Tillverkningen av planen sker på Saabs anläggning i Linköping. En del av delkomponenterna tillverkas i Storbritannien och ska enligt ett pressmeddelande ”säkra 5 000 högkvalificerade arbetstillfällen hos mer än 50 företag” i landet.
Starmer: Miljardinvestering i Gripen till Ukraina
Storbritannien investerar motsvarande cirka 3,3 miljarder kronor i leveransen av svenska Gripenplan till Ukraina, uppger den brittiska regeringen.
Tillverkningen av planen sker på Saabs anläggning i Linköping. En del av delkomponenterna tillverkas i Storbritannien och ska enligt ett pressmeddelande ”säkra 5 000 högkvalificerade arbetstillfällen hos mer än 50 företag” i landet.
”Dagens investering kommer att bidra till att sätta avancerade Gripenstridsflygplan i luften över Ukraina, vilket stärker deras förmåga att försvara sitt land samtidigt som det stöder tusentals kvalificerade arbetstillfällen här hemma”, säger premiärminister Keir Starmer i pressmeddelandet.
I juni skrev Saab ett kontrakt med Försvarsmaktens materielverk för 16 stridsflygplan till Ukraina. Orderbeloppet motsvarar cirka 24,6 miljarder kronor.
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