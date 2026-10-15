Donald Trumps administration överväger enligt uppgift att lätta på sanktioner mot den ryska skuggflottan för att få mer olja på marknaden.
USA vill lätta på sanktioner mot ryska skuggflottan
Samtidigt som Storbritannien förespråkar en hårdare linje mot Ryssland, sägs USA nu överväga att stryka fartygen i den ryska skuggflottan från sina sanktionslistor.
Det handlar, naturligtvis, om olja och rör sig här om fartyg som transporterar olja och petroleumprodukter från framför allt Ryssland, Iran och Venezuela.
Donald Trump har hela tiden varit en opålitlig vän för Ukraina och på sistone svikit landet ytterligare.
Ett dieselavtal med Ryssland ger Vladimir Putin nya pengar till krigskassan, indragna underrättelser till Ukraina försämrar landets förmåga att försvara sig och andra källor talar om att Trump vill upphäva det avtal som ger Ukraina rätt att köpa vapen och ammunition om andra allierade betalar.
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Nästa svek på väg
Nu kommer uppgifter om nästa svek och nästa uppslutning på rysk sida från Trump-regimen.
USA:s regering överväger enligt uppgifter Der Spiegel förmedlar att ta bort sanktioner mot den ryska skuggflottan.
En företrädare för USA:s regering uppger hos Reuters att det ska ske för att sänka de höga globala fraktkostnaderna.
Enligt källan överväger USA att tillåta transport av olja och petroleumprodukter på de fartyg som för närvarande omfattas av sanktioner.
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Mer råolja på marknaden
Det ska göra att man får ut mer råolja och förädlade produkter på marknaden, menar USA.
Uppgifterna kommer bara dagar efter att Donald Trump hävt sanktionerna mot rysk diesel.
Beslutet möttes av skarp kritik från Ukrainas Volodymyr Zelenskyj men även från flera europeiska länder och amerikanska senatorer, både demokrater och republikaner.
Även USA:s energiminister Chris Wright har antytt att man överväger att lätta på sanktionerna mot skuggflottan.
Inom sjöfartsbranschen påpekas att ett upphävande av sanktioner knappast ger en generell sänkning av fraktpriserna.
Orsaken är att försäkringsbolag inom sjöfartssektorn fortsatt omfattas av regelverk från EU och Storbritannien.
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Britterna vill se tuffare tag
Storbritannien har reagerat på uppgifterna från USA och vill i stället skärpa sanktionerna.
Vid IMF:s, Internationella valutafonden, årsmöte i Bangkok uppmanade brittiske finansministern John Healey sina kollegor att stå fast.
”Mitt budskap till finansministrarna är att hålla fast vid de hårda ekonomiska sanktionerna mot Ryssland – särskilt genom att stärka förbudet mot sjöfartstjänster som möjliggör driften av Putins skuggflotta, vilken används för att kringgå sanktioner”, sade Healey där.
Storbritannien har infört en rad sanktioner riktade mot fartyg och relaterade tjänster som Ryssland använder för att finansiera och utrusta sitt krig mot Ukraina.