Inte nog aggressiva: Ska kolla testosteronet hos alla soldater

Det stannar inte där, utan testosteronbrist kan även ”leda till minskad muskelmassa, ökad bukfetma samt koncentrationssvårigheter.”

När man ändå är i gång tillägger sajten ”nedstämdhet, kraftlöshet, impotens och minskad muskelmassa”.

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”Påverkar beteende och aggression”

Dopinglinkki konstaterar att ”testosteron påverkar även beteende och aggression på ett direkt sätt via androgenreceptorer, men den exakta verkningsmekanismen är fortfarande oklar.”

”Aggressioner och aggressivt antisocialt beteende, som även är kopplade till kriminalitet, är dock summan av flera olika faktorer”, understryker man.

Nu ska det dock bli slut både på bristande aggressivitet och, möjligen, svaga erektioner i det amerikanska försvaret.

USA:s försvarsminister Pete Hegseth, som höjer sin egen testosteronnivå då och då genom att kalla sig krigsminister, meddelar att ett krav på årliga testosterontester nu införs för alla amerikanska soldater över 30 års ålder.

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