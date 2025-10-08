Merkel: Så kunde kriget i Ukraina undvikits

Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel har skrivit sina memoarer, ”Frihet”, och besökt Ungern i samband med lanseringen av boken där.

Politico refererar hennes besök och Merkels utsagor om att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina kunde ha undvikits.

Om vi inte haft covid-pandemin och om östeuropeiska ledare inte vägrat samtal med Vladimir Putin så hade den ryske presidenten kanske inte beordrat invasionen, menar Merkel.

Epoken Merkel i Tyskland utsätts nu för stark kritik. Delvis är den av det slag som i USA kallas ”Monday morning quarterbacks”, det vill säga de som med facit i hand vet exakt hur man skulle ha gjort tidigare. De har sällan något att tillföra.

Merkels memoarer: Trump besatt av att få bort tyska bilar från gatorna. Dagens PS

”Avgörande misstag”

Angela Merkel anklagas nu för avgörande misslyckanden i relationen till Ryssland under hennes 16-åriga styre.

Merkel själv menar att de tär möjligt att invasionen i Ukraina kunnat undvikas.

”Skulle Putin ha invaderat Ukraina om det inte hade varit för covid”, frågade Merkel under en intervju med en ungersk journalist.

ANNONS

”Ingen kan säga säkert”, tillade hon och upprepade ett argument hon även framför i sina memoarer.

”Om man inte kan mötas ansikte mot ansikte, om man inte kan lösa meningsskiljaktigheter öga mot öga, då kan man inte hitta nya kompromisser.”