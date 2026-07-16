Nu ska aggressiviteten upp på rätt nivå igen. USA inför ett obligatoriskt testosteron-test för alla soldater över 30 år.
Inte nog aggressiva: Ska kolla testosteronet hos alla soldater
Testosteron är ett könshormon. Brist på testosteron ”ger ofta diffusa symtom”, skriver Doktorn.com.
”De vanligaste tecknen är minskad sexlust, svagare erektioner (särskilt uteblivna morgonerektioner), extrem trötthet och humörsvängningar.”
Det stannar inte där, utan testosteronbrist kan även ”leda till minskad muskelmassa, ökad bukfetma samt koncentrationssvårigheter.”
När man ändå är i gång tillägger sajten ”nedstämdhet, kraftlöshet, impotens och minskad muskelmassa”.
Putins lyxyacht – 34 mil från svenska gränsen. Dagens PS
”Påverkar beteende och aggression”
Dopinglinkki konstaterar att ”testosteron påverkar även beteende och aggression på ett direkt sätt via androgenreceptorer, men den exakta verkningsmekanismen är fortfarande oklar.”
”Aggressioner och aggressivt antisocialt beteende, som även är kopplade till kriminalitet, är dock summan av flera olika faktorer”, understryker man.
Nu ska det dock bli slut både på bristande aggressivitet och, möjligen, svaga erektioner i det amerikanska försvaret.
USA:s försvarsminister Pete Hegseth, som höjer sin egen testosteronnivå då och då genom att kalla sig krigsminister, meddelar att ett krav på årliga testosterontester nu införs för alla amerikanska soldater över 30 års ålder.
Litauen varnar för ryska attacker i närtid. Dagens PS
”Vetenskapligt bevisat”
”Det är vetenskapligt belagt att testosteronnivåerna ofta sjunker naturligt med åldern”, säger Hegseth i ett videoklipp på X.
Inlägget har rubriken ”High-T War Department”. ”High-T” står för hög testosteronnivå, refererar Aftenposten.
”Det handlar inte om att artificiellt höja prestationsförmågan. Det handlar om att återställa och optimera den naturliga förmågan, främja långsiktig hälsa och säkerställa att man har den biologiska grund som krävs för strid”, förklarar krigs- och försvarsministern.
”En tidsinställd bomb”: Zelenskyj sparkar försvarsministern. Dagens PS
”Upp till soldaterna själva”
Hegseth säger att det är upp till soldaterna själva om de vill ha behandling om det rekommenderas.
Han säger även att de under 30 år också kan testa sig om de vill. Testerna ska vara en del av de årliga hälsokontrollerna. Hegseths beslut följer på uttalanden från flera medlemmar av president Donald Trumps administration, inklusive hälsominister Robert F Kennedy Jr, om att män bör ha lättare tillgång till testosteronbehandling.