Trögt på exportmarknaderna? Det har det varit från och till för Jas Gripen. Nu kommer i alla fall planet som frimärke, även för export.
Äntligen – nu kan Jas Gripen spridas över världen
Saab har tvingats notera nej i Peru, nej i Indien och stor tveksamhet som lär landa i ett nej i Kanada.
Samtidigt är ännu inte finansieringen klar när det gäller Ukrainas jätteorder på 100-150 Jas Gripen-plan.
Blir frimärke – läge för flygpost?
Nu kommer i alla fall beskedet att Jas 39 Gripen E kan gå på export och spridas världen över. Det svenska paradplanet blir nämligen frimärke hos Postnord.
Det sker när Flygvapnet firar sitt 100-åriga jubileum i år, något som får Postnord att lansera en frimärksserie med fem motiv samt ett guldfolierat souvenirark med tre motiv.
Fler flygande motiv
Förutom Jas Gripen finns Flygvapnets emblem, andra flygplansmodeller och en helikopter bland motiven.
Och ja, frimärkena fungerar även för flygpost – utan något krav på undertecknad exportorder.
Postnord firar även att det gått 50 år sedan kung Carl XVI Gustaf och drottning Silvia sade ja till varandra i Storkyrkan i Gamla stan.
Guldbröllop i juni
Den 13 juni 2026 högtidlighålls guldbröllopet i Stockholm och inför firandet lanserar Postnord ett särskilt minnesfrimärke med ”en extra gyllene touch”.
Jubileumsfrimärket inramas av ett extra gyllene miniark. Frimärket avbildar kungaparet i slottsparken vid Drottningholms slott.
Fotot är taget av Elisabeth Toll och för designen står Daniel Bjugård.
”Högtidlig prägel”
”Det första frimärket med kungaparet släpptes 1976, samma år som de gifte sig. Med det nya frimärket vill vi fira 50 år av kärlek, gemenskap och samarbete. Den nytagna bilden, tillsammans med designens guldfolierade detaljer, ger hela miniarket en högtidlig prägel”, säger Kristina Olofsdotter, frimärkschef hos Postnord.