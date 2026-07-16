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Starmer: Miljardinvestering i Gripen till Ukraina

På bilden nya JAS Gripen modell E. Arkivbild.
På bilden nya JAS Gripen modell E. Foto: Joakim Ståhl/SvD/TT

Tillverkningen av planen sker på Saabs anläggning i Linköping. En del av delkomponenterna tillverkas i Storbritannien och ska enligt ett pressmeddelande ”säkra 5 000 högkvalificerade arbetstillfällen hos mer än 50 företag” i landet.

Storbritannien investerar motsvarande cirka 3,3 miljarder kronor i leveransen av svenska Gripenplan till Ukraina, uppger den brittiska regeringen.

Tillverkningen av planen sker på Saabs anläggning i Linköping. En del av delkomponenterna tillverkas i Storbritannien och ska enligt ett pressmeddelande ”säkra 5 000 högkvalificerade arbetstillfällen hos mer än 50 företag” i landet.

”Dagens investering kommer att bidra till att sätta avancerade Gripenstridsflygplan i luften över Ukraina, vilket stärker deras förmåga att försvara sitt land samtidigt som det stöder tusentals kvalificerade arbetstillfällen här hemma”, säger premiärminister Keir Starmer i pressmeddelandet.

I juni skrev Saab ett kontrakt med Försvarsmaktens materielverk för 16 stridsflygplan till Ukraina. Orderbeloppet motsvarar cirka 24,6 miljarder kronor.

Läs mer: Grönt ljus för Saab – Gripenaffär med Ukraina stärker Europas försvar

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