Krogarna i Malmö som får Netflix-glans av tv-succén

Plan B – Norra Gränges ikon

Från bilverkstad till indietempel. Här korsar Amanda fler förälskelser än övergångsställen på Norra Grängesbergsgatan.

Adress: Norra Grängesbergsgatan 26B

Malmö Brewing co – öl, pizza och första dejt

”Jag har alltid älskat ställen där man både kan ta en hantverksöl och en pizza. Det är perfekt för en första dejt, för då kan man smita tidigt om det blir stelt”, säger Amanda.

Adress: Bergsgatan 33

Amanda Romare på Grand i Malmö. (Foto: Pressbild)

Grand – där samtalen aldrig tar slut

På Grand på Monbijougatan fastnar Dr Pepper-gänget för de långa samtalen – och de ännu längre toaköerna.

Adress: Monbijougatan 17

Rex – pizza och blickar

Efter en promenad på Mellersta kyrkogården blir det intensiva blickar över pizzan på Rex. Netflix älskar ju en ”meet cute” med degkanter.

Adress: Nobelvägen 107

Scania – Friisgatans puls i Malmö

”Det är något med Friisgatan på sommaren, den blir som en egen festival. Alla sitter ute, cyklar förbi, hälsar och stannar. Det är Malmö när det är som bäst”, säger Amanda.

Adress: Bergsgatan 18

Jesusbaren – amen för espresso

Inspelad innan ägarbytet: turkosa väggar, små tavlor, perfekt för konfessioner om känslor och killar.

Adress: Falsterboplan 27B

Moriskan – där varje speeddejt är en slow motion-katastrof. (Foto: Pressbild)

Moriskan – speeddejting och förnedring

Alla som varit på Moriskan vet: det blir alltid drama. Netflix har gjort en speeddejtingscen som får hjärtat att dra ihop sig.

Adress: Folkets park

Ribban – perfekt plats för en solnedgångsdejt, tills vinden vänder. (Foto: Pressbild)

Kallis – ribban i solnedgång

Malmös kallbadhus, Ribban, är den perfekta kulissen för solnedgång, romantik och eventuella pinsamma dejter.

Adress: Limhamnsvägen, brygga 1

Lilla torg – lika charmigt som Instagram, lika dyrt som Köpenhamn. (Foto: Pressbild)

Drumbar – familj på Lilla torg

”Jag tycker om kontrasten mellan Möllan och Gamla Väster. Lilla torg är som ett vykort, men ett vykort med väldigt många IPA:s”, säger Amanda.

Adress: Lilla torg

”Jag älskar Malmö för att det är en stad där man kan snubbla över både sin gamla dejt och sitt favoritband på samma kväll. Det finns ett slags vild charm som jag tror Netflix också föll för”, säger Amanda Romare.

Källor: Netflix, Sydsvenskan, Viggo Cavlings intervju med Amanda Romare för Perfect Weekend