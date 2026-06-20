Ukraina och Volodomyr Zelenskyj har anklagat Belarus för att underlätta ryska drönarattacker. Nu ger han Belarus en vecka att agera.
Zelenskyjs ultimatum: "Han får en vecka"
Volodomyr Zelenskyj anklagade fredag Belarus för att underlätta ryska drönarattacker mot Ukraina.
Han gav Belarus en vecka på sig att ta bort den utrustning som påstås hjälpa till att styra attackerna. Om inte ska Ukraina självt ”vidta åtgärder”.
Zelenskyj framträdde vid en presskonferens i Kyiv ihop med Honduras president Nasry Asfura.
Där skärpte Zelenskyj sin kritik mot Belarus diktator Alexander Lukasjenko, en av Vladimir Putins närmast förtrogna.
Trots att Belarus säger att man inte vill dras in i kriget, fortsätter regimen att stötta Rysslands militära offensiv, sade presidenten.
Sverige i nytt stödpaket till Ukraina – ny miljard. Dagens PS
”Lukasjenko bör vara ärlig”
”När Lukasjenko säger att han inte vill vara inblandad i kriget, bör han vara ärlig, åtminstone mot sitt eget folk”, sade Zelenskyj citerad av Kyiv Independent.
”Det är inte bara han som kan dras in i kriget — hela hans land kan dras in i det av Ryssland.”
Den ukrainska presidenten säger att Ryssland använt belarusiskt territorium från de tidigaste dagarna av invasionen och erinrar om att missiler som avfyrats från Vitryssland träffat mål i Ukraina.
Sista hindret borta: Börjar förhandla med Ukraina. Dagens PS
Koordinerar ryska attacker
Zelenskyj hänvisade även till tidigare samtal med Lukasjenko och sade att den belarusiske ledaren försökt distansera sig från dessa attacker genom att hävda att de enbart utförts av ryska styrkor.
Den ukrainske presidenten slog fast att han inte accepterar den förklaringen.
Zelenskyjs uttalanden relaterade till vad Ukraina beskriver som reläsystem monterade på kommunikationstorn i två belarusiska regioner som gränsar till Ukraina.
Enligt den ukrainska presidenten används utrustningen för att hjälpa till att koordinera ryska drönarattacker mot civila områden snarare än aktiva frontlinjepositioner.
Efter Ukrainas attacker: Ryska oljan på årslägsta. Dagens PS
”Lukasjenko kan ta bort dem”
”Det finns reläsystem på de tornen”, sade Zelenskyj. ”Lukasjenko kan ta bort dem. Om han verkligen inte vill vara en del av kriget, kan han ta bort den utrustningen och stänga av den.”
Zelenskyj konstaterar att den fortsatta driften av systemen dagligen bidrar till civila offer i Ukraina.
En vecka är tillräcklig tid för de belarusiska myndigheterna att demontera utrustningen, menar Zelenskyj.
”Varje dag dör våra civila på grund av detta”, säger han. ”Om Lukasjenko inte stänger av den, kommer vi att göra det.”
Zebrarandiga ryssar ska lura Ukraina. Dagens PS
Kraftigaste varningen hittills
Zelenskyjs kommentar beskrivs som en av Ukrainas mest direkta offentliga varningar till Belarus sedan Rysslands fullskaliga invasion i februari 2022.
Belarus har hela tiden tillåtit Ryssland att använda dess territorium för militära operationer och logistik.
Ukrainas president anklagar även Belarus för att ha en betydande roll i leveranser av bränsle till ryska styrkor.
Zelenskyj menar att Belarus kan begränsa den export som stöttar Rysslands militära operationer.
”I dag är Belarus en av de viktigaste leverantörerna till den ryska armén”, sade han.
”Kan detta stoppas? Jag är övertygad om att det ligger inom Lukasjenkos makt.”