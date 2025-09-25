Netflix satsar allt på Guinness – James Norton tar huvudrollen

Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …

Stjärnrollen han alltid velat ha

Norton, som slog igenom som psykopat i BBC:s “Happy Valley”, har alltid velat undvika att bli typecastad. Just därför är rollen i “House of Guinness” så perfekt. Den kräver både pondus och sårbarhet – en man som kan sköta en fabrik men samtidigt falla för en kvinna ur finfamiljen.

Steven Knight handplockade Norton redan innan manuset var färdigt. “När man får en så bra skådespelare kan man slappna av lite,” säger han. Netflix å sin sida ser serien som sin stora höstsatsning, en potentiell publikfavorit i stil med “The Crown”.

James Norton rullar cigg och spelar hård – men ler ändå som en gentleman. (Foto: Pressbild)

Guinness som kulturarv

Att välja Guinness som stoff är smart. Alla känner till ölet, men få vet hur släkten Guinness blev maktfaktor i 1800-talets Dublin. Serien väver ihop bryggeriets framgångar med den politiska turbulensen på Irland. Här finns katolicism, nationalism och pengar i en explosiv blandning.

För Norton var det också en historielektion. Han har beskrivit inspelningen som att “hoppa rakt in i ett uppslagsverk, men med mer action.”

James Norton, här i publiken på Wimbeldon, om rollen: “Briljansen finns i misstaget.” (Foto: AP)

Bättre än Bond

Att James Norton länge varit en av de hetaste kandidaterna till att ta över efter Daniel Craig som James Bond gör bara att uppmärksamheten kring “House of Guinness” blir ännu större. Men han själv avfärdar ryktena. “Det är roligt nonsens”, säger han. Samtidigt kan man ana en viss lättnad. Det är svårt att tacka nej till Guinness, men lätt att bli fast i Bondfällan.

Netflix satsar på storslaget drama

“House of Guinness” är inte bara ännu en kostymserie. Det är en av Netflix största originalproduktioner i år, med tung research, en internationell ensemble och produktionsvärden som kan mäta sig med HBO. Och med James Norton i centrum blir det svårt att misslyckas.

Han har själv sagt att han gillar stress och kaos. Perfekt, för i Guinness värld är det både slagsmål i gränder och champagne på slott. Eller i det här fallet: stout i silverpokal.

Netflix gör Dublin till centrum för höstens stora streamingkrig. (Foto: Pressbild)

Perfect Weekend Guide: Guinness och Netflix

Handlingen

Serien följer Guinnessfamiljens öde i 1800-talets Dublin och New York, efter patriarken Sir Benjamin Guinness död.

Familjen

De fyra vuxna barnen – Arthur, Edward, Anne och Ben – ställs inför arvet, både det ekonomiska och det känslomässiga.

Klasskamp och drama

Parallellt möter vi arbetarna i bryggeriet och stadens invånare som alla påverkas av Guinness imperium.

Ett bryggeri i Dublin som blev turistmagnet

Guinness Storehouse öppnade 2000 i det gamla jäsningshuset i Dublin från 1904. Idag är det Irlands mest besökta sevärdhet med över 1,5 miljoner gäster om året.

En pint på toppen

Besöket avslutas i Gravity Bar, en glasrundel högst upp i byggnaden, där man får en pint Guinness och utsikt över hela Dublin. Utsikten är nästan lika mörk och skummig som ölen själv.

Historia och hantverk

Utställningarna går igenom allt från ölets fyra ingredienser till varumärkets legendariska reklamkampanjer. Här får du också se Arthur Guinness berömda 9 000-åriga hyreskontrakt på bryggeritomten.

Källa: New York Times, Netflix.