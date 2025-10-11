Vill slå ut el och värme inför vintern

Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …

Bränslebristen tilltar

Bränslebristen har förvärrats över hela Krim och Sevastopol, där 50 procent av bensinstationerna tvingats stoppa försäljningen, enligt ryska affärstidningen Kommersant.

Man hänvisar till data från 17 000 bensinstationer och skriver att södra federala distriktet, där Krim ingår, tillhör de hårdast drabbade.

Bränslebristen är även resultat av en rad ukrainska drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier under augusti.

Enligt Financial Times har 16 av Rysslands 38 oljeraffinaderier drabbats av attacker sedan augusti, vilket tvingat ned den ryska dieselexporten till dess lägsta nivå sedan 2020.

Ryssland har attackerat flera ukrainska kraftverk, ett återkommande mönster inför vintern. Nu har attackerna mot Kiev varit massiva. (Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT)

Fler ryska attacker

Parallellt med de ukrainska attackerna intensifierar Ryssland sin offensiv mot Ukrainas energiinfrastruktur.

Under natten mot fredag genomfördes en storskalig drönar- och missilattack mot Kiev, enligt Kyiv Independent.

Flera regioner i landet fick införa nödavstängningar av strömförsörjningen under attackerna, vilka ses som en rysk offensiv inför vintern.

Kievs borgmästare Vitali Klitscho rapporterar att ukrainskt luftförsvar ”aktivt motverkar” de drönare som kommer mot staden, men att ryssarna avfyrat 456 attackdrönare av Shahed-typ och andra drönare, samt 32 kryssnings- och ballistiska missiler mot Ukraina under natten.

700 000 hushåll utan el

Ryssland ”riktar in sig på allt som upprätthåller ett normalt liv, allt som ryssarna vill beröva oss”, kommenterar president Volodymyr Zelenskyj.

“I Kiev är det strömavbrott på grund av attacker mot kritisk infrastruktur”, meddelade borgmästaren.

Fredag vid 19-tiden ska vattenförsörjningen ha varit återställd i Kiev, samtidigt som 700 000 hushåll fortfarande var utan el.

