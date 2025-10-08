Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel hävdar att den ryska invasionen av Ukraina kunde ha undvikits. Här är hennes förklaring.
Merkel: Så kunde kriget i Ukraina undvikits
Mest läst i kategorin
Ukraina kan slå till djupt inne i Ryssland – med egen superrobot
300 mil. Så långt kan den nya kryssningsroboton Flamingo nå som just nu håller på att utvecklas av Ukraina. Men det finns även andra möjliga tillskott i arsenalen. Ukraina har i dag tillgång till flera typer av långdistansvapen. Skillnaderna i räckvidd och kapacitet är dock stora mellan de olika systemen. Den största nyheten är den …
Biljätten tvingas vinstvarna – rasar på börsen
Minskad vinst jämfört med förra året. Det är vad som väntar BMW, enligt nya siffror, och det är Kina som utgör det stora problemet. BMW:s globala försäljning steg med nio procent under det senaste kvartalet. Ändå ser den tyska biljätten sina vinster pressas och tvingas nu justera ned sina prognoser för helåret. Bolaget meddelar att …
Ballonger togs för drönare – stängde flygplats
Ballonger med smuggelcigaretter stängde Litauens största flygplats. Orsaken var att de identifierades som drönare. Rökning är skadligt på många sätt. Nu vet vi ett till där cigaretter kan ställa till det för mänskligheten. Litauens största flygplats stängdes flera timmar sedan väderballonger med smuggelcigaretter kommit in över litauiskt luftrum, rapporterar Euronews. Störningarna drabbade 6 000 passagerare på …
Slutsurfat för barn – Danmark inför förbud
Barn och ungdomar i Danmark ska inte hålla på med sociala medier. Det säger den danska statsministern som nu vill rulla ut ett förbud. Det är diskussioner som har gått heta på sistone. Australien först ut Det startade egentligen i Australien som redan förra året bestämde att barn och ungdomar under 16 år inte ska …
Företagen skrotar lager – litar på AI när nästa chock slår till
Efter pandemin och andra problem vill bolagen pressa sina lager, förbi är tiderna med enorma varulager. Numera är det samtidigt AI som styr det mesta från inköp till planering. Det har varit några skakiga år för världens leveranskedjor. Bolagen som skickar sina varor och är beroende av att sina lager stämmer överens med beställningarna har …
Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel har skrivit sina memoarer, ”Frihet”, och besökt Ungern i samband med lanseringen av boken där.
Politico refererar hennes besök och Merkels utsagor om att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina kunde ha undvikits.
Om vi inte haft covid-pandemin och om östeuropeiska ledare inte vägrat samtal med Vladimir Putin så hade den ryske presidenten kanske inte beordrat invasionen, menar Merkel.
Epoken Merkel i Tyskland utsätts nu för stark kritik. Delvis är den av det slag som i USA kallas ”Monday morning quarterbacks”, det vill säga de som med facit i hand vet exakt hur man skulle ha gjort tidigare. De har sällan något att tillföra.
Merkels memoarer: Trump besatt av att få bort tyska bilar från gatorna. Dagens PS
”Avgörande misstag”
Angela Merkel anklagas nu för avgörande misslyckanden i relationen till Ryssland under hennes 16-åriga styre.
Merkel själv menar att de tär möjligt att invasionen i Ukraina kunnat undvikas.
”Skulle Putin ha invaderat Ukraina om det inte hade varit för covid”, frågade Merkel under en intervju med en ungersk journalist.
”Ingen kan säga säkert”, tillade hon och upprepade ett argument hon även framför i sina memoarer.
”Om man inte kan mötas ansikte mot ansikte, om man inte kan lösa meningsskiljaktigheter öga mot öga, då kan man inte hitta nya kompromisser.”
Senaste nytt
Ta hjälp av experten för kapitalförvaltning bortom det traditionella
Vinga Wealth Management är ett erfaret team av specialister, vars förmögenhetsrådgivning ger kunder unik åtkomst till den växande nordiska räntemarknaden – ett brett investeringsutbud som traditionellt endast varit förbehållet stora professionella portföljförvaltare och investmentbanker. ”Obligationsmarknaden är avsevärt större än aktiemarknaden, men mindre transparent. Investerare har svårt att få en helhetsbild av såväl emittentutbud som priser. …
Perfect Weekend erbjuder världens bästa kryssning
Texten innehåller annonslänkarDet är något magiskt på en kryssning att vakna till havets stilla kluckande och dra undan gardinen för att mötas av en ny horisont. Ena dagen Barcelonas myllrande gränder, nästa dag en vit sandstrand på Ibiza eller en pittoresk hamn på Sicilien. Att kryssa är som att bo på ett flytande hotell som …
Så skapar D&G Aktiefond avkastning i ditt pensionssparande
När det nya fondtorget lanserades av Pensionsmyndigheten var det endast tio Sverigefonder som valdes ut, däribland D&G Aktiefond. Med över 30 år av framgångsrik placeringsstrategi tar nu den populära fonden sikte på att fortsatta ge svenska pensionssparare en trygg avkastning. Att fonden valts in i det nya fondtorget innebär att den granskats och bedömts enligt …
Stora vinster och ännu större historier: Legendariska slotjackpottar
Slots, eller spelautomater, har i decennier lockat spelare med sina blinkande ljus, snurrande hjul och drömmen om den stora vinsten. För många är de en form av underhållning, men ibland förändrar en jackpot allt. Genom åren har det funnits flera legendariska slotvinster som inte bara resulterat i livsförändrande summor, utan också skapat historier som blivit …
Hög sparränta? Det här bör du veta innan du väljer konto
En hög sparränta låter bra – men det betyder inte att sparkontot är rätt för dig. Här får du koll på vad du bör tänka på innan du väljer. Många har i dag sina besparingar på konton utan sparränta. Att flytta pengarna till ett sparkonto med ränta är ofta lika enkelt – men det gäller …
Föreslog toppmöte
2021 föreslog Merkel och Frankrikes president Emmanuel Macron ett toppmöte mellan Putin och europeiska ledare.
De östeuropeiska länderna i form av de baltiska staterna och Polen var ovilliga att gå med på ett sådant möte, något Merkel menar kan ha bidragit till invasionen.
”Mötet blev inte av, och sedan lämnade jag min post, och därefter började Putins aggression”, summerar Merkel nu.
Hennes kommentarer i memoarerna upprör ukrainska och östeuropeiska ledare.
”Oacceptabla och uppriktigt sagt sjuka”, är en högt uppsatt ukrainsk tjänstemans kommentar om hennes åsikter, till Politico.
Inte särskilt omstritt – då
Under Merkels 16 år vid makten definierades den tyska politiken gentemot Ryssland av parollen ”Wandel durch Handel”, ”Förändring genom handel”.
Ekonomiskt ömsesidigt beroende mellan Ryssland och Europa skulle bidra till att säkerställa fred i Europa, samtidigt som det skulle vara mycket bra för tyska affärer, en strategi som inte var särskilt omstridd då.
”Vi misslyckades”
Efter Rysslands fullskaliga invasion 2022 erkände många tyska ledare att deras strategi gentemot Ryssland hade misslyckats och att deras köp av billig rysk gas i slutändan bidrog mycket till att finansiera Putins krigsmaskin.
”Vi höll fast vid överenskommelser Ryssland inte längre trodde på, och som våra partners varnade oss för”, har Tysklands president Frank-Walter Steinmeier kommenterat.
”Jag tror att vi verkligen har ett växande problem här med Merkels förlust av verklighetskontakt, som jag skulle beskriva det, och hennes försök att påverka sin egen historia, sin egen roll i historien”, säger Stefan Meister från tyska utrikesrådet nu.
”Enligt min mening gör detta henne opålitlig. Hon misskrediterar sig själv.”
Nu omvärderas Angela Merkels förbindelser med Ryssland. Dagens PS
Här kan du beställa Verisure hemlarm för endast 2990 kr! (Värde: 6990 kr) Snabb hjälp vid inbrott, brand och nödsituationer. Gör larmtestet för att hitta rätt larm för dig.
Senaste nytt
Vargekonomi: dyr symbolik eller smart riskreduktion?
Fyra miljoner per varg. Ungefär så ser kalkylen ut när staten avsätter 338 miljoner kronor för att minska vargstammen. Det här är inte en värderingsfråga, utan ett affärscase: lägger vi skattepengar där de reducerar risk mest per krona – eller på åtgärder med svag och fördröjd effekt? DEBATT Nyligen kom regeringens besked om en förstärkt …
Ukraina kan slå till djupt inne i Ryssland – med egen superrobot
300 mil. Så långt kan den nya kryssningsroboton Flamingo nå som just nu håller på att utvecklas av Ukraina. Men det finns även andra möjliga tillskott i arsenalen. Ukraina har i dag tillgång till flera typer av långdistansvapen. Skillnaderna i räckvidd och kapacitet är dock stora mellan de olika systemen. Den största nyheten är den …
Merkel: Så kunde kriget i Ukraina undvikits
Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel hävdar att den ryska invasionen av Ukraina kunde ha undvikits. Här är hennes förklaring. Tysklands tidigare förbundskansler Angela Merkel har skrivit sina memoarer, ”Frihet”, och besökt Ungern i samband med lanseringen av boken där. Politico refererar hennes besök och Merkels utsagor om att Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina kunde ha …
Miljonregn över misslyckade leverantörer till Arbetsförmedlingen
Miljonbelopp har betalats ut till företag som haft svårt att få ut deltagare i arbete. Nu rensar Arbetsförmedlingen bland leverantörerna. De fick hundratals miljoner för att få människor i jobb – men många levererade långt under förväntan. Nu har Arbetsförmedlingen gjort sin första stora utrensning bland privata leverantörer. Och fler kan stå på tur. Missa …
Biljätten tvingas vinstvarna – rasar på börsen
Minskad vinst jämfört med förra året. Det är vad som väntar BMW, enligt nya siffror, och det är Kina som utgör det stora problemet. BMW:s globala försäljning steg med nio procent under det senaste kvartalet. Ändå ser den tyska biljätten sina vinster pressas och tvingas nu justera ned sina prognoser för helåret. Bolaget meddelar att …