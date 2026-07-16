"VM-guldet är inte vårt, men Falklandsöarna är det"

”Falklandsöarna är våra”

”VM-guldet må inte vara vårt, men Falklandsöarna är det definitivt”, säger Keir Starmers talesperson till The Times.

”Vår ståndpunkt är oförändrad. Rätten till självbestämmande ligger hos öborna, och vårt åtagande gentemot invånarna på Falklandsöarna kommer aldrig att svikta.”

”Helt olämpligt”, säger brittiske näringsministern Peter Kyle om banderollen, som han kallar ett ”grovt regelbrott”.

Putins lyxyacht – 34 mil från svenska gränsen. Dagens PS

Argentinas ledning inte sams

Argentina? Där är de styrande inte helt överens.

ANNONS

Utrikesministern, Pablo Quirno, säger att regeringen ”bekräftar Argentinas suveräna rättigheter över Malvinerna, precis som det argentinska landslagets spelare gjorde genom att visa upp en flagga efter segern mot England”.

Landets vicepresident Victoria Villarruel, vars far hölls som krigsfånge av britterna 1982, publicerar till stöd för spelarna en bild på sina sociala medier, där spelarna håller i banderollen.

Argentinas president, Javier Milei, som världen först uppmärksammade när han gav en motorsåg till Elon Musk, har däremot tagit något lugnande och tar avstånd från sin utrikesminister och vicepresident.

”Vi får inte förfalla till billiga, populistiska och urvattnade nationalistiska slagord”, säger han hos en radiostation.

Världen gnäller på VAR – och tittar på Sverige. Dagens PS

Javier Milei, president i Argentina, när han just gett en motorsåg till Elon Musk. Nu är det Milei som försöker sprida lugn och anslår en mild ton mot England. (Foto: José Luis Magana/ AP-TT)

Starmer: ”Lycka till, Spanien”

”Vi får inte blanda ihop saker och ting. Malvinerna ska återtas genom klok diplomati, inte genom urvattnade och billiga patriotiska gester”, säger Milei som många gånger uttryckt sin beundran för – Margaret Thatcher.

Keir Starmer kommer enligt uppgift inte att resa till Miami för att se Englands bronsmatch mot Frankrike lördag.

ANNONS

Däremot har han inför finalen skickat lyckönskningar till – just det, Spanien som Argentina möter.

Starmers talesperson har lite svårt att få styr på detta faktum men säger till sist att ”premiärministern önskar båda lagen lycka till i finalen. I synnerhet Spanien.”

Kryptolandet där pengar är makt – mitt i Europa. Dagens PS