter. I stället prioriterar de fastigheter, båtar och bilar, sa Filippo Bianchi, som leder Boston Consulting Groups lyxverksamhet, till Reuters i juli.
Årets största bostadsaffär i norra Kalifornien gjordes i augusti i Hillsborough söder om San Francisco. En egendom på knappt fem hektar såldes för 70 miljoner dollar, cirka 692 miljoner kronor, mot begärda 88 miljoner dollar.
Köparen var det nystartade bolaget Daikon no Hana Capital, japanska för rädisblomma, och enligt San Francisco Standard visar fastighetsregistret att en 31-årig medgrundare av xAI står bakom bolaget. Han lämnade xAI i februari, några dagar efter att SpaceX köpt bolaget, och skrev då ”Dags för mitt nästa kapitel” på X.
Huvudbyggnaden är ritad som en italiensk sjövilla och har tio gästtoaletter. På tomten finns en nedsänkt tennisbana, en niohålsgolfbana, en amfiteater med 150 platser, en koidamm, ett saltvattensakvarium på nästan 8 000 liter och fontäner inspirerade av kasinot Bellagio i Las Vegas.
Skelettet kan hamna i en balsal
Var Jodi ska stå har köparen inte berättat. Thomas Holtz, som undervisar i paleontologi vid University of Maryland, sa till The Guardian att det troligen kostar högst en miljon dollar att gräva ut, preparera och montera ett sådant skelett.
Därför menar han att ett museum med god ekonomi ”skulle kunna skaffa flera bra skelett för priset av den här enda ’troféen’”. Just nu håller Academy of Natural Sciences i Philadelphia på att stänga och Sternbergmuseet i Kansas hotas av nedläggning, på grund av kostnadsöverskridanden som enligt Holtz bara motsvarar en tiondel av Jodis pris.
Holtz pekar på att köparen kan skänka skelettet till ett museum där forskare kan mäta, skanna och ta prover på benen. ”Men om det bara pryder lobbyn eller balsalen i någon miljardärs herrgård, osynligt och oåtkomligt för alla utom vännerna och tjänstefolket, är det i praktiken förlorat för både allmänheten och forskningen.
Då kunde det lika gärna ha fått ligga kvar i marken”, sa han till tidningen efter tisdagens auktion.