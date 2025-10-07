Rysslands vapen i kriget: Mörker och kyla

Ukrainas angrepp på bränsledepåer långt in på rysk mark har ställt till problem för Vladimir Putin.

Nu har Ryssland slagit tillbaka med den den hittills största attacken mot Ukrainas energisektor sedan fullskaliga invasionen inleddes 2022.

Enligt ukrainska myndigheter riktades omfattande drönar- och robotangrepp mot gasanläggningar i nordöstra och centrala delar av landet, i syfte att slå ut kritisk infrastruktur inför vintern, skriver Euronews.

Fått stora skador

Totalt avfyrades 381 drönare och 35 robotar, varav många ballistiska, mot anläggningar som drivs av det statliga energibolaget Naftogaz.

Gasutvinnings- och processanläggningar i regionerna Charkiv och Poltava uppges ha drabbats hårt, och flera av dem har fått kritiska skador.

Vintrarna i Ukraina kan bli bistra och frånvaron av energi riskerar att tära på befolkningen. (Foto: AP/TT).

Angreppen följer ett återkommande mönster där Moskva intensifierar attacker mot Ukrainas energiförsörjning när vintern närmar sig.

Målet är att försvåra vardagen för befolkningen och belasta landets el- och värmeförsörjning, enligt AP.