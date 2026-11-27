EU:s rådsordförande António Costa hoppades att medlemsländernas stats- och regeringschefer åtminstone skulle kunna närma sig en kompromiss vid torsdagens toppmöte i Bryssel.

Nu blev det nästan tvärtom.

Oenigheten var så stor mellan länderna att Sverige och dess likasinnade protesterade genom att inte ens gå på de diskussionsmöten i mindre grupper som Costa planerat in under kvällen.

Vägran motiverades främst med att man vill förhandla som en helhet och inte splittras upp.

Det blir inget beslut vid det här mötet, konstaterade statsminister Ulf Kristersson (M) under en paus i mötet redan vid 20-tiden på kvällen.

Kräver minskning

Sverige utgör tillsammans med Tyskland, Nederländerna, Österrike, Danmark, Finland och Belgien den grupp av länder som fortfarande kräver en rejält minskad budget, jämfört med det förslag som lagts fram.

Enligt den svenska regeringens beräkning skulle Costas föreslagna kompromiss leda till att Sveriges EU-avgift ökar med 57 procent. År 2025 betalade Sverige in brutto 46 miljarder kronor.

Nya kompromisser väntas nu från Costa, eventuellt redan i nästa vecka. EU-ledarna samlas sedan på nytt vid årets sista EU-toppmöte den 17-18 december.