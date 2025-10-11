Dagens PS
Vill slå ut el och värme inför vintern

Ryssland och Ukraina slår mot varandras energikällor
Räddningstjänst arbetar med att släcka en brand efter en rysk attack under fredagen. Ryssland genomförde en massiv attack mot Kiev. (Foto: Dan Bashakov/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 11 okt. 2025Publicerad: 11 okt. 2025

Ukraina attackerar stora ryska oljeterminaler. Samtidigt intensifierar Ryssland sina angrepp mot infrastrukturmål i Ukraina.

Ukraina har attackerat och träffat oljeterminalen Feodosia på ryskockuperade Krim, rapporterar Ukrainas generalstab.

Terminalen, på 250 kilometers avstånd från Ukraina-kontrollerat territorium, är den störa anläggningen för oljelagring på Krim och kan lagra upp till 250 000 ton bränsle, skriver Kyiv Independent.

Attacker mot Krim

Enligt generalstaben är terminalen en ”multifunktionell” anläggning för att överföra olja och petroleumprodukter via järnväg, sjö och vägtransport.

Ukrainska styrkor attackerade även ett ammunitionslager på Krim.

Rysslands försvarsministerium hävdat att man noterat 251 ukrainska drönare under en och samma natt, 40 av dem över ockuperade Krim.

Bränslebristen tilltar

Bränslebristen har förvärrats över hela Krim och Sevastopol, där 50 procent av bensinstationerna tvingats stoppa försäljningen, enligt ryska affärstidningen Kommersant.

Man hänvisar till data från 17 000 bensinstationer och skriver att södra federala distriktet, där Krim ingår, tillhör de hårdast drabbade.

Bränslebristen är även resultat av en rad ukrainska drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier under augusti.

Enligt Financial Times har 16 av Rysslands 38 oljeraffinaderier drabbats av attacker sedan augusti, vilket tvingat ned den ryska dieselexporten till dess lägsta nivå sedan 2020.

Ryssland har attackerat flera ukrainska kraftverk, ett återkommande mönster inför vintern. Nu har attackerna mot Kiev varit massiva. (Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT)

Fler ryska attacker

Parallellt med de ukrainska attackerna intensifierar Ryssland sin offensiv mot Ukrainas energiinfrastruktur.

Under natten mot fredag genomfördes en storskalig drönar- och missilattack mot Kiev, enligt Kyiv Independent.

Flera regioner i landet fick införa nödavstängningar av strömförsörjningen under attackerna, vilka ses som en rysk offensiv inför vintern.

Kievs borgmästare Vitali Klitscho rapporterar att ukrainskt luftförsvar ”aktivt motverkar” de drönare som kommer mot staden, men att ryssarna avfyrat 456 attackdrönare av Shahed-typ och andra drönare, samt 32 kryssnings- och ballistiska missiler mot Ukraina under natten.

700 000 hushåll utan el

Ryssland ”riktar in sig på allt som upprätthåller ett normalt liv, allt som ryssarna vill beröva oss”, kommenterar president Volodymyr Zelenskyj.

“I Kiev är det strömavbrott på grund av attacker mot kritisk infrastruktur”, meddelade borgmästaren.

Fredag vid 19-tiden ska vattenförsörjningen ha varit återställd i Kiev, samtidigt som 700 000 hushåll fortfarande var utan el.

InfrastrukturRysslandRysslands ekonomiUkraina
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren

Reporter på Dagens PS med gedigen bakgrund som bland annat bevakar privatekonomi.

