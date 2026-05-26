Flygplats prisas som Europas bästa för nya rutter

Utmärkelsen delades ut under konferensen i italienska Rimini och innebär att den tjeckiska huvudstadens flygplats för första gången tar hem det stora priset i tävlingen.

Blev totalvinnare

Routes Europe samlar årligen flygplatser, flygbolag och turistmyndigheter för att uppmärksamma arbete med nya flyglinjer och internationell tillgänglighet, skriver Euronews.

Priser delas ut i flera kategorier baserade på passagerarvolym samt för destinationer och flygbolag.

Prags flygplats vann först kategorin för flygplatser med mellan fem och tjugo miljoner passagerare och utsågs därefter till totalvinnare av juryn.

Under 2025 hanterade flygplatsen 17,8 miljoner resenärer, vilket motsvarar en ökning på 8,5 procent jämfört med året innan. Trafiken ligger därmed över nivåerna före pandemin.