USA vill lätta på sanktioner mot ryska skuggflottan

Det handlar, naturligtvis, om olja och rör sig här om fartyg som transporterar olja och petroleumprodukter från framför allt Ryssland, Iran och Venezuela.

Donald Trump har hela tiden varit en opålitlig vän för Ukraina och på sistone svikit landet ytterligare.

Ett dieselavtal med Ryssland ger Vladimir Putin nya pengar till krigskassan, indragna underrättelser till Ukraina försämrar landets förmåga att försvara sig och andra källor talar om att Trump vill upphäva det avtal som ger Ukraina rätt att köpa vapen och ammunition om andra allierade betalar.

Trump kan stoppa vapen och ammunition till Ukraina. Dagens PS

Nästa svek på väg

Nu kommer uppgifter om nästa svek och nästa uppslutning på rysk sida från Trump-regimen.

USA:s regering överväger enligt uppgifter Der Spiegel förmedlar att ta bort sanktioner mot den ryska skuggflottan.

En företrädare för USA:s regering uppger hos Reuters att det ska ske för att sänka de höga globala fraktkostnaderna.

Enligt källan överväger USA att tillåta transport av olja och petroleumprodukter på de fartyg som för närvarande omfattas av sanktioner.

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