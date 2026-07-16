Det jobbas febrilt i Bryssel varje gång en ny EU-lag ska klubbas igenom. Det kan nu tidningen The Guardian visa exempel på.
Läckta dokument visar lobbyarbetet som stoppade EU-lag
Interna dokument från den europeiska jordbruksorganisationen Copa-Cogeca ger en ovanlig inblick i hur en av Bryssels mest inflytelserika lobbygrupper arbetar.
Målet var att försvaga flera av EU:s miljö- och jordbruksreformer under de senaste åren.
Materialet har granskats av det undersökande journalistikprojektet Grilled tillsammans med The Guardian.
Uppmanas att utöva påverkan
Enligt dokumenten utvecklade organisationen redan 2021 en strategi för att påverka de omfattande reformer som EU-kommissionen presenterade inom ramen för ”den gröna given”.
Ett av de viktigaste målen var att stoppa planerna på att halvera användningen av kemiska bekämpningsmedel för att stärka den biologiska mångfalden.
Strategin byggde bland annat på att fördröja beslutsprocessen och kräva nya konsekvensanalyser.
Dokumenten visar också hur medlemsorganisationerna uppmanades att påverka nationella regeringar och EU-institutioner för att bromsa lagstiftningen.
Förslaget om minskad användning av bekämpningsmedel drogs slutligen tillbaka 2024.
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Vill använda bekämpningsmedel
Materialet beskriver även hur Copa-Cogeca arbetade för att försvara fortsatt användning av glyfosat och andra bekämpningsmedel som kopplats till negativa effekter på pollinerande insekter.
Organisationen ska dessutom ha samordnat kontakter med medlemsländernas representanter inför viktiga beslut om förlängda tillstånd.
Dokumenten visar vidare hur lobbygruppen försökte påverka regler om industriell djurhållning.
Innan EU-kommissionens lagförslag offentliggjordes ska organisationen ha verkat för att höja gränserna för när en djuranläggning klassas som industriell, vilket innebar att färre gårdar omfattades av de kommande utsläppsreglerna.
Den slutliga lagstiftningen blev betydligt mindre omfattande än de ursprungliga förslagen och nötkreatur undantogs helt.
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Drev flera frågor
Även frågor om köttkonsumtion och djurskydd förekommer i materialet.
Copa-Cogeca motsatte sig bland annat planer på att begränsa EU:s marknadsföringsstöd för rött och processat kött samt drev en linje för längre övergångsperioder vid ett framtida förbud mot burhållning av värphöns.
Organisationen har dessutom under flera år arbetat för att minska vargens skyddsstatus inom EU:s naturvårdslagstiftning.
När reglerna senare ändrades betraktades beslutet internt som en betydande framgång, varefter arbetet enligt dokumenten fortsatte med andra skyddade arter.
Copa-Cogeca har inte velat kommentera uppgifterna.
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