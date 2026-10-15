Donald Trump beundrar Putin och dras till autokrater och extremt rika. Det säger Volodymyr Zelenskyj – och att Putin ”får en kick” av det.
Zelenskyj om Trump: "Dras till sådana som Putin"
Ryssland fortsätter sina intensiva attacker, nu svårare för Ukraina att försvara sig emot utan amerikansk underrättelseinformation.
Det gör att Ukraina tänker återuppta sina attacker mot ryska raffinaderier, säger Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj.
”Spärren är borta. Det är slut med det”, säger Zelenskyj om det påstådda avtalet om att inte attackera energianläggningar.
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”Uppenbar beundran” för Putin
I samband med ett besök i London talar Zelenskyj kritiskt om USA:s och Donald Trumps iver att nå affärsavtal med Ryssland – och om Trumps ”uppenbara beundran” för Vladimir Putin.
”Trump talar öppet och högljutt om att han älskar sådana människor och respekterar dem. För honom innebär det faktum att vissa kan vara ledare i 20, 30 eller 40 år att de måste vara mycket starka”, säger Zelenskyj hos Financial Times.
Sprickan mellan Ukraina och USA utgör den värsta krisen sedan Trump och hans närmaste krets offentligt förödmjukade Zelenskyj i Vita huset i februari 2025.
I intervjun klargör Zelenskyj att det inte är upp till honom att reparera relationen med Trump-regimen.
”Det var inte vi som förstörde någon relation”, säger Zelenskyj.
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”Mer pengar till Putins krigsmaskin”
Ett fortsatt stopp för ukrainska attacker mot energianläggningar i Ryssland riskerar att uppmuntra USA och Ryssland till nya avtal, vilket i förlängningen ger mer pengar till Putins krigsmaskin, säger Zelenskyj.
”Frågan är när nästa avtal kommer. Kanske handlar det om gas. Det kommer definitivt att handla om gas”, analyserar presidenten.
”Jag tror att USA vill ha energiprojekt och det är naturligtvis svårt att få till stånd när det är krig i Europa.”
Zelenskyj var mer öppet kritisk mot Trump i FT-intervjun än någon gång tidigare.
”Politiskt sett är detta inte enkelt i USA, eftersom alla kommer att vilja fråga hur det går ihop att vissa människor kämpar för sin överlevnad och dör – samtidigt som man själv gör affärer med dem som står för en sådan aggression.”
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”Avgå? Spelar ingen roll för min del”
Donald Trumps uppmaning till Zelenskyj att avgå, avfärdar Ukrainas president som ”retorik” och något som bara skulle gynna Vladimir Putin.
”För min del spelar det ingen roll. Det som spelar roll är att Putin inte känner någon press. När han inte känner någon press går han till anfall, eftersom han, du vet, får en enorm kick av det.”
Splittring i väst spelar rakt i händerna på den ryske presidenten, slår Zelenskyj fast.
”Splittringen mellan Europa och USA, eller mellan Ukraina och USA, hjälper Putin att ena sin nation. Det får honom att känna sig framgångsrik. Det hjälper honom att känna att han inte förlorar, att han håller på att vinna.”
”Vi kommer att hitta en utväg, men det är bättre att inte ge Putin nytt liv eller ny vilja att strida”, avslutar den ukrainske presidenten.
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