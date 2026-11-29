Billigare vapen på väg

Marinkåren planerade i februari år 2026 att förse Hornet-flottan med laserstyrda APKWS II-raketer mot drönare, enligt The War Zone. Styrsektionen har historiskt kostat mellan 15 000 och 20 000 dollar enligt samma källa, eller upp till omkring 205 000 kronor.

På marken har marinkåren köpt gevärsammunition som splittras i fem delar efter avfyrning mot små drönare, skrev Dagens PS den 9 augusti 2026.

Samma ekvation i Europa

Rumänska F-16-plan sköt i juli 2026 ner tre ryska drönare, rapporterade Digi24 den 27 juli. Flygplanen använder AIM-9X för omkring 400 000 dollar styck. Med flygtimmar och underhåll beräknas insatserna ha kostat omkring 1,5 miljoner euro, eller 16,8 miljoner kronor, enligt kanalen. Landets första två antidrönarsystem väntas 2027, enligt samma källa.

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I Sverige har Saab tagit fram Nimbrix, en markbaserad och kostnadseffektiv robot mot små drönare och drönarsvärmar. De första leveranserna planerades till 2026, rapporterade Dagens PS.

Regeringen aviserade i oktober 2025 över 3,5 miljarder kronor till drönarskydd. Bakgrunden är att Försvarsmakten ska kunna göra inköpen omkring åtta år före plan, enligt regeringen.

I april 2026 tecknade FMV avtal för totalt 8,7 miljarder kronor med bland andra Saab och BAE Systems Bofors om luftvärn mot drönare, som en del av satsningen på territoriellt luftvärn för 15 miljarder kronor, enligt regeringen.

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