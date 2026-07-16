Ny apa upptäckt i Afrikas regnskogar – orange läppar

Ovanlig upptäckt

Att nya däggdjursarter fortfarande upptäcks är ovanligt. De flesta större djur anses redan vara vetenskapligt beskrivna, vilket gör fyndet särskilt betydelsefullt. Samtidigt visar det att stora delar av regnskogarna i Centralafrika fortfarande är otillräckligt utforskade.

Den nya apan har upptäckts i Kongobäckenets regnskog. (Foto: Zdf Heute)

Aporna upptäcktes i ett svårtillgängligt regnskogsområde i östra Demokratiska republiken Kongo, i Lomami nationalpark, där de under lång tid tros ha levt isolerade från andra populationer. Det är just den geografiska isoleringen som sannolikt har gjort att arten utvecklats på egen hand under tusentals år.

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Arten ska ha setts första gången redan 2008 men då togs enbart en suddig bild av arten som bevis.

Skygg art

Forskare uppger att aparten är ”ganska skygg” och gömmer sig högt uppe i trädkronorna i den täta regnskogen.

Apan känns igen på sina orange läppar och har även en glansig svart päls som mynnar ut i en lång svans, berättar BBC.

Colobus congoensis tillhör den större gruppen guerezor (kolobusapor).

”Detta är mycket viktiga afrikanska apor som saknar tummar”, säger professor Kate Detwiler från Florida Atlantic University.

Viktig för regnskogen

Aporna är en viktig del av regnskogarna de lever i menar hon.

”Vi tror att de spelar en viktig roll för hanteringen av frön och för att skogen ska växa.”

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Hotas redan

Forskarna betonar dock att den nya aparten kan vara hotad redan innan den hunnit kartläggas ordentligt. Regnskogarna utsätts för ett växande tryck från avverkning, gruvdrift, jordbruk och illegal jakt. När livsmiljöerna krymper ökar risken att sällsynta arter försvinner innan forskarna ens hinner dokumentera dem.

Demokratiska republiken Kongo hyser den näst största sammanhängande regnskogen i världen efter Amazonas och är ett av jordens viktigaste områden för biologisk mångfald.

Här lever tusentals växt- och djurarter, däribland gorillor, schimpanser, okapier och skogselefanter.

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