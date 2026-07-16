Slutsignal och därmed avgjort mellan Argentina och England? Glöm det. Nu lägger sig premiärministrarna i båda länderna i fajten.
"VM-guldet är inte vårt, men Falklandsöarna är det"
Efter en sen vändning, regisserad av 39 år unge Lionel Messi, är Argentina i VM-final i fotboll.
Englands 1-0-ledning stod sig länge, men fega byten och argentinsk offensiv, såg till att vända matchen till en 2-1-seger och final för Argentina.
En god del av efterspelet har sedan handlat om allt annat än fotboll. I stället har Malvinerna, som britterna väljer att kalla Falklandsöarna, varit fokusämne.
Supportrar slängde in en banderoll på planen efter slutsignalen med budskapet ” Las Malvinas son Argentinas”, alltså ”Malvinerna är Argentinas”.
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74 dagar långt krig 1982
1982 utkämpade Argentina och Storbritannien en 74 dagar lång militär konflikt om dessa öar.
Konflikten krävde 649 argentinska och 255 brittiska soldaters och militärs liv samt tre civila invånare på Malvinerna.
I dag är öarna ett brittiskt utomeuropeiskt territoritium, som Argentina dock kräver tillbaka.
Nederlaget fick den argentinska militärjuntan att kollapsa, medan Margaret Thatcher som premiärminister på 10 Downing Street kunde putsa på de gamla äromärkena från imperiets dagar.
Nu har hennes efterträdare, nuvarande premiärministern Keir Starmer, lagt sig i VM-debatten efter den bittra förlusten.
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”Falklandsöarna är våra”
”VM-guldet må inte vara vårt, men Falklandsöarna är det definitivt”, säger Keir Starmers talesperson till The Times.
”Vår ståndpunkt är oförändrad. Rätten till självbestämmande ligger hos öborna, och vårt åtagande gentemot invånarna på Falklandsöarna kommer aldrig att svikta.”
”Helt olämpligt”, säger brittiske näringsministern Peter Kyle om banderollen, som han kallar ett ”grovt regelbrott”.
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Argentinas ledning inte sams
Argentina? Där är de styrande inte helt överens.
Utrikesministern, Pablo Quirno, säger att regeringen ”bekräftar Argentinas suveräna rättigheter över Malvinerna, precis som det argentinska landslagets spelare gjorde genom att visa upp en flagga efter segern mot England”.
Landets vicepresident Victoria Villarruel, vars far hölls som krigsfånge av britterna 1982, publicerar till stöd för spelarna en bild på sina sociala medier, där spelarna håller i banderollen.
Argentinas president, Javier Milei, som världen först uppmärksammade när han gav en motorsåg till Elon Musk, har däremot tagit något lugnande och tar avstånd från sin utrikesminister och vicepresident.
”Vi får inte förfalla till billiga, populistiska och urvattnade nationalistiska slagord”, säger han hos en radiostation.
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Starmer: ”Lycka till, Spanien”
”Vi får inte blanda ihop saker och ting. Malvinerna ska återtas genom klok diplomati, inte genom urvattnade och billiga patriotiska gester”, säger Milei som många gånger uttryckt sin beundran för – Margaret Thatcher.
Keir Starmer kommer enligt uppgift inte att resa till Miami för att se Englands bronsmatch mot Frankrike lördag.
Däremot har han inför finalen skickat lyckönskningar till – just det, Spanien som Argentina möter.
Starmers talesperson har lite svårt att få styr på detta faktum men säger till sist att ”premiärministern önskar båda lagen lycka till i finalen. I synnerhet Spanien.”