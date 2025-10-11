Ukraina attackerar stora ryska oljeterminaler. Samtidigt intensifierar Ryssland sina angrepp mot infrastrukturmål i Ukraina.
Vill slå ut el och värme inför vintern
Mest läst i kategorin
Väljarna grubblar – men spelbolagen har redan bytt regering
Med mindre än ett år kvar till riksdagsvalet den 13 september 2026 har valrörelsen tagit fart med skärpta debatter och tydliga positioneringar. Spelbolagen tror på maktskifte, och Liberalerna står inför ett kritiskt läge. Ett år återstår till riksdagsvalet, och den politiska hettan har redan börjat stiga. Samtidigt visar spelbolagens odds att sannolikheten för ett maktskifte …
75 000 laxar på rymmen: "Ett allvarligt hot"
En fiskodling skadades så allvarligt att det strömmade ut odlad lax i Skottlands öppna vatten. Nu oroar sig miljöorganisationer för konsekvenserna. Stormen Amy rev och slet inte bara i Skandinavien. I Skottland stormade det så mycket att en fiskodling förstördes. Det ledde till att nästan 75 000 odlade laxar kunde rymma fiskodlingen i Loch Linnhe …
Nazisterna stoppar tyska militären: "Måste ändra lagarna"
Tysk militär är kraftigt begränsad och får inte ingripa i det mesta efter andra världskriget. Det vill nu politiker i Tyskland ändra på. Flera europeiska länder står inför en växande säkerhetsutmaning när drönare allt oftare tränger in i landets luftrum. I Tyskland talas det ofta om hotet från ryska drönare. Men historiska begränsningar i författningen …
Vilket land är rikast – Svaret beror på hur du räknar
Vilket är världens rikaste land egentligen. Det beror lite på hur man mäter. Men de här länderna toppar enligt de flest mått. När olika mått på rikedom ställs mot varandra framträder Norge som världens mest balanserade välståndsland. Detta visar nya rankningar från The Economist. Medan Schweiz toppar listan när det gäller ren inkomst per person …
Från drönare till duvor: så ser det verkliga luftrummet ut
Inte minst de senaste veckorna har visat att människor har svårt att samsas i luften. Djur är bättre på det. Så här går det till. Drönarattacker och påstådda sådana, inklusive luftballonger med smuggelcigaretter, har dominerat de senaste veckornas nyhetsförmedling De har även påverkat flygtrafiken med stängda flygplatser och försenade eller inställda flighter. Väl uppe i …
Ukraina har attackerat och träffat oljeterminalen Feodosia på ryskockuperade Krim, rapporterar Ukrainas generalstab.
Terminalen, på 250 kilometers avstånd från Ukraina-kontrollerat territorium, är den störa anläggningen för oljelagring på Krim och kan lagra upp till 250 000 ton bränsle, skriver Kyiv Independent.
Ukraina kan slå till djupt inne i Ryssland – med egen superrobot. Dagens PS
Attacker mot Krim
Enligt generalstaben är terminalen en ”multifunktionell” anläggning för att överföra olja och petroleumprodukter via järnväg, sjö och vägtransport.
Ukrainska styrkor attackerade även ett ammunitionslager på Krim.
Rysslands försvarsministerium hävdat att man noterat 251 ukrainska drönare under en och samma natt, 40 av dem över ockuperade Krim.
Senaste nytt
Medelhavet eller Karibien – här är resorna där du slipper tänka själv
När höstmörkret närmar sig är det dags att börja planera nästa flytande semester. Kryssningar har blivit det nya sättet att resa på: du packar väskan en gång, vaknar upp i en ny stad varje morgon – och slipper allt krångel med transporter, restaurangbokningar och väderappar. Här är tre resor vi på Perfect Weekend gärna bokar …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Bränslebristen tilltar
Bränslebristen har förvärrats över hela Krim och Sevastopol, där 50 procent av bensinstationerna tvingats stoppa försäljningen, enligt ryska affärstidningen Kommersant.
Man hänvisar till data från 17 000 bensinstationer och skriver att södra federala distriktet, där Krim ingår, tillhör de hårdast drabbade.
Bränslebristen är även resultat av en rad ukrainska drönarattacker mot ryska oljeraffinaderier under augusti.
Enligt Financial Times har 16 av Rysslands 38 oljeraffinaderier drabbats av attacker sedan augusti, vilket tvingat ned den ryska dieselexporten till dess lägsta nivå sedan 2020.
Ryssland ökar trycket på Nato – och risken för Sverige. Dagens PS
Fler ryska attacker
Parallellt med de ukrainska attackerna intensifierar Ryssland sin offensiv mot Ukrainas energiinfrastruktur.
Under natten mot fredag genomfördes en storskalig drönar- och missilattack mot Kiev, enligt Kyiv Independent.
Flera regioner i landet fick införa nödavstängningar av strömförsörjningen under attackerna, vilka ses som en rysk offensiv inför vintern.
Kievs borgmästare Vitali Klitscho rapporterar att ukrainskt luftförsvar ”aktivt motverkar” de drönare som kommer mot staden, men att ryssarna avfyrat 456 attackdrönare av Shahed-typ och andra drönare, samt 32 kryssnings- och ballistiska missiler mot Ukraina under natten.
700 000 hushåll utan el
Ryssland ”riktar in sig på allt som upprätthåller ett normalt liv, allt som ryssarna vill beröva oss”, kommenterar president Volodymyr Zelenskyj.
“I Kiev är det strömavbrott på grund av attacker mot kritisk infrastruktur”, meddelade borgmästaren.
Fredag vid 19-tiden ska vattenförsörjningen ha varit återställd i Kiev, samtidigt som 700 000 hushåll fortfarande var utan el.
Rysslands vapen i kriget: Mörker och kyla. Dagens PS
Zelenskyj: Ukrainas framtid avgörs endast av oss. Realtid
Elektrifiera vardagen med upp till 12 mils färd helt på el. Välj en SWE Edition fullpackad med utrustning till ett förmånligt pris och lågt förmånsvärde.
Senaste nytt
Vill slå ut el och värme inför vintern
Ukraina attackerar stora ryska oljeterminaler. Samtidigt intensifierar Ryssland sina angrepp mot infrastrukturmål i Ukraina. Ukraina har attackerat och träffat oljeterminalen Feodosia på ryskockuperade Krim, rapporterar Ukrainas generalstab. Terminalen, på 250 kilometers avstånd från Ukraina-kontrollerat territorium, är den störa anläggningen för oljelagring på Krim och kan lagra upp till 250 000 ton bränsle, skriver Kyiv Independent. Ukraina …
Trumps nya hot sänker börsen
Trump hotar med ”ytterligare 100 procent tull” på kinesiska varor i november. Handelskriget fortsätter att eskalera. Under fredagen spädde Donald Trump på spänningarna mellan USA och Kina. I ett inlägg på sitt eget Truth Social säger USA:s härskare att USA ska införa ytterligare 100 procent tull på kinesiska varor från 1 november. Trump förklarar att …
Svenska börsjätten duckar tullar – storsatsar i USA
Allt fler bolag brottas med svåra vägval kopplat till världens största marknad. Möt Vita husets krav eller bli utfryst genom skyhöga tullar på allt som säljs i USA. Länder och storbolag kuvar ett efter ett för de nya amerikanska reglerna. Genom att satsa stort i USA kan man köpa sig fri från de höga tullar …
Pekskärmar i bilen straffas i Euro NCAP:s tester
Bilvärlden står inför en stor förändring. De nya säkerhetskraven kan tvinga jättarna att skrota pekskärmar och återinföra fysiska knappar. Bilar blir ständigt säkrare och effektivare, men en trend har länge oroat många: den ökade användningen av pekskärmar för grundläggande funktioner. Detta har kritiserats för att distrahera förare och öka olycksrisken. En inflytelserik organisation sätter nu …
Författaren: "Om fem till tio år kanske du har en giraff som kollega"
Att prata med djur och växter låter som science fiction, men forskningen har redan börjat. Med hjälp av AI, sensorteknik och nya språkmodeller försöker forskare nu bryta människans isolering från naturen. "Vi har missat dialogen med naturen. Men nu när planeten börjar få nog av vår dumhet behöver vi återförenas med den", säger författaren Stefan …