Zelenskyjs högra hand: Äntligen börjar Europa vakna

Flera europeiska länder utreder attacker av olika slag med Ryssland som misstänkt avsändare. Det kan leda till ett uppvaknande i Europa, säger Kyrylo Budanov.
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Europa börjar allt tydligare förstå omfattningen av Rysslands så kallade hybridkrigföring.
Det menar Ukrainas presidentkanslichef Kyrylo Budanov.
Han anser att hotet sträcker sig långt utanför Baltikum och att europeiska länder nu i högre grad ser samma mönster som Ukraina har varnat för under flera år.
Riktas mot en rad mål
Budanov, som tidigare var chef för Ukrainas militära underrättelsetjänst, pekar på en rysk strategi som kan omfatta allt från informationsoperationer och propaganda till sabotage och andra angrepp mot kritisk infrastruktur.
”Centraleuropeiska stater ser och känner av ryska aggressiva handlingar i form av hybridoperationer”, säger han till Euronews.
Enligt honom kan aktiviteterna riktas mot bland annat försvarsindustrin, flygplatser och järnvägar.
Han anser att utvecklingen innebär att europeiska länder behöver förbereda sig för ett bredare spektrum av ryska påverkans- och destabiliseringsförsök.
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Misstänkta händelser i flera länder
Uttalandena kommer samtidigt som flera europeiska länder utreder incidenter där Ryssland misstänks ligga bakom sabotage eller andra former av angrepp.
Estland har nyligen sagt att en brandattack mot en försvarsleverantör kan ha kopplingar till Ryssland. Händelsen är fortfarande under utredning.
Tyskland har samtidigt pekat ut Ryssland som ansvarigt för en drönare med sprängmedel som upptäcktes på en flygplats i Leipzig.
Tyska myndigheter har beskrivit händelsen som en del av en bredare serie ryska försök att destabilisera Europa genom bland annat desinformation, hot och sabotage.
Budanov anser att de baltiska länderna har god tillgång till underrättelseinformation och att de allierade håller en kontinuerlig kontakt om hotbilden.
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Tror inte att hotet försvinner
Han bedömer samtidigt att det ryska hotet kommer att finnas kvar och att europeiska länder bör ta lärdom av Ukrainas erfarenheter.
Ukraina erbjuder nu sina militära erfarenheter till andra europeiska länder. Enligt Budanov har inget annat land samma praktiska erfarenhet av modern krigföring som Ukraina och Ryssland efter mer än fyra års fullskaligt krig.
Han framhåller särskilt att Ukraina har erfarenhet av en konflikt där drönare, elektronisk krigföring, underrättelseoperationer och avancerade vapensystem spelar en central roll.
Budanov menar att Europas länder kan använda Ukrainas erfarenheter för att stärka sin egen beredskap utan att själva behöva betala samma pris i form av människoliv och ekonomiska kostnader.
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