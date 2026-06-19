Sverige är ett av de fyra Nato-länder som tillkännager nytt militärt bistånd till Ukraina. För Sveriges del handlar det om en dryg miljard.
Sverige i nytt stödpaket till Ukraina – ny miljard
Belgien, Tyskland, Sverige och Nederländerna tillkännagav under torsdagen nytt militärt bistånd till Ukraina, inklusive F-16-stridsflygplan.
Beskedet kom i samband med ett möte för Natos försvarsministrar i Bryssel.
Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj konstaterade efter beskedet att stärkandet av Ukrainas luftförsvar tillhör de viktigaste prioriteringarna, eftersom Ryssland fortsätter sina storskaliga attacker med missiler och drönare mot ukrainska städer.
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”Luftförsvar och missiler”
Zelenskyj säger att ett tiotal länder uttryckt stöd för de nya paketen med prioriterade Ukraina-krav (PURL), skriver Kyiv Independent.
”Vi är tacksamma mot alla försvarsministrar och alla länder. Först och främst handlar det om PURL, luftförsvar, Patriots och antiballistiska missiler”, sade Zelenskyj.
Belgien ska leverera sju F-16-stridsflygplan till Ukraina i slutet av året. Fyra av flygplanen ska användas som reservdelar, medan tre ska vara operativa och hjälpa Ukraina att försvara sitt luftrum mot ryska attacker, enligt Belgiens försvarsminister Theo Francken.
Francken vill att alla Belgiens återstående F-16-plan överförs till Ukraina under de kommande åren.
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Sverige uppe i 5,2 miljarder
Tyskland tillkännagav ett ytterligare paket på 400 miljoner dollar för Ukrainas luftförsvar.
Tysklands försvarsminister Boris Pistorius säger att 200 miljoner dollar anslås till luftförsvarsammunition och ytterligare 200 miljoner dollar till PAC-3-missiler för Patriot-system.
Sverige ska ge ytterligare 108 miljoner dollar i militärt bistånd, motsvarande en dryg miljard kronor.
Det är Sveriges fjärde bidrag till PURL och totalt har Sverige därigenom bistått med motsvarande 5,2 miljarder kronor på det här området.
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Nytt ukrainskt samarbete
Nederländerna tillkännagav ett ytterligare biståndspaket på 573 miljoner dollar till stöd för Ukraina, rapporterade Ukrainas försvarsministerium.
Under ett besök i Nederländerna undertecknade även Ukrainas försvarsminister Mykhailo Fedorov och hans nederländska motsvarighet, Dilan Yesilgoz-Zegerius, ett avtal om försvarsinnovation och samarbete mellan de två ländernas försvarsindustrier.
Samtidigt rapporterar RBC Ukraine nya rekordnivåer för ukrainska drönarattacker mot Ryssland.
Rysslands försvarsministerium ska, enligt Agentstvo Novosti, ha registrerat 992 nedskjutna ukrainska drönare på ett dygn.
Den tidigare högsta notering som redovisats var 911 drönare.
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Attackerar mer än Ryssland
Den nya nivån innebär enligt sajten att Ukraina för första gången passerar Rysslands högsta registrerade attackvolym under kriget.
Nu handlar det om omfattande attacker mot Moskva-regionen, där flera mål träffades och flygtrafiken stoppades temporärt.
”Luftförsvarsstyrkor fortsätter att slå tillbaka en massiv attack. Flera drönare lyckades nå Moskvas oljeraffinaderi. Åtgärder vidtas för att eliminera konsekvenserna”, skriver Moskvas borgmästare Sergej Sobjanin i ett inlägg på sociala medier, efter attacken.
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