Rysslands vapen i kriget: Mörker och kyla

ryssland
Ryssland har attackerat flera ukraina kraftverk, ett återkommande mönster inför vintern. (Foto: Evgeniy Maloletka/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 07 okt. 2025Publicerad: 07 okt. 2025

Energikriget mellan Ryssland och Ukraina är i full gång. Nu har ryska attacker slagit mot ukrainska gasanläggningar – för att göra vintern bistrare.

Ukrainas angrepp på bränsledepåer långt in på rysk mark har ställt till problem för Vladimir Putin.

Nu har Ryssland slagit tillbaka med den den hittills största attacken mot Ukrainas energisektor sedan fullskaliga invasionen inleddes 2022.

Enligt ukrainska myndigheter riktades omfattande drönar- och robotangrepp mot gasanläggningar i nordöstra och centrala delar av landet, i syfte att slå ut kritisk infrastruktur inför vintern, skriver Euronews.

Fått stora skador

Totalt avfyrades 381 drönare och 35 robotar, varav många ballistiska, mot anläggningar som drivs av det statliga energibolaget Naftogaz.

Gasutvinnings- och processanläggningar i regionerna Charkiv och Poltava uppges ha drabbats hårt, och flera av dem har fått kritiska skador.

Vintrarna i Ukraina kan bli bistra och frånvaron av energi riskerar att tära på befolkningen. (Foto: AP/TT).

Angreppen följer ett återkommande mönster där Moskva intensifierar attacker mot Ukrainas energiförsörjning när vintern närmar sig.

Målet är att försvåra vardagen för befolkningen och belasta landets el- och värmeförsörjning, enligt AP.

Tvingar fram strömavbrott

Ryska försvarsministeriet uppgav att alla utsedda mål träffats under attacken, som kombinerade drönare och precisionsstyrda vapen.

Sedan tidigare har Ryssland systematiskt riktat in sig på kraftverk, värmeanläggningar och elnät, något som i flera vintrar tvingat fram strömavbrott och nedstängningar av viktiga samhällsfunktioner i Ukraina.

Enligt Ukrainas regering syftar den senaste attacken till att destabilisera energisystemet och störa inledningen av uppvärmningssäsongen.

Ukraina fortsätter sina attacker

Regionala myndigheter i Poltava rapporterar att tre civila, däribland ett barn, skadats i samband med angreppen.

Sprängvågor har också orsakat skador på byggnader, däribland stadens historiska S:t Nikolaikyrka som fått fönster krossade.

Även jordbruk har drabbats av förstörelse efter attacker i Charkivregionen, där gårdar och lagringsbyggnader slagits ut.

Ukraina har parallellt intensifierat sina egna drönarattacker mot ryska energianläggningar.

Försöker slå mot infrastrukturen

Under veckan har långdistansdrönare slagit mot Orsk-raffinaderiet, över 1 400 kilometer från gränsen, samt mot en av Rysslands största kemiska fabriker i Berezniki, vilket tillfälligt stoppade produktionen.

De eskalerande angreppen mot energisystem på båda sidor understryker krigets förskjutning mot infrastruktur som direkt påverkar civilbefolkningarnas vardag och landets uthållighet.

Med vintern på väg väntas kampen om energiförsörjningen bli en central del av krigföringen under de kommande månaderna.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

