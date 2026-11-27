EU:s rådsordförande António Costa hoppades att medlemsländernas stats- och regeringschefer åtminstone skulle kunna närma sig en kompromiss vid torsdagens toppmöte i Bryssel.
Fiasko för budgetmöte – Sverige vägrade vara med
Protester och oenighet präglade EU-ländernas försök att enas om nästa långtidsbudget och stöd till Ukraina.
Nu krävs nya möten och nya förslag.
EU:s rådsordförande António Costa hoppades att medlemsländernas stats- och regeringschefer åtminstone skulle kunna närma sig en kompromiss vid torsdagens toppmöte i Bryssel.
Nu blev det nästan tvärtom.
Oenigheten var så stor mellan länderna att Sverige och dess likasinnade protesterade genom att inte ens gå på de diskussionsmöten i mindre grupper som Costa planerat in under kvällen.
Vägran motiverades främst med att man vill förhandla som en helhet och inte splittras upp.
Det blir inget beslut vid det här mötet, konstaterade statsminister Ulf Kristersson (M) under en paus i mötet redan vid 20-tiden på kvällen.
Kräver minskning
Sverige utgör tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike, Danmark, Finland och Belgien den grupp av länder som fortfarande kräver en rejält minskad budget, jämfört med det förslag som lagts fram.
Enligt den svenska regeringens beräkning skulle Costas föreslagna kompromiss leda till att Sveriges EU-avgift ökar med 57 procent. År 2025 betalade Sverige in brutto 46 miljarder kronor.
Nya kompromisser väntas nu från Costa, eventuellt redan i nästa vecka. EU-ledarna samlas sedan på nytt vid årets sista EU-toppmöte den 17-18 december.
Oenigt om Ukraina
Planen är fortfarande att kunna enas om budgeten före årsskiftet. Inte minst Frankrike trycker på, för att inte förhandlingarna ska fastna i kommande valkampanj inför presidentvalet.
Parallellt söks också enighet om nästa stora Ukrainalån på 45 miljarder euro för att hjälpa landet under 2027.
Fyra länder – Slovakien, Tjeckien, Ungern och Bulgarien – vill dock stå utanför lånet, vilket väckt stor irritation hos andra.
Att några ska åka snålskjuts på alla andra som finansierar kampen mot ett sådant hot mot Europa är oacceptabelt, sade Ulf Kristersson i Bryssel.