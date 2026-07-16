Fler passagerare och vinstökning för Swedavia

”Tillsammans med ökade kommersiella intäkter bidrog detta till ett förbättrat rörelseresultat jämfört med motsvarande period förra året”, säger Mats Johannesson, Swedavias vd och koncernchef, i ett pressmeddelande.

Swedavias nettoomsättning under kvartalet steg till 1,9 miljarder kronor, upp från 1,8 miljarder under motsvarande kvartal i fjol. Rörelseresultatet steg till 222 miljoner kronor, upp från 178 miljoner.