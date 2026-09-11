Zelenskyjs högra hand: Äntligen börjar Europa vakna

Han anser att hotet sträcker sig långt utanför Baltikum och att europeiska länder nu i högre grad ser samma mönster som Ukraina har varnat för under flera år.

Riktas mot en rad mål

Budanov, som tidigare var chef för Ukrainas militära underrättelsetjänst, pekar på en rysk strategi som kan omfatta allt från informationsoperationer och propaganda till sabotage och andra angrepp mot kritisk infrastruktur.

”Centraleuropeiska stater ser och känner av ryska aggressiva handlingar i form av hybridoperationer”, säger han till Euronews.

Enligt honom kan aktiviteterna riktas mot bland annat försvarsindustrin, flygplatser och järnvägar.

Han anser att utvecklingen innebär att europeiska länder behöver förbereda sig för ett bredare spektrum av ryska påverkans- och destabiliseringsförsök.

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