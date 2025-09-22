Netflix-serien ”Halva Malmö består av killar som har dumpat mig” hade premiär förra veckan – och succén blev omedelbar. Serien toppar nu streamlistor i hela världen och Malmö får en huvudroll sida vid sida med Carla Sehn, som spelar Amanda.
Krogarna i Malmö som får Netflix-glans av tv-succén
Mest läst i kategorin
Stockholm centrum för Taylor Swifts största projekt hittills
Taylor Swift är tillbaka – men denna gång med en svensk krydda. Hennes nya album The Life of a Showgirl släpps den 3 oktober och stora delar har formats i Stockholm tillsammans med Max Martin och Shellback. Det är inte bara en popskiva, det är ännu ett kvitto på att Sverige, vid sidan av IKEA …
Hollywoodstjärnan som sålde sin bokklubb för en miljard
Hollywoodstjärnan Reese Witherspoon hade kunnat nöja sig med att spela jurist i rosa dräkt och leva gott på royalties från kabel-tv. I stället startade hon en bokklubb. Och bokklubben blev till slut en affär värd nästan en miljard dollar. Från Oscarsglans till karriärkris Året var 2006. Reese Witherspoon stod på Oscarscenen med statyetten i handen …
Tv-serien checkar in i världens största turistland
Efter Hawaii, Sicilien och Thailand sägs nu The White Lotus landa i Brieostens hemland. Logiskt – Frankrike är ju världens största turistland, med över 100 miljoner besökare per år. Frågan är bara – blir det ännu en rundtur i klichéernas land eller vågar Mike White och hans team ge oss ett Frankrike bortom croissanter och …
Robert Redford – skådespelaren med unik karisma och integritet
När Robert Redford gick bort i sitt hem i Utah 16 september 2025, 89 år gammal, var det inte bara en av filmhistoriens största stjärnor som försvann. Det var en epok. Redford representerade något som inte längre tillverkas i Hollywood: En kombination av intellekt, integritet och en solbränd lätthet som kändes lika självklar på ett …
Så köpte förmögna amerikaner in sig i Europas salonger
Glöm kärlek vid första ögonkastet, likviditet vid första kontraktet var det som gällde. Så kunde man iallafall beskriva de äktenskap som i slutet av 1800-talet förde samman Amerikas industrimiljarder med Europas adliga, men utblottade, släkter. Ett skådespel i Europas salonger friskt återberättat i nutida filmer och TV-serier. Fenomenet var lika enkelt som det var cyniskt. …
”Jag ville att Malmö skulle vara en egen karaktär. Staden har en rå charm och den där känslan av att allt kan hända en kväll på Möllan”, säger Amanda Romare till Perfect Weekend.
Far i hatten – folkparkens hjärta i Malmö
Uteserveringen i Folkets park fångar sommarkänslan när Dr Pepper-gänget dissekerar kärlek, kompisar och katastrofdejter, skriver Sydsvenskan.
Adress: Folkets park
Senaste nytt
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Tryggare än någonsin att köpa begagnad elbil
Att köpa en begagnad elbil är ett smart val – både för plånboken och miljön. Tekniken har mognat och utbudet har aldrig varit större. På Volvia ser man nu att många har frågor kring kvalitet och trygghet. – Elbilar har gått från nyhet till vardag. Tekniken är stabil och både verkstäder och förare har samlat …
This is the moment – Herman Lindqvist tar musikalen på allvar
När Herman Lindqvist berättar historia brukar det bli succé. När han dessutom gör det tillsammans med några av Sveriges bästa musikalartister på Göta Lejon blir resultatet något vi aldrig sett förut. Den 5 september är det premiär för "This is the moment – en historisk musikalresa i tiden". Här får publiken följa med på en …
Så tar Sverige plats bland världens främsta spelnationer
Sverige har en lång historia av att ligga i framkant när det kommer till digital utveckling. Vårt avlånga land har alltså en lång tradition av hög teknisk kompetens och många svenska spelbolag var tidiga att utveckla online casinon som var mobilanpassade och möjligheter att spela i realtid.? Idag rankas flera av?Sveriges bästa online casino?högt internationellt …
Relevance: ”Vi växer, trots marknadsläget”
Annonsmarknaden är fortfarande skakig, men Relevance fortsätter att växa. I en ny intervju kommenterar bolagets vd Fredrik Lundberg kvartalssiffror, nya rekryteringar och framtidens strategi. "Det har varit mer utmanande än vad vi trott", säger Fredrik Lundberg, men lyfter att Relevance, som bland annat ägare Dagens PS, trots allt växer vidare. Ta del av rapporten i …
Plan B – Norra Gränges ikon
Från bilverkstad till indietempel. Här korsar Amanda fler förälskelser än övergångsställen på Norra Grängesbergsgatan.
Adress: Norra Grängesbergsgatan 26B
Malmö Brewing co – öl, pizza och första dejt
”Jag har alltid älskat ställen där man både kan ta en hantverksöl och en pizza. Det är perfekt för en första dejt, för då kan man smita tidigt om det blir stelt”, säger Amanda.
Adress: Bergsgatan 33
Hollywoodstjärnan som sålde sin bokklubb för en miljard
Hollywoodstjärnan Reese Witherspoon hade kunnat nöja sig med att spela jurist i rosa dräkt och leva gott på royalties från kabel-tv. Men det gjorde hon inte.
Grand – där samtalen aldrig tar slut
På Grand på Monbijougatan fastnar Dr Pepper-gänget för de långa samtalen – och de ännu längre toaköerna.
Adress: Monbijougatan 17
Rex – pizza och blickar
Efter en promenad på Mellersta kyrkogården blir det intensiva blickar över pizzan på Rex. Netflix älskar ju en ”meet cute” med degkanter.
Adress: Nobelvägen 107
Scania – Friisgatans puls i Malmö
”Det är något med Friisgatan på sommaren, den blir som en egen festival. Alla sitter ute, cyklar förbi, hälsar och stannar. Det är Malmö när det är som bäst”, säger Amanda.
Adress: Bergsgatan 18
Jesusbaren – amen för espresso
Inspelad innan ägarbytet: turkosa väggar, små tavlor, perfekt för konfessioner om känslor och killar.
Adress: Falsterboplan 27B
Moriskan – speeddejting och förnedring
Alla som varit på Moriskan vet: det blir alltid drama. Netflix har gjort en speeddejtingscen som får hjärtat att dra ihop sig.
Adress: Folkets park
Kallis – ribban i solnedgång
Malmös kallbadhus, Ribban, är den perfekta kulissen för solnedgång, romantik och eventuella pinsamma dejter.
Adress: Limhamnsvägen, brygga 1
Drumbar – familj på Lilla torg
”Jag tycker om kontrasten mellan Möllan och Gamla Väster. Lilla torg är som ett vykort, men ett vykort med väldigt många IPA:s”, säger Amanda.
Adress: Lilla torg
”Jag älskar Malmö för att det är en stad där man kan snubbla över både sin gamla dejt och sitt favoritband på samma kväll. Det finns ett slags vild charm som jag tror Netflix också föll för”, säger Amanda Romare.
Källor: Netflix, Sydsvenskan, Viggo Cavlings intervju med Amanda Romare för Perfect Weekend
Från dumpad i Malmö till världspremiär
När Amanda Romare fyllde trettio bestämde hon sig för att hitta kärleken i Malmö. Resultatet blev katastrofala dejter, hjärtskak och till slut en succébok.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-talet. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Stockholm centrum för Taylor Swifts största projekt hittills
Taylor Swift är tillbaka – men denna gång med en svensk krydda. Hennes nya album The Life of a Showgirl släpps den 3 oktober och stora delar har formats i Stockholm tillsammans med Max Martin och Shellback. Det är inte bara en popskiva, det är ännu ett kvitto på att Sverige, vid sidan av IKEA …
Krogarna i Malmö som får Netflix-glans av tv-succén
Netflix-serien ”Halva Malmö består av killar som har dumpat mig” hade premiär förra veckan – och succén blev omedelbar. Serien toppar nu streamlistor i hela världen och Malmö får en huvudroll sida vid sida med Carla Sehn, som spelar Amanda. ”Jag ville att Malmö skulle vara en egen karaktär. Staden har en rå charm och …
Ryssland fast i en ekonomisk björnfälla
Ryssland har visat sig mer än kapabelt att hålla ekonomin flytande trots sanktioner och billig olja. Men mycket talar för att man har bäddat för en djup finanskris. Den ryska krigsekonomin, alltså landets enorma satsningar på att ställa om ekonomin för krig, har inneburit att landets ekonomi har vuxit trots kraftiga sanktioner. Men vad händer …
Miljardaffärens okända vinnare har rusat 70 procent
Medan rubrikerna fokuserar på giganterna Intel och Nvidia i den pågående kapplöpningen om datacenter och AI finns det en till aktör i kulisserna. KLA Corporation kan bli den verkliga vinnaren. Det Kalifornienbaserade bolaget, specialiserat på processkontroll och inspektionssystem, är en av halvledarindustrins mest oumbärliga men samtidigt minst kända spelare. KLA, med huvudkontor i Milpitas, är …
Linkedin matar AI med ditt innehåll – men du kan säga nej
Från den 3 november kommer Linkedin att börja använda användardata i EU och Storbritannien för att träna sina AI-modeller. Förändringen väcker starka reaktioner, inte minst bland integritetsförespråkare. Enligt bolaget ska beslutet ”förbättra upplevelsen och bättre koppla medlemmar till möjligheter”. Kritikerna varnar däremot för riskerna när personuppgifter blir bränsle för generativ AI. Karolis Kaciulis, systemingenjör på …