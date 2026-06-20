Zelenskyjs ultimatum: "Han får en vecka"

Koordinerar ryska attacker

Zelenskyj hänvisade även till tidigare samtal med Lukasjenko och sade att den belarusiske ledaren försökt distansera sig från dessa attacker genom att hävda att de enbart utförts av ryska styrkor.

Den ukrainske presidenten slog fast att han inte accepterar den förklaringen.

Zelenskyjs uttalanden relaterade till vad Ukraina beskriver som reläsystem monterade på kommunikationstorn i två belarusiska regioner som gränsar till Ukraina.

Enligt den ukrainska presidenten används utrustningen för att hjälpa till att koordinera ryska drönarattacker mot civila områden snarare än aktiva frontlinjepositioner.

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”Lukasjenko kan ta bort dem”

”Det finns reläsystem på de tornen”, sade Zelenskyj. ”Lukasjenko kan ta bort dem. Om han verkligen inte vill vara en del av kriget, kan han ta bort den utrustningen och stänga av den.”

Zelenskyj konstaterar att den fortsatta driften av systemen dagligen bidrar till civila offer i Ukraina.

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En vecka är tillräcklig tid för de belarusiska myndigheterna att demontera utrustningen, menar Zelenskyj.

”Varje dag dör våra civila på grund av detta”, säger han. ”Om Lukasjenko inte stänger av den, kommer vi att göra det.”

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Får fika färdigt snabbt. Ukraina ger Belarus och Alexander Lukasjenko en vecka på sig att ta bort den utrustning som stöttar ryska attacker. (Foto: Sergej Grits/AP-TT)

Kraftigaste varningen hittills

Zelenskyjs kommentar beskrivs som en av Ukrainas mest direkta offentliga varningar till Belarus sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.

Belarus har hela tiden tillåtit Ryssland att använda dess territorium för militära operationer och logistik.

Ukrainas president anklagar även Belarus för att ha en betydande roll i leveranser av bränsle till ryska styrkor.

Zelenskyj menar att Belarus kan begränsa den export som stöttar Rysslands militära operationer.

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”I dag är Belarus en av de viktigaste leverantörerna till den ryska armén”, sade han.

”Kan detta stoppas? Jag är övertygad om att det ligger inom Lukasjenkos makt.”

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