Örnnästet i lågor – ska Hitlers gamla semesterparadis byggas upp igen?

Nu är det dock stopp för de planerna för den som tänkte besöka Örnnästet – sedan stora delar förstördes i en brand som misstänks ha varit anlagd för ett par veckor sedan.

En 33-årig man greps misstänkt för att ha anlagt branden och än så länge är det oklart vad motivet är.

Het debatt om Örnnästet

Det är även osäkert om den kända attraktionen kommer att återställas – och just nu pågår en het debatt om detta i Tyskland, enligt The Guardian.

Det råder delade meningar om Örnnästet ska byggas upp igen till sin forna glans eller om det bara ska lämnas kvar som en ruin.

En brand i slutet av oktober har förstört turistnäringen till Örnnästet. (Foto: TT)

”Hitler älskade arkitektur som fick andra människor att känna sig små”, säger historikern Felix Bohr, som inte vill se någon återuppbyggnad, utan menar att man i stället kan säkra resterna av byggnaden och berätta platsens historia, i stället för att återskapa nazisternas arkitektur.

”Hitlers storhetsvansinne bör förbli en ruin”, säger han till The Guardian.

Sven Keller, chefen för Dokumentation Obersalzberg, museet som berättar om nazisternas historia i området, håller inte med.

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”Offentlig tillgänglighet skapar öppenhet, medan avspärrningar och stängsel uppmuntrar rykten och legender”, säger han.