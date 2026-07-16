Starmer: Miljardinvestering i Gripen till Ukraina

”Dagens investering kommer att bidra till att sätta avancerade Gripenstridsflygplan i luften över Ukraina, vilket stärker deras förmåga att försvara sitt land samtidigt som det stöder tusentals kvalificerade arbetstillfällen här hemma”, säger premiärminister Keir Starmer i pressmeddelandet.

I juni skrev Saab ett kontrakt med Försvarsmaktens materielverk för 16 stridsflygplan till Ukraina. Orderbeloppet motsvarar cirka 24,6 miljarder kronor.

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