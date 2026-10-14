Ryska missiler träffar Kyiv när amerikanska underrättelser uteblir. Nu kan Donald Trump ta ytterligare ett steg för att pressa Ukraina.
Trump kan stoppa vapen och ammunition till Ukraina
Hur långt kan en totalt cynisk makthavare gå för att rädda så många röster som möjligt i ett val?
Hur långt som helst, är svaret från allt fler i Ukraina. Två nätter i rad har Kyiv träffats av ryska missiler utan förvarning.
Normalt brukar underrättelseuppgifter från USA komma och hjälpa Ukraina att agera mot missilerna för att rädda liv. Nu kommer de inte längre.
Uppgifter talar om att Donald Trump satt stopp för underrättelserna, för att tvinga Ukraina att sluta attackera rysk infrastruktur och olja.
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Vill ha olja inför valet
Orsaken till det är i sin tur Trumps avtal med Vladimir Putin om att köpa rysk olja, något Trump vill ha genomfört i en tro att det ska sänka drivmedelspriserna i USA lagom till mellanårsvalet i november.
Nu talas det om att Trump kan ta ett steg till för att pressa Ukraina. Genom det så kallade Purl-programmet, kan Ukraina fortfarande köpa amerikanska vapen och ammunition – om andra allierade länder betalar det.
The Times förmedlar ”obekräftade uppgifter” om att Donald Trump överväger att lägga ned programmet, vilket ytterligare skulle försvåra Ukrainas läge.
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”Tyvärr ingen förvarning”
De ryska missiler som träffade Kyiv måndag och tisdag föregicks av en ”illavarslande tystnad”.
”Fem missiler träffade civil infrastruktur. Tyvärr fick vi ingen förvarning om detta anfall från våra partners”, sade Volodymyr Zelenskyj efter attacken.
”Underrättelseuppgifter om avfyrningen av ryska ballistiska robotar hjälper till att rädda liv, och detta är en av de mest avgörande frågorna. Det är just detta som bidrar till att förhindra dödsfall.”
”Det är viktigt att USA verkligen ser vad som sker och vem som bär skulden för att kriget fortsätter”, skrev Zelenskyj senare på sociala medier.
Under onsdagen besöker Zelenskyj Storbritannien och premiärminister Andy Burnham.
Premiärministern väntas tillkännage en upptrappning av det militära stödet till Ukraina och fler sanktioner mot Ryssland.
”Mitt budskap till det ukrainska folket kan inte vara tydligare: vi står vid er sida så länge det krävs, och vi kommer att öka takten och omfattningen i vårt stöd för att backa upp er modiga kamp för fred i Europa”, säger Burnham inför mötet.
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Oron ökar i Kyiv
Risken att USA ska stryps Ukrainas tillgång till amerikansk underrättelseinformation har väckt oro i Kyiv.
”Det skulle få konkreta konsekvenser för Ukraina”, säger Roman Kostenko, sekreterare i parlamentets utskott för säkerhet, försvar och underrättelseverksamhet, hos The Times.
”Det skulle bli svårare för oss att i förväg upptäcka förberedelser inför ryska flyganfall, följa fiendens rörelser på slagfältet och planera våra egna operationer.”
Ukraina har börjat driftsätta ett eget satellitnätverk. De två första satelliterna sköts upp i maj, enligt Denys Shtilierman, medgrundare av försvarsföretaget Fire Point.
Beslutet syftar till att minska Ukrainas beroende av utländska företag som Starlink, vars ägare Elon Musk från och till uttryckt kritik mot Zelenskyj.
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