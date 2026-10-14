Trump kan stoppa vapen och ammunition till Ukraina

”Tyvärr ingen förvarning”

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De ryska missiler som träffade Kyiv måndag och tisdag föregicks av en ”illavarslande tystnad”.

”Fem missiler träffade civil infrastruktur. Tyvärr fick vi ingen förvarning om detta anfall från våra partners”, sade Volodymyr Zelenskyj efter attacken.

”Underrättelseuppgifter om avfyrningen av ryska ballistiska robotar hjälper till att rädda liv, och detta är en av de mest avgörande frågorna. Det är just detta som bidrar till att förhindra dödsfall.”

”Det är viktigt att USA verkligen ser vad som sker och vem som bär skulden för att kriget fortsätter”, skrev Zelenskyj senare på sociala medier.

Under onsdagen besöker Zelenskyj Storbritannien och premiärminister Andy Burnham.

Premiärministern väntas tillkännage en upptrappning av det militära stödet till Ukraina och fler sanktioner mot Ryssland.

”Mitt budskap till det ukrainska folket kan inte vara tydligare: vi står vid er sida så länge det krävs, och vi kommer att öka takten och omfattningen i vårt stöd för att backa upp er modiga kamp för fred i Europa”, säger Burnham inför mötet.

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Räddningspersonal röjer efter en ny nattlig rysk attack i Kyiv. Donald Trump pressar Ukraina genom att inte ge förvarningar om attacker. (Foto: Efrem Lukatsky /AP-TT)

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Oron ökar i Kyiv

Risken att USA ska stryps Ukrainas tillgång till amerikansk underrättelseinformation har väckt oro i Kyiv.

”Det skulle få konkreta konsekvenser för Ukraina”, säger Roman Kostenko, sekreterare i parlamentets utskott för säkerhet, försvar och underrättelseverksamhet, hos The Times.

”Det skulle bli svårare för oss att i förväg upptäcka förberedelser inför ryska flyganfall, följa fiendens rörelser på slagfältet och planera våra egna operationer.”

Ukraina har börjat driftsätta ett eget satellitnätverk. De två första satelliterna sköts upp i maj, enligt Denys Shtilierman, medgrundare av försvarsföretaget Fire Point.

Beslutet syftar till att minska Ukrainas beroende av utländska företag som Starlink, vars ägare Elon Musk från och till uttryckt kritik mot Zelenskyj.

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