Zelenskyj om Trump: "Dras till sådana som Putin"

”Spärren är borta. Det är slut med det”, säger Zelenskyj om det påstådda avtalet om att inte attackera energianläggningar.

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”Uppenbar beundran” för Putin

I samband med ett besök i London talar Zelenskyj kritiskt om USA:s och Donald Trumps iver att nå affärsavtal med Ryssland – och om Trumps ”uppenbara beundran” för Vladimir Putin.

”Trump talar öppet och högljutt om att han älskar sådana människor och respekterar dem. För honom innebär det faktum att vissa kan vara ledare i 20, 30 eller 40 år att de måste vara mycket starka”, säger Zelenskyj hos Financial Times.

Sprickan mellan Ukraina och USA utgör den värsta krisen sedan Trump och hans närmaste krets offentligt förödmjukade Zelenskyj i Vita huset i februari 2025.

I intervjun klargör Zelenskyj att det inte är upp till honom att reparera relationen med Trump-regimen.

”Det var inte vi som förstörde någon relation”, säger Zelenskyj.

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