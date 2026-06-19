Sverige i nytt stödpaket till Ukraina – ny miljard

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj konstaterade efter beskedet att stärkandet av Ukrainas luftförsvar tillhör de viktigaste prioriteringarna, eftersom Ryssland fortsätter sina storskaliga attacker med missiler och drönare mot ukrainska städer.

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”Luftförsvar och missiler”

Zelenskyj säger att ett tiotal länder uttryckt stöd för de nya paketen med prioriterade Ukraina-krav (PURL), skriver Kyiv Independent.

”Vi är tacksamma mot alla försvarsministrar och alla länder. Först och främst handlar det om PURL, luftförsvar, Patriots och antiballistiska missiler”, sade Zelenskyj.

Belgien ska leverera sju F-16-stridsflygplan till Ukraina i slutet av året. Fyra av flygplanen ska användas som reservdelar, medan tre ska vara operativa och hjälpa Ukraina att försvara sitt luftrum mot ryska attacker, enligt Belgiens försvarsminister Theo Francken.

Francken vill att alla Belgiens återstående F-16-plan överförs till Ukraina under de kommande åren.

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