Läckta dokument visar lobbyarbetet som stoppade EU-lag

Målet var att försvaga flera av EU:s miljö- och jordbruksreformer under de senaste åren.

Materialet har granskats av det undersökande journalistikprojektet Grilled tillsammans med The Guardian.

Uppmanas att utöva påverkan

Enligt dokumenten utvecklade organisationen redan 2021 en strategi för att påverka de omfattande reformer som EU-kommissionen presenterade inom ramen för ”den gröna given”.

Ett av de viktigaste målen var att stoppa planerna på att halvera användningen av kemiska bekämpningsmedel för att stärka den biologiska mångfalden.

Strategin byggde bland annat på att fördröja beslutsprocessen och kräva nya konsekvensanalyser.

Dokumenten visar också hur medlemsorganisationerna uppmanades att påverka nationella regeringar och EU-institutioner för att bromsa lagstiftningen.

Förslaget om minskad användning av bekämpningsmedel drogs slutligen tillbaka 2024.

Läs mer: Klimatnotan: 40 miljarder i EU-böter hotar Sverige. Realtid