En modern jaktrobot kan kosta många gånger mer än drönaren den ska skjuta ner. USA:s marinkår svarar därför med att använda äldre robotar ur befintliga lager.
Marinen beväpnar FA-18 med äldre Sidewinder mot billiga drönare
USA:s marinkår låter sina FA-18 Hornet flyga med äldre Sidewinder-robotar mot drönare i Mellanöstern, rapporterar Zona Militar den 28 november 2026. På bilder från marinkåren syns en FA-18D från flygdivisionen VMFA-312 med åtta jaktrobotar, varav fyra äldre AIM-9M och två vardera av AIM-9X och AIM-120 AMRAAM, enligt tidningen.
Räkneexemplet bakom valet
En AIM-9X kostar omkring 450 000 dollar och de nyaste versionerna av AMRAAM omkring en miljon dollar, enligt The War Zone. Det motsvarar ungefär 4,6 respektive 10,2 miljoner kronor. I Pentagons budgetbegäran för 2027 landar marinens AIM-9X på i snitt omkring 570 000 dollar räknat på hela posten.
The War Zone bedömde i februari 2024 att en iransk Shahed-136 realistiskt kostar omkring 50 000 dollar. Med de siffrorna kostar en AIM-9X ungefär nio gånger så mycket som drönaren och en AMRAAM tjugo gånger så mycket.
De fyra AIM-9M ger fler skott och låter marinkåren spara de dyraste robotarna till mål som motiverar dem. Israel har ändrat målsökaren på sina AIM-9M och använt dem med betydande framgång, skrev FPRI i november 2025.
Billigare vapen på väg
Marinkåren planerade i februari år 2026 att förse Hornet-flottan med laserstyrda APKWS II-raketer mot drönare, enligt The War Zone. Styrsektionen har historiskt kostat mellan 15 000 och 20 000 dollar enligt samma källa, eller upp till omkring 205 000 kronor.
På marken har marinkåren köpt gevärsammunition som splittras i fem delar efter avfyrning mot små drönare, skrev Dagens PS den 9 augusti 2026.
Samma ekvation i Europa
Rumänska F-16-plan sköt i juli 2026 ner tre ryska drönare, rapporterade Digi24 den 27 juli. Flygplanen använder AIM-9X för omkring 400 000 dollar styck. Med flygtimmar och underhåll beräknas insatserna ha kostat omkring 1,5 miljoner euro, eller 16,8 miljoner kronor, enligt kanalen. Landets första två antidrönarsystem väntas 2027, enligt samma källa.
I Sverige har Saab tagit fram Nimbrix, en markbaserad och kostnadseffektiv robot mot små drönare och drönarsvärmar. De första leveranserna planerades till 2026, rapporterade Dagens PS.
Regeringen aviserade i oktober 2025 över 3,5 miljarder kronor till drönarskydd. Bakgrunden är att Försvarsmakten ska kunna göra inköpen omkring åtta år före plan, enligt regeringen.
I april 2026 tecknade FMV avtal för totalt 8,7 miljarder kronor med bland andra Saab och BAE Systems Bofors om luftvärn mot drönare, som en del av satsningen på territoriellt luftvärn för 15 miljarder kronor, enligt regeringen.
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