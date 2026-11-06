Stökiga semesterfirare, bostadsbrist och växande protester pressar Mallorca. Nu kräver en av Spaniens stora hotellföreträdare hårdare tag mot partyturismen. Men det är den olagliga uthyrningen av semesterbostäder som han pekar ut som ett särskilt allvarligt problem.
Hotelljätten kräver stopp för fylleturismen på Mallorca: ”En plåga”
På Playa de Palma, där barer och hotell ligger tätt längs Mallorcas sydkust, har bråkiga semesterfirare länge varit ett bekymmer. Hotellkoncernen RIU Hotels & Resorts har sitt huvudkontor i området och har under flera år stött myndigheternas försök att få ordning på den mest störande turismen.
Nu efterlyser Joan Trian Riu, en av familjekoncernens högsta chefer, fler poliser, kännbara böter och hårdare ingripanden mot verksamheter som lockar gäster med aggressiv alkoholreklam och okontrollerade erbjudanden om fri alkohol.
I en intervju med El Confidencial beskriver han partyturismen som ett problem branschen har kämpat mot i åratal. RIU Hotels & Resorts har bland annat stöttat Balearernas regler mot störande turistbeteenden, som ger hotell möjlighet att avvisa gäster som missköter sig.
Bostäderna har blivit den stora stridsfrågan
Bakom protesterna mot turismen finns en konflikt som sträcker sig långt utanför semesterorternas barstråk. Invånare på Mallorca vittnar om stigande boendekostnader och svårigheter att hitta bostäder, medan lägenheter i attraktiva områden hyrs ut till semesterfirare.
RIU-chefen riktar särskilt hård kritik mot olaglig korttidsuthyrning. Han vill att myndigheterna ska genomföra fler inspektioner och ingripa mot bostäder som hyrs ut utan tillstånd.
Joan Trian Riu hänvisar till att Mallorcas hotellkapacitet har ökat med endast 6 procent under de senaste 15 åren, medan antalet lagliga turistuthyrningar enligt hans uppgifter har stigit med 179 procent. Siffrorna är hotellföreträdarens egna och används i en debatt där hans bransch konkurrerar med privata uthyrare. De visar hur han argumenterar för skärpt kontroll, men fastställer inte hur stor del av bostadsbristen som beror på semesteruthyrningen.
I Palma har myndigheterna beslutat att stoppa nya tillstånd för turistuthyrning, efter en längre tids diskussion om bostadsbrist och turismens påverkan på stadens invånare.
Fler turister är inte längre målet
Spanien fortsätter att locka stora mängder internationella besökare, men Trian Riu anser att Mallorca inte har utrymme att växa genom att enbart ta emot fler människor. Hotellen behöver renoveras, servicen förbättras och turistsäsongen spridas över en större del av året. Han vänder sig samtidigt mot tanken att högre kvalitet måste innebära dyrare semesterresor. Enligt RIU-chefen behöver Mallorca fortfarande kunna erbjuda boenden för olika plånböcker. Det handlar snarare om att anläggningarna ska hålla vad de lovar och att gästerna får service som motsvarar priset.
För öborna är slitaget på den offentliga miljön en annan viktig fråga. Vägar, parkeringsplatser och vattenrening behöver klara både lokalbefolkningens behov och de stora besöksströmmarna. Trian Riu vill därför att intäkterna från turistskatten öronmärks för förbättrad infrastruktur och offentliga tjänster.
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Turismen behöver också människor som kan bo kvar
Liknande konflikter har lett till protester på flera spanska resmål, samtidigt som Spanien fortsätter att växa som internationell turistdestination. Turismen stod för 12,6 procent av Spaniens BNP 2024 och sysselsatte omkring 2,8 miljoner människor, visar statistikmyndigheten INE:s turismräkenskaper. Det gör näringen ekonomiskt betydelsefull, men också beroende av att restauranger och hotell kan hitta personal.
Just rekryteringen har blivit ett av RIU största bekymmer. Företaget har särskilt svårt att hitta kvalificerade kockar och arbetsledare, berättar Trian Riu. Arbete på kvällar, helger och helgdagar gör hotellbranschen mindre attraktiv för många, och erfarna medarbetare får ibland ta ett större ansvar när tjänster står obesatta.
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