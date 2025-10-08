Dagens PS
Merkel: Så kunde kriget i Ukraina undvikits

Angela Merkel får kritik för sin politik
Angela Merkel på festival i Bayreuth tidigare i år. Hon har släppt sina memoarer och blir nu hårt kritiserad för den politik hon före. (Foto: Daniel Karmann/AP-TT)
Torbjörn Karlgren
Torbjörn Karlgren
Uppdaterad: 08 okt. 2025Publicerad: 08 okt. 2025

Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel hävdar att den ryska invasionen av Ukraina kunde ha undvikits. Här är hennes förklaring.

Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel har skrivit sina memoarer, ”Frihet”, och besökt Ungern i samband med lanseringen av boken där.

Politico refererar hennes besök och Merkels utsagor om att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina kunde ha undvikits.

Om vi inte haft covid-pandemin och om östeuropeiska ledare inte vägrat samtal med Vladimir Putin så hade den ryske presidenten kanske inte beordrat invasionen, menar Merkel.

Epoken Merkel i Tyskland utsätts nu för stark kritik. Delvis är den av det slag som i USA kallas ”Monday morning quarterbacks”, det vill säga de som med facit i hand vet exakt hur man skulle ha gjort tidigare. De har sällan något att tillföra.

”Avgörande misstag”

Angela Merkel anklagas nu för avgörande misslyckanden i relationen till Ryssland under hennes 16-åriga styre.

Merkel själv menar att de tär möjligt att invasionen i Ukraina kunnat undvikas.

”Skulle Putin ha invaderat Ukraina om det inte hade varit för covid”, frågade Merkel under en intervju med en ungersk journalist.

”Ingen kan säga säkert”, tillade hon och upprepade ett argument hon även framför i sina memoarer.

”Om man inte kan mötas ansikte mot ansikte, om man inte kan lösa meningsskiljaktigheter öga mot öga, då kan man inte hitta nya kompromisser.”

Vladimir Putin talar till befälhavare i Sankt Petersburg. Invasionen i Ukraina hade kunnat undvikas om väst talat med Putin, menar Angela Merkel. (Foto: Mikhail Metzel/AP-TT)
Föreslog toppmöte

2021 föreslog Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron ett toppmöte mellan Putin och europeiska ledare.

De östeuropeiska länderna i form av de baltiska staterna och Polen var ovilliga att gå med på ett sådant möte, något Merkel menar kan ha bidragit till invasionen.

”Mötet blev inte av, och sedan lämnade jag min post, och därefter började Putins aggression”, summerar Merkel nu.

Hennes kommentarer i memoarerna upprör ukrainska och östeuropeiska ledare.

”Oacceptabla och uppriktigt sagt sjuka”, är en högt uppsatt ukrainsk tjänstemans kommentar om hennes åsikter, till Politico.

Inte särskilt omstritt – då

Under Merkels 16 år vid makten definierades den tyska politiken gentemot Ryssland av parollen ”Wandel durch Handel”, ”Förändring genom handel”.

Ekonomiskt ömsesidigt beroende mellan Ryssland och Europa skulle bidra till att säkerställa fred i Europa, samtidigt som det skulle vara mycket bra för tyska affärer, en strategi som inte var särskilt omstridd då.

”Vi misslyckades”

Efter Rysslands fullskaliga invasion 2022 erkände många tyska ledare att deras strategi gentemot Ryssland hade misslyckats och att deras köp av billig rysk gas i slutändan bidrog mycket till att finansiera Putins krigsmaskin.

”Vi höll fast vid överenskommelser Ryssland inte längre trodde på, och som våra partners varnade oss för”, har Tysklands president Frank-Walter Steinmeier kommenterat.

”Jag tror att vi verkligen har ett växande problem här med Merkels förlust av verklighetskontakt, som jag skulle beskriva det, och hennes försök att påverka sin egen historia, sin egen roll i historien”, säger Stefan Meister från tyska utrikesrådet nu.

”Enligt min mening gör detta henne opålitlig. Hon misskrediterar sig själv.”

Torbjörn Karlgren
