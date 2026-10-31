Från SpaceX till T-rex – här landar techmiljardärernas pengar

Enligt Sotheby’s är det ett av bara tre större skelett av släktet som forskningen känner till, och det första som kommit ut på marknaden sedan släktet fastställdes. Köparen bjöd per telefon och har inte gett sig till känna, skriver The Guardian.

Dinosaurieskelett har sålts på auktion förut, som det här Tyrannosaurus rex-huvudet 2023. (Foto: Michael Buholzer/Keystone via AP/TT).

Det var andra gången i år som ett dinosaurieskelett gick för nästan en halv miljard kronor. I juli såldes T-rex-skelettet Gus, elva och en halv meter långt och med läkta revbensbrott och bitmärken i skallen, för rekordpriset 50,1 miljoner dollar mot ett estimat på 20 till 30 miljoner dollar, även det till en anonym köpare.

De två skeletten gick sammanlagt för knappt två och en halv gånger de övre estimaten.

Pengarna söker tillgångar som håller värdet

Efter försäljningen av Gus beskrev Sotheby’s vd Charles Stewart vilka som bjöd. ”Jag brukar säga ’från SpaceX till T-rex’. Det handlar inte bara om att de har tjänat pengarna. De tittar på hur marknaden värderar tillgångar och bedömer vad som håller sitt värde”, sa han till CNBC i juli.

Pengarna har vuxit fram på kort tid. Forbes räknade i mars till 86 miljardärer som byggt sina förmögenheter på AI, med sammanlagt 2 900 000 000 000 dollar, drygt fyra gånger så mycket som Sveriges BNP förra året. Av dem hade 45 blivit miljardärer under det senaste året.

I juni gjorde SpaceX, som i februari köpt Elon Musks AI-bolag xAI, historiens största börsintroduktion, och tusentals anställda blev miljonärer.

I samma intervju kallade Stewart de nya förmögenheterna ”den viktigaste faktorn i vår verksamhet just nu”, och det syns i auktionshusens försäljning.

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Sotheby’s sålde för 4,4 miljarder dollar under första halvåret, 58 procent mer än samma period i fjol och det bästa halvåret i husets 282-åriga historia.

Christie’s ökade med 71 procent till 4,5 miljarder dollar. Även kläder som techbranschens förgrundsgestalter har burit har blivit samlarobjekt, och en svart skinnjacka från Tom Ford som Nvidias vd Jensen Huang bar på ett evenemang i Taiwan 2023 gick för 960 000 dollar, cirka 9,5 miljoner kronor, mot ett estimat på 40 000 till 60 000 dollar, enligt CNBC.