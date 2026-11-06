Hotelljätten kräver stopp för fylleturismen på Mallorca: ”En plåga”

Nu efterlyser Joan Trian Riu, en av familjekoncernens högsta chefer, fler poliser, kännbara böter och hårdare ingripanden mot verksamheter som lockar gäster med aggressiv alkoholreklam och okontrollerade erbjudanden om fri alkohol.

I en intervju med El Confidencial beskriver han partyturismen som ett problem branschen har kämpat mot i åratal. RIU Hotels & Resorts har bland annat stöttat Balearernas regler mot störande turistbeteenden, som ger hotell möjlighet att avvisa gäster som missköter sig.

Bostäderna har blivit den stora stridsfrågan

Bakom protesterna mot turismen finns en konflikt som sträcker sig långt utanför semesterorternas barstråk. Invånare på Mallorca vittnar om stigande boendekostnader och svårigheter att hitta bostäder, medan lägenheter i attraktiva områden hyrs ut till semesterfirare.

RIU-chefen riktar särskilt hård kritik mot olaglig korttidsuthyrning. Han vill att myndigheterna ska genomföra fler inspektioner och ingripa mot bostäder som hyrs ut utan tillstånd.

Joan Trian Riu hänvisar till att Mallorcas hotellkapacitet har ökat med endast 6 procent under de senaste 15 åren, medan antalet lagliga turistuthyrningar enligt hans uppgifter har stigit med 179 procent. Siffrorna är hotellföreträdarens egna och används i en debatt där hans bransch konkurrerar med privata uthyrare. De visar hur han argumenterar för skärpt kontroll, men fastställer inte hur stor del av bostadsbristen som beror på semesteruthyrningen.

I Palma har myndigheterna beslutat att stoppa nya tillstånd för turistuthyrning, efter en längre tids diskussion om bostadsbrist och turismens påverkan på stadens invånare.