Fler passagerare och vinstökning för Swedavia
Antalet passagerare på stora svenska flygplatser ökade nästan 3 procent till 9,3 miljoner under andra kvartalet, enligt den statliga flygplatsoperatören Swedavia.
”Tillsammans med ökade kommersiella intäkter bidrog detta till ett förbättrat rörelseresultat jämfört med motsvarande period förra året”, säger Mats Johannesson, Swedavias vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.
Swedavias nettoomsättning under kvartalet steg till 1,9 miljarder kronor, upp från 1,8 miljarder under motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultatet steg till 222 miljoner kronor, upp från 178 miljoner.