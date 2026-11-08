Hitlers gamla bergsanläggning har blivit en av Bayerns historiska turistattraktioner. En brand har förstört Örnnästet – och nu pågår en debatt i Tyskland om det ska byggas upp igen.
Örnnästet i lågor – ska Hitlers gamla semesterparadis byggas upp igen?
Örnnästet ligger på drygt 1 800 meters höjd i de bayerska Alperna, några mil från Salzburg i Österrike.
Varje år kommer runt 300 000 turister hit för att ta en närmare titt på Hitlers svårtillgängliga semesterparadis.
Nu är det dock stopp för de planerna för den som tänkte besöka Örnnästet – sedan stora delar förstördes i en brand som misstänks ha varit anlagd för ett par veckor sedan.
En 33-årig man greps misstänkt för att ha anlagt branden och än så länge är det oklart vad motivet är.
Het debatt om Örnnästet
Det är även osäkert om den kända attraktionen kommer att återställas – och just nu pågår en het debatt om detta i Tyskland, enligt The Guardian.
Det råder delade meningar om Örnnästet ska byggas upp igen till sin forna glans eller om det bara ska lämnas kvar som en ruin.
”Hitler älskade arkitektur som fick andra människor att känna sig små”, säger historikern Felix Bohr, som inte vill se någon återuppbyggnad, utan menar att man i stället kan säkra resterna av byggnaden och berätta platsens historia, i stället för att återskapa nazisternas arkitektur.
”Hitlers storhetsvansinne bör förbli en ruin”, säger han till The Guardian.
Sven Keller, chefen för Dokumentation Obersalzberg, museet som berättar om nazisternas historia i området, håller inte med.
”Offentlig tillgänglighet skapar öppenhet, medan avspärrningar och stängsel uppmuntrar rykten och legender”, säger han.
Vill inte ha vallfärdsort för nynazister
Han menar i stället att turism och historisk information bidrar till att förhindra att platsen blir en vallfärdsort för nynazister.
Att bara lämna Örnnästet i ruiner kan skapa fascination, menar Keller.
”Jag har svårt att föreställa mig att de ansvariga skulle välja att helt enkelt återskapa nazistisk arkitektur”, säger han till Süddeutsche Zeitung.
Örnnästet (Kehlsteinhaus) var en viktig symbol för nazisternas makt och prestige – men var samtidigt inte Hitlers huvudsakliga bostad eller militära högkvarter.
Byggnaden stod färdig 1938 och fungerade som en plats för diplomatiska mottagningar och besök av högt uppsatta personer, som man ville imponera på genom den spektakulära utsikten.
Härifrån var det panoramautsikt över de bayerska Alperna, där besökarna vid klart väder kunde se hela vägen till Salzburg.
Hitler var inte imponerad
Även om byggnaden alltså skulle imponera på omvärlden gjorde den inte det på Hitler, som enbart åkte dit sammanlagt 14 gånger.
Hitler uppges ha ogillat höjden och den tunna bergsluften. Han var också orolig för att blixten skulle slå ner i hissens konstruktion, enligt History.
Hans partner Eva Braun använde däremot byggnaden betydligt oftare, bland annat för privata sammankomster.
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