Vilken flygplats har egentligen utvecklats bäst när det gäller nya rutter? Det har nu avgjorts i en branschtävling.
Flygplats prisas som Europas bästa för nya rutter
Att en flygplats har bra resmål är en aspekt som många resenärer tar hänsyn till.
Nu har en vinnare korats när gäller årets främsta europeiska flygplats inom ruttutveckling vid branschforumet Routes Europe 2026.
Utmärkelsen delades ut under konferensen i italienska Rimini och innebär att den tjeckiska huvudstadens flygplats för första gången tar hem det stora priset i tävlingen.
Blev totalvinnare
Routes Europe samlar årligen flygplatser, flygbolag och turistmyndigheter för att uppmärksamma arbete med nya flyglinjer och internationell tillgänglighet, skriver Euronews.
Priser delas ut i flera kategorier baserade på passagerarvolym samt för destinationer och flygbolag.
Prags flygplats vann först kategorin för flygplatser med mellan fem och tjugo miljoner passagerare och utsågs därefter till totalvinnare av juryn.
Under 2025 hanterade flygplatsen 17,8 miljoner resenärer, vilket motsvarar en ökning på 8,5 procent jämfört med året innan. Trafiken ligger därmed över nivåerna före pandemin.
Har etablerat flera nya långlinjer
Bakom framgången ligger en omfattande satsning på nya internationella förbindelser. Under förra året tillkom 46 nya linjer och 24 nya destinationer.
Samtidigt etablerade sig tolv nya flygbolag på flygplatsen, vilket innebär att totalt 89 flygbolag nu trafikerar Prag.
Bland de nya långlinjerna finns förbindelser till Seoul med Asiana Airlines, Abu Dhabi med Etihad Airways, Toronto med Air Canada och Sharjah med Air Arabia.
Under 2026 väntas ytterligare expansion med planerade direktlinjer till Philadelphia via American Airlines och Taipei via taiwanesiska Starlux Airlines. För Starlux blir rutten den första till Europa.
Brittiskt bolag vinnare
I kategorin för flygplatser med fler än 20 miljoner passagerare tog Athens International Airport hem segern, medan Florence Airport vann klassen för mindre flygplatser.
Priset för bästa flygbolag gick till Jet2.com för tredje året i rad. Det brittiska lågprisbolaget har under året fortsatt expandera från sin nya bas på Gatwick utanför London och lagt till flera nya destinationer i Sydeuropa.
Nästa års upplaga av Routes Europe arrangeras i Antalya i Turkiet, där värdskapet tas över av Antalya Airport.
