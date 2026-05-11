Äntligen – nu kan Jas Gripen spridas över världen

Fler flygande motiv

Förutom Jas Gripen finns Flygvapnets emblem, andra flygplansmodeller och en helikopter bland motiven.

Och ja, frimärkena fungerar även för flygpost – utan något krav på undertecknad exportorder.

Postnord firar även att det gått 50 år sedan kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia sade ja till varandra i Storkyrkan i Gamla stan.

Kungaparets 50-åriga bröllopsdag firas i juni i Stockholm och uppmärksammas naturligtvis av Postnord med ett jubileumsfrimärke. (Illustration: Postnord)

Guldbröllop i juni

Den 13 juni 2026 högtidlighålls guldbröllopet i Stockholm och inför firandet lanserar Postnord ett särskilt minnesfrimärke med ”en extra gyllene touch”.

Jubileumsfrimärket inramas av ett extra gyllene miniark. Frimärket avbildar kungaparet i slottsparken vid Drottningholms slott.

Fotot är taget av Elisabeth Toll och för designen står Daniel Bjugård.

”Högtidlig prägel”

”Det första frimärket med kungaparet släpptes 1976, samma år som de gifte sig. Med det nya frimärket vill vi fira 50 år av kärlek, gemenskap och samarbete. Den nytagna bilden, tillsammans med designens guldfolierade detaljer, ger hela miniarket en högtidlig prägel”, säger Kristina Olofsdotter, frimärkschef hos Postnord.

